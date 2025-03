Kreisliga A1: Fichte beendet positive Bilanz der Dahler

In einem aufregenden und torreichen Duell musste der TSV Dahl eine herbe 3:7-Niederlage gegen den TSV Fichte Hagen hinnehmen. Von Beginn an ließ der TSV Fichte Hagen keine Zweifel an seiner Überlegenheit aufkommen und feierte einen klaren Sieg, der nach dem Hinspiel (4:2) erneut gegen den TSV Dahl gelang.

Bereits in der 11. Minute sorgte Andre Niklas Klöckner für die frühe Führung der Gastgeber. Doch nur zwei Minuten später konnte Finn Jannik Gens für den TSV Dahl ausgleichen und Hoffnung aufkeimen lassen. Diese Hoffnung wurde jedoch schnell zunichtegemacht, als Ivan Paradzik per Elfmeter das Heimteam erneut in Führung brachte. In der 27. Minute folgte der nächste Rückschlag für die Gäste: Marvin Born lenkte den Ball unglücklich ins eigene Netz und erhöhte somit auf 3:1 für den TSV Fichte Hagen. Bis zur Halbzeitpause blieb es dabei, auch wenn beide Teams noch einige Chancen hatten.

Nach dem Seitenwechsel brachte Paradzik mit seinem zweiten Treffer in der 50. Minute den TSV Fichte Hagen auf die Siegerstraße. Der TSV Dahl reagierte mit einem Doppelwechsel, doch das Spiel nahm seinen Lauf. Philipp Scharf war in der 54. und 65. Minute zur Stelle und schnürte einen Doppelpack, der das Ergebnis auf 6:1 hochschraubte. Trotz der klaren Rücklage gab sich der TSV Dahl nicht auf und konnte durch Christian Hyski in der 67. Minute auf 2:6 verkürzen.Marcel Weiß sorgte in der 78. Minute für das 3:6 aus Sicht der Gäste, doch kurz vor dem Ende stellte Scharf mit seinem dritten Treffer in der 88. Minute den alten Abstand wieder her und besiegelte den 7:3-Sieg für den TSV Fichte Hagen.