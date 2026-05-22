Kreisliga A1 Essen: Diese Transfers stehen schon fest

Essener SC PreußenTrainer:
Manfred SchröderZugänge:
keineAbgänge:
keineFC Karnap 07/27Trainer:
Björn NeumannZugänge:
Christoph Krause (), Patrick Jakof ()Abgänge:
Björn Neumann (Pausiert), Christian Bohn (Pausiert), Markus Erlebach (Pausiert), Timo Bruhnke (Pausiert), Alp Ezici (Fatihspor Essen 2001)FC Saloniki EssenTrainer:
Niko AndreadakisZugänge:
keineAbgänge:
keineFC StoppenbergTrainer:
Marco SchulzeZugänge:
Giliian Gabor Goik ()Abgänge:
keineRuWa DellwigTrainer:
Christian Koch, Sebastian VietzZugänge:
keineAbgänge:
keineSG Essen-Schönebeck IITrainer:
Silvain WirkusZugänge:
keineAbgänge:
Younes Boumoungar (DJK Adler Oberhausen), Fynn Alexander Schröder (Ballfreunde Bergeborbeck)Sportfreunde AltenessenTrainer:
Erkan SahinZugänge:
Musa Krubaly Damba (SC Frintrop 05/21), Ednart Baba-Alig (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 III)Abgänge:
Musa Krubaly Damba (SC Frintrop 05/21)SpVg Schonnebeck IITrainer:
Philipp Rosenberg, Sven WieneckeZugänge:
keineAbgänge:
Robin Vegue-Wagner (SpVg Schonnebeck III)SuS Haarzopf IITrainer:
Kevin LehnhoffZugänge:
keineAbgänge:
keineSV BorbeckTrainer:
Kevin BettingZugänge:
Filip Smolka (Vogelheimer SV II)Abgänge:
Jasper Luemba (SC 1920 Oberhausen)Türkiyemspor EssenTrainer:
Yunus Bucuka, Hasan FidanZugänge:
Calvin Möser (SC Croatia Mülheim), Baki Caki (Fatihspor Essen 2001), Faris El Maaroufi (FC Kray), Devin Yildirim (Dostlukspor Bottrop), Sinan Yilmaz (VfB Frohnhausen), Adnan Laroshi (BV Osterfeld 1919), Ilias Yaacoubi (SC Frintrop 05/21)Abgänge:
Ozan Oezdemir (DJK Adler Oberhausen), Berkan Kiris (NK Croatia Essen), Sercan Ali Tutkun (DJK Adler Oberhausen), Komlan Agbégniadan (VfB Frohnhausen)TuSEM Essen 1926 IITrainer:
Thomas GrafZugänge:
keineAbgänge:
keine
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