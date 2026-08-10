Kreisliga A1 Remscheid-Solingen: Zugänge, Abgänge & Transfers

FuPa präsentiert euch die aktuellen Transfers der Kreisliga A, Gruppe 1, Remscheid-Solingen! In dieser Übersicht findet ihr gelistet nach Verein die Zugänge und Abgänge jeder Mannschaft. Die Wechsel und diese Übersicht werden regelmäßig aktualisiert.
1. FC Monheim II
Trainer: Matthias Backhausen
Zugänge: Mohamed Naji (1. FC Monheim), Almir Mustafi (1. FC Monheim), Alexios Moumouris (1. FC Monheim), Sinan Yalca (GSV Langenfeld II zg.), Devrim Acil (AC Italia Hilden), Abdul Moomin Mohammed (SV Schlebusch), Artin Hassanpour (JSV Köln 96)
Abgänge: Bleron Arifi (AC Italia Hilden), Anil Yol (Inter Monheim), Yasin Ben Ramdane (Inter Monheim), Mohamed-Amin Darri (Inter Monheim), Adel Mustafa (Inter Monheim), Kaan Karaduman (FC Hennef 05), Fabian Harwege (FC Türkspor Hilden), Timo Marcell Ratz (SSV Berghausen), Iwo Panicz (SSV Berghausen), Mertay Sahin (FC Türkspor Hilden), Eduardo Juan Houscht (HSV Langenfeld), Marcel Tillges (Karriereende ❤️), Rayane Bouchikhi (TSV Eller 04 III), Marcel Kotlorz (TuS Rheindorf)
1. FC Sport-Ring Solingen
Trainer: Marvin Spatz
Zugänge: Marvin Spatz (GSV Langenfeld), Bastian Czub (SV Solingen 08/10 II), Luan Ismajli (SV Solingen 08/10 II), Savvas Kioroglou (SV Solingen 08/10 II), Jonas Degen (SSV Bergisch Born III), Adrian Kania (Dersimspor Solingen), Kevin Piotr Kania (Dersimspor Solingen), Luca Galante (Dersimspor Solingen)
Abgänge: Gianni Apruzzese (BV Gräfrath), Samet Yücel (VfB 06 Langenfeld), Egzon Zendeli (SSV Berghausen), Fabian Frassanito (SV Solingen 08/10 IV)
SV Solingen 08/10 II
Trainer: Angelo Antonaci
Zugänge: Angelo Antonaci (SV Solingen 08/10 III), Niklas Fischer (SV Solingen 08/10 III)
Abgänge: Bastian Czub (1. FC Sport-Ring Solingen), Danilo Gargan (TG Burg II), Luan Ismajli (1. FC Sport-Ring Solingen), Kenan Kilic (TG Burg II), Savvas Kioroglou (1. FC Sport-Ring Solingen), Filip Mladenovic (TG Burg II), Matthias Kacper Pielorz (TG Burg II), Sasa Mladenovic (TG Burg II), Burak Akal (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Enis Batuhan Celik (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Mergim Fejzullahu (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Bahnushan Srikanthan (1. Spvg. Solingen Wald 03 III), Seyyid Taha Ünlü (1. Spvg. Solingen Wald 03 III), Alperen Bag (1. Spvg. Solingen Wald 03 III), Cihan Aykol (DV Solingen III)
TSV Solingen II
Trainer: Tim Evertz
Zugänge: Nils Watzlawik (TSV Solingen), Finn Glodni (TSV Solingen), Leon Musial (TSV Solingen), Alexander Dick (TSV Solingen), Jan-Pascal Bertram (TSV Solingen), Maximilian May (TSV Solingen), Max Mwangi Birichi (TSV Solingen), Maximilian May (TSV Solingen), Jan-Pascal Bertram (TSV Solingen)
Abgänge: Mats Bauer (TSV Solingen III), Noah Emin Sarioglu (TSV Solingen III), Lennart Tesdorpf (TSV Solingen III), Benn Tschierschke (TSV Solingen III), Luis Erthel (TSV Solingen III), Fabian Marks (TSV Solingen III)
VfB 06 Langenfeld
Trainer: Fabian Krzykala
Zugänge: Jan Luca Kewitz (GSV Langenfeld), Luca Kwasnitza (GSV Langenfeld), Samet Yücel (1. FC Sport-Ring Solingen), Finn Hennerkes (VfB Linz), Nima Matin Mofrad (eigene Jugend), Savoy Zwirlein (Reaktiviert)
Abgänge: Bastian Hesse (Karriereende), Tim Hundeshagen (Karierreende), Pascal Psiorz (Standby), Till Auer (SSV Leverkusen-Alkenrath), Younes Arahouan (HSV Langenfeld), Marcel Bergkemper (Sportfreunde Baumberg II), Amin Kumukov (Oktagon)
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