 2026-08-06T13:32:42.897Z

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Kreisliga A1 Remscheid-Solingen: Zugänge, Abgänge & Transfers

Kreisliga A1 Remscheid-Solingen: Das sind die Zugänge und Abgänge im Sommer 2026 der Liga - alle erfassten Transfers auf FuPa zum aktuellen Stand.

von André Nückel · Gestern, 17:21 Uhr · 0 Leser
Die Transfers.
Die Transfers. – Foto: Steffen Pospich

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Kreisliga A1 Rem-Sol
Berghausen
SV 09/35 W
SF Baumberg II
HSV Langenf. II

FuPa präsentiert euch die aktuellen Transfers der Kreisliga A, Gruppe 1, Remscheid-Solingen! In dieser Übersicht findet ihr gelistet nach Verein die Zugänge und Abgänge jeder Mannschaft. Die Wechsel und diese Übersicht werden regelmäßig aktualisiert.

Das sind die Transfers der Kreisliga A1 Remscheid-Solingen 2026/27

1. FC Monheim II
Trainer: Matthias Backhausen
Zugänge: Mohamed Naji (1. FC Monheim), Almir Mustafi (1. FC Monheim), Alexios Moumouris (1. FC Monheim), Sinan Yalca (GSV Langenfeld II zg.), Devrim Acil (AC Italia Hilden), Abdul Moomin Mohammed (SV Schlebusch), Artin Hassanpour (JSV Köln 96)
Abgänge: Bleron Arifi (AC Italia Hilden), Anil Yol (Inter Monheim), Yasin Ben Ramdane (Inter Monheim), Mohamed-Amin Darri (Inter Monheim), Adel Mustafa (Inter Monheim), Kaan Karaduman (FC Hennef 05), Fabian Harwege (FC Türkspor Hilden), Timo Marcell Ratz (SSV Berghausen), Iwo Panicz (SSV Berghausen), Mertay Sahin (FC Türkspor Hilden), Eduardo Juan Houscht (HSV Langenfeld), Marcel Tillges (Karriereende ❤️), Rayane Bouchikhi (TSV Eller 04 III), Marcel Kotlorz (TuS Rheindorf)

1. FC Sport-Ring Solingen
Trainer: Marvin Spatz
Zugänge: Marvin Spatz (GSV Langenfeld), Bastian Czub (SV Solingen 08/10 II), Luan Ismajli (SV Solingen 08/10 II), Savvas Kioroglou (SV Solingen 08/10 II), Jonas Degen (SSV Bergisch Born III), Adrian Kania (Dersimspor Solingen), Kevin Piotr Kania (Dersimspor Solingen), Luca Galante (Dersimspor Solingen)
Abgänge: Gianni Apruzzese (BV Gräfrath), Samet Yücel (VfB 06 Langenfeld), Egzon Zendeli (SSV Berghausen), Fabian Frassanito (SV Solingen 08/10 IV)

BSC Union Solingen
Trainer: Benjamin Uhlenbrock
Zugänge: Tim Kühl (1. Spvg. Solingen Wald 03 III), Phillip Jan Simshäuser (Post SV Solingen), Giuseppe Fabio Visconte (BSC Union Solingen III), Marvin Schäfers (BSC Union Solingen III), Carmelo Farruggia (BSC Union Solingen III), Kiano Cassidy Kestenus (DV Solingen III), Leon Riedel (TG Burg)
Abgänge: Steven Nothen (SV Hilden-Ost), Leon Kazma (SC Germania Reusrath), Nouh Gassa (TuS Quettingen II)

Dersimspor Solingen
Trainer: Ludomir Steranka
Zugänge: keine
Abgänge: Chahid Achaaibi (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Berdan Küpeli (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Durid Fares (TFC Wuppertal 95/10), Adrian Kania (1. FC Sport-Ring Solingen), Kevin Piotr Kania (1. FC Sport-Ring Solingen), Luca Galante (1. FC Sport-Ring Solingen)

GSV Langenfeld
Trainer: Veton Balaj
Zugänge: Jens-Sebastian Schmidt (Sportvereinigung Deutz 05 II), Christian Dusi (FC Türkspor Hilden), Yassine Ahamriou (TuS Quettingen), Shaher Haji Mhallo (TuS 1887 Roland Bürrig), Besnik Shabani (DSK Köln), Hasan Celik (Genclerbirligi Opladen zg.)
Abgänge: Maurice Opperer (SP.-VG. Hilden 05/06), Betim Beqiri (SC Borussia Köln-Kalk 05), Jan Luca Kewitz (VfB 06 Langenfeld), Luca Kwasnitza (VfB 06 Langenfeld), Pierre Leon Franke (SC Germania Reusrath II), Roberto Di Matteo (Karriereende), Patrick Zaremba (Vorstand), Marvin Spatz (1. FC Sport-Ring Solingen), Tobias Nassen (Rhenania Hochdahl)

HSV Langenfeld II
Trainer: Marvin Kinzer, Kevin Hering
Zugänge: Jakob Boes (SC Germania Reusrath II)
Abgänge: Justin Haag (TuSpo Richrath II), Philipp Kinzer (Padel), Corvin Joch (Karriereende), Nikola Novakovic (Karriereende), Tim Richarz (Karriereende), Kazim Yavuzyasar (Unbekannt)

Inter Monheim
Trainer: Serkan Tekdemir
Zugänge: Ismail Agic (GSV Langenfeld II zg.), Koray Gital (GSV Langenfeld II zg.), Kemal Can Ipekci (GSV Langenfeld II zg.), Mustafa Ipekci (GSV Langenfeld II zg.), Max Bartsch (), Samet Akarsu (), Denis Husovic (), Anas El Bakali (), Lusende Anthonio Basisa (), Yoshito Kohira (CfR Links Düsseldorf), Anil Yol (1. FC Monheim II), Yasin Ben Ramdane (1. FC Monheim II), Mohamed-Amin Darri (1. FC Monheim II), Adel Mustafa (1. FC Monheim II), Marvin Hirsch (Garather SV)
Abgänge: Erdit Hasani (FC Kosova Düsseldorf), Emir Abdulahi (), Hasan Ergül (), Dogan Uzungelis (), Sercan Ergül (), Hoxhaj Iliev Qerim (), Ensar Pllana (), Can Roland Obert (Sportfreunde Baumberg II), Ahmet Hayda (FC Bosporus Düsseldorf), Eloy Arias Albala (SSV Berghausen), Muhammed Eren Aydemir (FC Türkspor Hilden), Emir Abdulahi (SC Germania Reusrath)

SC Germania Reusrath II
Trainer: Christian Schumacher
Zugänge: Andrej Kruzkov (Rhenania Hochdahl II), Moritz Kaufmann (SC Germania Reusrath), Pierre Leon Franke (GSV Langenfeld), Levi-Junior Kakoka (TuS Quettingen II), Matheos Mavroudis (TSV Meerbusch III), Hesha Nasser (TuS Quettingen II)
Abgänge: Belend Baker (SSV Berghausen), Alexander Marx (TuS Quettingen III), Jakob Boes (HSV Langenfeld II), Levi-Junior Kakoka (SC Germania Reusrath)

SC Leichlingen
Trainer: Michael Czok
Zugänge: Kevin Birwer (TuS Quettingen II)
Abgänge: Özkan Aydin (TuS Quettingen II), Kevin Owano Mutare (SVG Neuss-Weissenberg II)

Sportfreunde Baumberg II
Trainer: Normen Litschko
Zugänge: Can Roland Obert (Inter Monheim), Suphi Khalaf (vereinslos), Emanuel Azovski (vereinslos), Amine El Quasdi El Hamraoui (TSV Urdenbach II), Mohamed Zouaghi (vereinslos), Marcel Bergkemper (VfB 06 Langenfeld), Nils Sekulla (TuSpo Richrath II), Lars Sekulla (TuSpo Richrath II), Mehmet Cicek (vereinslos), Dithpa Phanbandith (vereinslos)
Abgänge: Prince Agyemang (Karriereende), Hassan Dadpour (unbekannt), Amadou Janzen (unbekannt), Jürgen Kouedy (unbekannt), Nelson Paul (unbekannt), Mohammad Elyas Rasooli (unbekannt), Abdallah Anakhrouch (Karriereende), Jeboah-Ernest Duku (unbekannt), Pierre Voss (Karriereende), Kevin Högele (TuS Rheindorf), Sercan Ergül (FC Türkspor Hilden)

SSV Berghausen
Trainer: Ralf Dietrich
Zugänge: Egzon Zendeli (1. FC Sport-Ring Solingen), Marco Seidel (TSV Urdenbach), Timo Marcell Ratz (1. FC Monheim II), Iwo Panicz (1. FC Monheim II), Eloy Arias Albala (Inter Monheim), Belend Baker (SC Germania Reusrath II), Mohamed Sayah (Bader SV 91 II), Mohyeddine Ali (FC Bosporus Düsseldorf)
Abgänge: Musa Ceesay (HSV Langenfeld), Lukas Kobischke (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Dariusz-Alexander Tontsch (HSV Langenfeld), Ege Kilic (Türkgücü Ratingen), Daniel Nellen (Karriereende), Benedikt Brusberg (FC Mettmann 08), Julian Meis (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Lucas Wieczorek (SP.-VG. Hilden 05/06), Tobias Schöning (SC Germania Reusrath), Nick Michna (VfB 03 Hilden II), Leon Cvetanovic (SC Germania Reusrath), Robin Bastian (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Max Pluschke (TuSpo Richrath III)

SV 09/35 Wermelskirchen
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Ghartey Anderson (TuRa Remscheid-Süd), Stefano Salpetro (Dabringhauser TV), Cedric Haldenwang (Dabringhauser TV), Jannic Jens Kilter (Dabringhauser TV), Anis Geus (Dabringhauser TV), Nick Salpetro (Dabringhauser TV), Luca Fischer (Cronenberger SC), Marin Postic (VfB Marathon Remscheid), Luca Postic (VfB Marathon Remscheid), Marco Carone (TG Hilgen), Florian Börsch (SG Hackenberg), Hannes Barth (SSV Bergisch Born), Burak Altundag (SSV Bergisch Born), Furkan Asut (SSV Bergisch Born), Ferat Sari (FC Remscheid)

SV Solingen 08/10 II
Trainer: Angelo Antonaci
Zugänge: Angelo Antonaci (SV Solingen 08/10 III), Niklas Fischer (SV Solingen 08/10 III)
Abgänge: Bastian Czub (1. FC Sport-Ring Solingen), Danilo Gargan (TG Burg II), Luan Ismajli (1. FC Sport-Ring Solingen), Kenan Kilic (TG Burg II), Savvas Kioroglou (1. FC Sport-Ring Solingen), Filip Mladenovic (TG Burg II), Matthias Kacper Pielorz (TG Burg II), Sasa Mladenovic (TG Burg II), Burak Akal (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Enis Batuhan Celik (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Mergim Fejzullahu (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Bahnushan Srikanthan (1. Spvg. Solingen Wald 03 III), Seyyid Taha Ünlü (1. Spvg. Solingen Wald 03 III), Alperen Bag (1. Spvg. Solingen Wald 03 III), Cihan Aykol (DV Solingen III)

SV Solingen 08/10 II
Trainer: Angelo Antonaci
Zugänge: Angelo Antonaci (SV Solingen 08/10 III), Niklas Fischer (SV Solingen 08/10 III)
Abgänge: Bastian Czub (1. FC Sport-Ring Solingen), Danilo Gargan (TG Burg II), Luan Ismajli (1. FC Sport-Ring Solingen), Kenan Kilic (TG Burg II), Savvas Kioroglou (1. FC Sport-Ring Solingen), Filip Mladenovic (TG Burg II), Matthias Kacper Pielorz (TG Burg II), Sasa Mladenovic (TG Burg II), Burak Akal (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Enis Batuhan Celik (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Mergim Fejzullahu (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Bahnushan Srikanthan (1. Spvg. Solingen Wald 03 III), Seyyid Taha Ünlü (1. Spvg. Solingen Wald 03 III), Alperen Bag (1. Spvg. Solingen Wald 03 III), Cihan Aykol (DV Solingen III)

TSV Solingen II
Trainer: Tim Evertz
Zugänge: Nils Watzlawik (TSV Solingen), Finn Glodni (TSV Solingen), Leon Musial (TSV Solingen), Alexander Dick (TSV Solingen), Jan-Pascal Bertram (TSV Solingen), Maximilian May (TSV Solingen), Max Mwangi Birichi (TSV Solingen), Maximilian May (TSV Solingen), Jan-Pascal Bertram (TSV Solingen)
Abgänge: Mats Bauer (TSV Solingen III), Noah Emin Sarioglu (TSV Solingen III), Lennart Tesdorpf (TSV Solingen III), Benn Tschierschke (TSV Solingen III), Luis Erthel (TSV Solingen III), Fabian Marks (TSV Solingen III)

VfB 06 Langenfeld
Trainer: Fabian Krzykala
Zugänge: Jan Luca Kewitz (GSV Langenfeld), Luca Kwasnitza (GSV Langenfeld), Samet Yücel (1. FC Sport-Ring Solingen), Finn Hennerkes (VfB Linz), Nima Matin Mofrad (eigene Jugend), Savoy Zwirlein (Reaktiviert)
Abgänge: Bastian Hesse (Karriereende), Tim Hundeshagen (Karierreende), Pascal Psiorz (Standby), Till Auer (SSV Leverkusen-Alkenrath), Younes Arahouan (HSV Langenfeld), Marcel Bergkemper (Sportfreunde Baumberg II), Amin Kumukov (Oktagon)

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