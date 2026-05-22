 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Kreisliga A1 Essen: Diese Transfers stehen schon fest

Alle Transfers der Kreisliga A Essen, Gruppe 1, zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine in der laufend aktualisierten Übersicht.

von André Nückel · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Die Transfers der Kreisliga A1.
Die Transfers der Kreisliga A1. – Foto: Markus Becker

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Kreisliga A1 Essen
Schonnebeck II
RuWa Dellwig
DJK SG Alten
Schönebeck II

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Kreisliga A Essen, Gruppe 1, zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.

Kreisliga A1 Essen: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht

AL-ARZ Libanon
Trainer: Ibrahim Ramadan
Zugänge: Yves Busch (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19), Alison Rafael Leite Dos Santos ()
Abgänge: keine

Bader SV 91
Trainer: Naoufel Bouazza
Zugänge: keine
Abgänge: keine

DJK SG Altenessen
Trainer: Jörg Dohmann
Zugänge: keine
Abgänge: Noah Dominik (SC Frintrop 05/21)

DKSV Helene Essen
Trainer: Ferhat Dogan, Arian Beqiri
Zugänge: keine
Abgänge: Ardian Beqiri (SV Alemannia Mariadorf)

Essener SC Preußen
Trainer: Manfred Schröder
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Karnap 07/27
Trainer: Björn Neumann
Zugänge: Christoph Krause (), Patrick Jakof ()
Abgänge: Björn Neumann (Pausiert), Christian Bohn (Pausiert), Markus Erlebach (Pausiert), Timo Bruhnke (Pausiert), Alp Ezici (Fatihspor Essen 2001)

FC Saloniki Essen
Trainer: Niko Andreadakis
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Stoppenberg
Trainer: Marco Schulze
Zugänge: Giliian Gabor Goik ()
Abgänge: keine

RuWa Dellwig
Trainer: Christian Koch, Sebastian Vietz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Essen-Schönebeck II
Trainer: Silvain Wirkus
Zugänge: keine
Abgänge: Younes Boumoungar (DJK Adler Oberhausen), Fynn Alexander Schröder (Ballfreunde Bergeborbeck)

Sportfreunde Altenessen
Trainer: Erkan Sahin
Zugänge: Musa Krubaly Damba (SC Frintrop 05/21), Ednart Baba-Alig (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 III)
Abgänge: Musa Krubaly Damba (SC Frintrop 05/21)

SpVg Schonnebeck II
Trainer: Philipp Rosenberg, Sven Wienecke
Zugänge: keine
Abgänge: Robin Vegue-Wagner (SpVg Schonnebeck III)

SuS Haarzopf II
Trainer: Kevin Lehnhoff
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Borbeck
Trainer: Kevin Betting
Zugänge: Filip Smolka (Vogelheimer SV II)
Abgänge: Jasper Luemba (SC 1920 Oberhausen)

Türkiyemspor Essen
Trainer: Yunus Bucuka, Hasan Fidan
Zugänge: Calvin Möser (SC Croatia Mülheim), Baki Caki (Fatihspor Essen 2001), Faris El Maaroufi (FC Kray), Devin Yildirim (Dostlukspor Bottrop), Sinan Yilmaz (VfB Frohnhausen), Adnan Laroshi (BV Osterfeld 1919), Ilias Yaacoubi (SC Frintrop 05/21)
Abgänge: Ozan Oezdemir (DJK Adler Oberhausen), Berkan Kiris (NK Croatia Essen), Sercan Ali Tutkun (DJK Adler Oberhausen), Komlan Agbégniadan (VfB Frohnhausen)

TuSEM Essen 1926 II
Trainer: Thomas Graf
Zugänge: keine
Abgänge: keine

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