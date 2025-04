Kreisliga A1: Kräfte messen zwischen Dahl und Hellas

Am Sonntag, den 4. Mai 2025, um 15:00 Uhr, steht auf dem Kunstrasenplatz des Sportplatzes Dahl in Hagen ein spannendes Duell in der Kreisliga A1 an.

Der TSV Dahl konnte in den letzten Spielen keine Siegesserie aufbauen, zeigt jedoch eine stabile Leistung und möchte zuhause gegen die Gäste von Hellas alles geben, um die Punkte auf dem eigenen Platz zu behalten.