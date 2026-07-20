Kreisliga A1 Essen: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer 2026

DKSV Helene EssenTrainer:
Ferhat Dogan, Arian Beqiri, Soufian RamiZugänge:
Soufian Rami (DJK SG Altenessen), Anas Laynaui (AL-ARZ Libanon), Rohin Qayumi (SC Frintrop 05/21), Rewan Assad (SC Frintrop 05/21), Berkan Kilicalp (SuS Beckhausen), Wahib Moussa (SC Velbert), Siad Remmo (AL-ARZ Libanon), Manuel Espeter (DKSV Helene Essen II), Bilal Al Bakkala (FC Besa Essen), Samir Aghmari (Tura 86 Essen), Muhammed Filizay (VfB Frohnhausen), Sirvan Ursevas (FC Kray), Armend Beqiri (FC Besa Essen)Abgänge:
Ardian Beqiri (SV Alemannia Mariadorf), Fatmir Ferati (FC Besa Essen), Michee Yombo (Fatihspor Mülheim), H'adaman N'Gollo Kone (Langenberger SV 1916)Essener SC PreußenTrainer:
Dietmar KrauseZugänge:
Evangelos Akrivos (FC Saloniki Essen), Mohamed Allouche (SC Frintrop 05/21), Serhat Durmus (TGD Essen-West), Keanu Klösener (TGD Essen-West), Alpcan Sen (TGD Essen-West), Reid Osei (SC 1920 Oberhausen), Daniel Alexander Müller (SV Hessler 06 II)Abgänge:
Willliam Chinedou Tahir Sener (TuS Holsterhausen)Fatihspor Essen 2001Trainer:
Ercan KatirciogluZugänge:
Ercan Katircioglu (), Burak Mumcu (TGD Essen-West), Alp Ezici (FC Karnap 07/27), Ferhat Durmus Akcapinar (Türkiyemspor Bochum), Ali Gülcan (Schwarz-Weiß Alstaden), Emre Parlakoglu (Fatihspor Mülheim), Sefa Yilmaz Özkaya (Fatihspor Mülheim), Kaan Aksu (Fatihspor Mülheim), Tayyib Aslan (FC Blau-Gelb Überruhr), Arif Tunahan Ot (SV Hamborn 90), Habib Belarbi (AL-ARZ Libanon), Fadi Saado (Sportfreunde Altenessen), Erol Kilic (TuS Asterlagen), Irfan Terzi (Fatihspor Mülheim), Ali Demnati (Bader SV 91), Alie Mansaray (Sportfreunde Altenessen), Kaan Terzi (SV Scherpenberg), Furkan Coban (Türkiyemspor Bochum), Mert Ibis (SV Schwarz-Weiß Buer-Bülse)Abgänge:
Zakaria Bouallaga (), Serhat Yirmibes (), Eugene Ofosu-Ayeh (), Tony Maugin (), Baki Caki (Türkiyemspor Essen), Tolga Yigit (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19), Mounir Till Asrih (SC Frintrop 05/21), Callistus Chima Ojukwu (), Muhammed Emin Aydinli (), Adem Durmus (), Tahsin Oeyken (), Ayman Mallih (), Jez Mahame Frempong (), Ali Imran Toy (), Baris Kaya (), Samed Fidan (), Cihan Aksakal (), Tolga Yerek (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 III), Kaan Maskar (SV Horst-Emscher 08 III), Jez Mahame Frempong (Rhenania Bottrop), Akin Karakoyun (FC Besa Essen), Serhat Yirmibes (TuS Essen-West 81)FC Karnap 07/27Trainer:
Patrick JakofZugänge:
Christoph Krause (), Patrick Jakof ()Abgänge:
Björn Neumann (Pausiert), Christian Bohn (Pausiert), Markus Erlebach (Pausiert), Timo Bruhnke (Pausiert), Alp Ezici (Fatihspor Essen 2001), Fatih Kandur (Dostlukspor Bottrop), Dogan Kandur (Pausiert), Eric Schweers (), Kevin Krystek (SC Westfalia ETuS 04/31 Gelsenkirchen), Eren Gürses (SV Zweckel), Eric Schweers (SV Heißen), Michel-Pascal Fischer (SC Westfalia ETuS 04/31 Gelsenkirchen), Franko Krystek (F.S.M. Gladbeck 2. Mannschaft)FC Saloniki EssenTrainer:
Milko TrisicZugänge:
Alexandros Papalazaridis (SV Hellas Bochum), Mladen Trisic (FC 96 Recklinghausen), Athanasios Meliopoulos (TuSEM Essen 1926), Dominique Wassi (SC Frintrop 05/21), Wahim Jan (Alemannia Essen)Abgänge:
Evangelos Akrivos (Essener SC Preußen), Jude Chinonso Obiezu (TuSpo Saarn 1908), Tim Stränger (SV Borbeck), Christos Tsikrikas (SuS 21 Oberhausen II), Niko Andreadakis (), Robert Onochie Ukuta (SV Rhenania Hamborn), Pascalis Terzis (Pausiert), Emmanuel Darko (Schwarz-Weiß Alstaden), Helmi Harash (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Aleksandar Cicovacki (SG Lütgendortmund)FC StoppenbergTrainer:
Marco SchulzeZugänge:
Giliian Gabor Goik (), Ole Jacob Berndt (DJK RSC Essen)Abgänge:
Jan Hillemann (Heisinger SV), Simon Tigges (Heisinger SV), Ilja Skorohod (Sportfreunde Altenessen), Dominik Jost (Sportfreunde Altenessen), Karol Szmelter (Sportfreunde Altenessen), Giliian Gabor Goik (Sportfreunde Altenessen), Piet Keriem Salman (Heisinger SV)RuWa DellwigTrainer:
Christian Koch, Sebastian VietzZugänge:
Svyatoslav Kudrin (Alemannia Essen)Abgänge:
keineSG Essen-Schönebeck IITrainer:
Lars DiefenthalZugänge:
Lars Diefenthal (Sportfreunde Niederwenigern II), Ole Fiegen (TSV Heimaterde Mülheim), Mattis Tetzlaff (TSV Heimaterde Mülheim), Tim Theis (SG Ernsthausen / SG Münchhaus), Niclas Rausch (Blau-Weiß Fuhlenbrock IV)Abgänge:
Younes Boumoungar (DJK Adler Oberhausen), Fynn Alexander Schröder (Ballfreunde Bergeborbeck), Baran Ergün (SV Heißen), Lukas Greeff (SV Heißen), Silvain Wirkus (Vereinslos), Gerome Lucas Bonk (Ballfreunde Bergeborbeck)SpVg Schonnebeck IITrainer:
Sven WieneckeZugänge:
Jannis Niklas Laudi (SpVg Schonnebeck II), Maximilian Wieszniewski (Nach Fussballpause), Niklas Wegner (DJK TuS Rotthausen), Levent Nalbant (Sportfreunde Altenessen), Aymane Houmaira (Marokko)Abgänge:
Liron Jason Oteng-Adjei (Rhenania Bottrop), Leotrim Kryeziu (Rhenania Bottrop), Koray Aldibas (Unbekannt), Joel Braun (Unbekannt), Arkadiusz Brenk (Karriereende), Philipp Rosenberg (SV Borbeck), Alexander Hielscher (Preußen Eiberg), Brian Müller (SpVg Schonnebeck III), Yannick Schulz (SpVg Schonnebeck III), Max Winkel (Unbekannt), Robin Vegue-Wagner (SV Borbeck II)SV BorbeckTrainer:
Philipp RosenbergZugänge:
Filip Smolka (Vogelheimer SV II), Tim Stränger (FC Saloniki Essen), Can Hotoglu (Alemannia Essen), Philipp Rosenberg (SpVg Schonnebeck II), Gergo Lippai (TGD Essen-West), Calvin Möser (Türkiyemspor Essen)Abgänge:
Jasper Luemba (SC 1920 Oberhausen), Kevin Betting (SV Werth), Engin Köse (SuS Haarzopf II), Marvin Eisenmenger (SV Borbeck II), Pascal Thüner (SC Frintrop 05/21 II), Luca Thüner (SC Frintrop 05/21 II), Mirco Norman Schneider (SC Frintrop 05/21 II)TuS HolsterhausenTrainer:
Geoffrey ReichZugänge:
Niklas Nadolny (Sportfreunde Niederwenigern), Florian Bedkowski (TVD Velbert II), Willliam Chinedou Tahir Sener (Essener SC Preußen), Maurice Möller (Fortuna Bredeney), Mika Passenegg (Grün-Weiß Lankern), Mohamed Habib Zellat (TGD Essen-West III)Abgänge:
Fahd Ayiad Soliman Al Barouni (NK Croatia Essen)Vogelheimer SV IITrainer:
Marco Issel, Pascal ArckZugänge:
Giancarlo-Finn Acht (Juspo Altenessen II), Damian Schnadhorst (TuS Essen-West 81), Steve-Tchouda Mkom (TuS Essen-West 81), Pascal Arck (Vogelheimer SV II), Hewad Dorani (Tura 86 Essen), Mahmud Osman (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Ulrich Michael Kamto Kenmegne (Heisinger SV II), Mohamed Amine Bouasker (Tura 86 Essen), Ameer Al-Rubaie (FC Blau-Gelb Überruhr II)Abgänge:
Filip Smolka (SV Borbeck), Pascal Arck (Vogelheimer SV II), Daron Birakis (Vereinslose Spieler Niederrhein), Marco Spilker (Vereinslose Spieler Niederrhein), Selvir Mujezinovic (Karriereende), Christian Wesarg (Karriereende), Daniel Simo Kouam Kenge (Unbekannt), Daron Birakis (DJK Adler Union Frintrop III)
TuS Holsterhausen
Trainer: Geoffrey Reich
Zugänge: Niklas Nadolny (Sportfreunde Niederwenigern), Florian Bedkowski (TVD Velbert II), Willliam Chinedou Tahir Sener (Essener SC Preußen), Maurice Möller (Fortuna Bredeney), Mika Passenegg (Grün-Weiß Lankern), Mohamed Habib Zellat (TGD Essen-West III)
Abgänge: Fahd Ayiad Soliman Al Barouni (NK Croatia Essen)
Vogelheimer SV II
Trainer: Marco Issel, Pascal Arck
Zugänge: Giancarlo-Finn Acht (Juspo Altenessen II), Damian Schnadhorst (TuS Essen-West 81), Steve-Tchouda Mkom (TuS Essen-West 81), Pascal Arck (Vogelheimer SV II), Hewad Dorani (Tura 86 Essen), Mahmud Osman (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Ulrich Michael Kamto Kenmegne (Heisinger SV II), Mohamed Amine Bouasker (Tura 86 Essen), Ameer Al-Rubaie (FC Blau-Gelb Überruhr II)
Abgänge: Filip Smolka (SV Borbeck), Pascal Arck (Vogelheimer SV II), Daron Birakis (Vereinslose Spieler Niederrhein), Marco Spilker (Vereinslose Spieler Niederrhein), Selvir Mujezinovic (Karriereende), Christian Wesarg (Karriereende), Daniel Simo Kouam Kenge (Unbekannt), Daron Birakis (DJK Adler Union Frintrop III)
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