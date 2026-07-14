Kreisliga A1 Duisburg: Diese Transfers stehen schon fest

FC Taxi DuisburgTrainer:
Bojamin MamutiZugänge:
Bojamin Mamuti (), Marcel Polenz (), Noel Wennrich (MTV Union Hamborn II), Arber Isufaj (Duisburger SC Preußen), Ousman Touray (), Kleive Vaz Dos Santos Alves (), Melih Tayyib Simsek (), Kaan Altinay (), Imad Yarroum (), Hakim Amhamdi (), Julian Sistig (Duisburger FV 08), Pierre Ferschen (TuRa 88 Duisburg), Valentin Ritter (PSV Oberhausen)Abgänge:
Sherif Khalil (ESV Grün-Weiß Roland Meiderich), Yannik Peer Heindl (Unbekannt), Mevlüt Cakir (Unbekannt)GSG DuisburgTrainer:
Oliver PetzoldZugänge:
Oliver Petzold (SpVgg Meiderich 06/95), Sascha Crincoli (), Alexander Ziaja (), Jaan Lehmann (Reaktiviert), Wolfgang Manuel Lutze (SpVgg Meiderich 06/95), Tim Tegge (), Adam Levin Feldkamp (), Batuhan Avsar (), Julien Nißmann-Palmero (1. FC Duisburg Dersimspor), Joel Pfeiffer (), Nick Vollmer (), Christoph Hohmeister (Duisburger SC Preußen), Jason Wendt (), Constellan Constantain Varnaseelan (), Kevin Oellers (TV Kalkum-Wittlaer), Luca Perrone (SV Beeckerwerth), Marius Nagel (), Caglar Cankaya (), Philip Hoffmann (Duisburger SC Preußen), Rolf Radloff (SG Duisburg-Süd 98/20 III), Ali Demirci (TuS Viktoria Buchholz), Timur Tan (TuS Viktoria Buchholz)Abgänge:
Armin Alihodzic (), Lahi Kaddouri (), Alessandro Vergaro (), Christian Schwarz (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Eren Ates (), Luis Holznagel (), Eren Ates (), Robin Hochmuth (), Philipp Asamoah (), Mertcan Gümüs (), Egzon Zabergja (), Armin Alihodzic (VfB Homberg II), Milan Macar (GSV Moers), Marcel Möller (), Musafi Shehu (), Danijel Arsenovic (), Luis Miguel Hoffart (), Bryan Noah Prince Agbodjan (), Luan Petsch (), Edis Junuzovic (), Luan Petsch (SV Genc Osman Duisburg), Edis Junuzovic (SV Genc Osman Duisburg), Jasin El Ouarti (Sportfreunde Hamborn 07), Luis Holznagel (Duisburger SV 1900), Luis Miguel Hoffart (Duisburger SV 1900), Danijel Arsenovic (VfB Homberg II), Philipp Asamoah (SV Rhenania Hamborn), Zgjim Dautaj (ETuS Bissingheim), Karim Ikebaben (1. FC Lintfort II), Alessandro Vergaro (SV Wanheim 1900), Egzon Zabergja (FC Albania Duisburg), Fidan Vojvoda (FC Albania Duisburg), Luca Holznagel (SV Wanheim 1900), Leonard Omaj (ETuS Bissingheim), Batuhan Boydas (1. FC Mülheim-Styrum), Robin Hochmuth (Rumelner TV II), Endrit Kuci (Schwarz-Gelb Preußen Gladbeck)Mülheimer SV 07 IITrainer:
Lukas HerrenbrückZugänge:
keineAbgänge:
Maurice Pascal Schröder (1. FC Mülheim-Styrum), Paul Jon Wusthoff (SC Croatia Mülheim), Jan Ari Wusthoff (SC Croatia Mülheim), Felix Maly (SC Croatia Mülheim)SC Croatia MülheimTrainer:
Felix MalyZugänge:
Yannik Lamers (TuS Union 09 Mülheim II), Justin Beß (TuS Union 09 Mülheim II), Fabian Berger (), Paul Jon Wusthoff (Mülheimer SV 07 II), Jan Ari Wusthoff (Mülheimer SV 07 II), Felix Maly (Mülheimer SV 07 II), Luis Bukvasevic (Rheinland Hamborn), Sandro Miguel De Lima Monteiro (TuS Union 09 Mülheim II), Maximilian Palzer (VfB Speldorf), Sebastian Schipper (TuSpo Saarn 1908), Bela Pankel (Mülheimer SV 07), Elias Benedikt Schnell (TuS Viktoria Buchholz)Abgänge:
Samuel Baffour (DJK Blau-Weiß Mintard), Baris Copur (VfB Bottrop II), Toni Vidak (SuS Viktoria Wehofen), Blaz Vukancic (SuS Viktoria Wehofen), Eray Barut (1. FC Mülheim-Styrum), Arda Barut (1. FC Mülheim-Styrum), Efe Özkan (1. FC Mülheim-Styrum), Ivan Kofi Annor (1. FC Mülheim-Styrum), Fabian Nitsch (1. FC Mülheim-Styrum), Levent Cakmak (Dümptener TV), Daniele Autieri (1. FC Mülheim-Styrum), Metin Barut (1. FC Mülheim-Styrum), Marshall Wieczorek (Dümptener TV)SG Duisburg-Süd 98/20Trainer:Zugänge:
keineAbgänge:
Cagri-Muzaffer Temel (SV Wanheim 1900), Mert Cos (SV Wanheim 1900)SV DuissernTrainer:
Mehmet ÖzerZugänge:
Jan Zuweis (Duisburger SV 1900), Mehdi Ilias Ghezielle (SV Duissern II), Moritz Kerlen (Duisburger SV 1900), Özgur Karabulut (Duisburger SV 1900), Jon Kian Bischof (SV Duissern II), Richman Amponsah (SV Duissern), Lukas Kersten (SV Wanheim 1900), Paul Renkes (VfB Speldorf II)Abgänge:
Marvin Ellmann (Sportfreunde Hamborn 07), Kevin Kirchner (), Egzon Krasniqi (Vereinslose Spieler Niederrhein), Faouzi Amhamdi (Vereinslose Spieler Niederrhein), Faouzi Amhamdi (SV Genc Osman Duisburg), Holger Kuhn (Viktoria Beeck II), Kevin Kirchner (DJK Adler Oberhausen), Jeton Krasniqi (FC Albania Duisburg), Mohamed Magdi (Ziel unbekannt), Fares Alfandi (Ziel unbekannt), Konstantin Nedic (Ziel unbekannt), Magnus Michael Ben Schäfer (Umzug nach München), Niklas Schmertmann (TuS Mündelheim), Finn Steiger (SV Duissern II), Tobias Tönges (SV Duissern II), Florian Schmitz (ETuS Bissingheim), Wisdom Chukwubueze Oparah (1. FC Mülheim-Styrum), Egzon Krasniqi (1. FC Mülheim-Styrum), Mohamed Magdi (TGD Essen-West)SV HeißenTrainer:
Robin RoesZugänge:
Baran Ergün (SG Essen-Schönebeck II), Baris Ergün (SG Essen-Schönebeck II), Luca David Salini (SG Essen-Schönebeck), Sam Bierikoven (SG Essen-Schönebeck III), Leon Horn (SG Essen-Schönebeck), Lukas Roman (SpVgg Meiderich 06/95), Nikrad Korloo (Mülheimer SV 07), Mohamad Mohamad (Mülheimer FC 97 II), Lukas Greeff (SG Essen-Schönebeck II), Jonas Eicke (TuSEM Essen 1926), Eric Schweers (FC Karnap 07/27), Benjamin Inkum-Manu (SV Rot-Weiss Mülheim), Maurizio Alessandro Salini (Zurück aus der Rente), Finn Müller (2. Mannschaft)Abgänge:
Marvin Hohensee (Mülheimer SV 07), Fabian Slawinski (SV Heißen III), Sabrije Krasniqi (SV Heißen), Ibrahim Pilig (SC Frintrop 05/21), Ercan Aydogmus (SV Rot-Weiss Mülheim), Yunus Poyaz (Unbekannt), Asil Gerim (Unbekannt), Daniel Mirosnicenko (SC Goldstein Frankfurt)SV Wanheim 1900Trainer:
Gianluca Barbetti, Savas AnastassiadisZugänge:
Luis Mosquera (TuS Mündelheim III), Enes Kocaker (TuS Viktoria Buchholz III), Cagri-Muzaffer Temel (SG Duisburg-Süd 98/20), Kadir Alkiş (SV Wanheim 1900 II), Alessandro Vergaro (GSG Duisburg), Mert Cos (SG Duisburg-Süd 98/20), Cinar Cakir (TuRa 88 Duisburg), Nematullah Mansoori (), Luca Holznagel (GSG Duisburg), Yusuf Kayhan (Duisburger FV 08 II), Muhammed Özdogan (SpVgg Meiderich 06/95), Berkay Özkaya (TuRa 88 Duisburg), Zekeriya Yavuz (Duisburger FV 08 II)Abgänge:
Semih Civan (Fatihspor Mülheim), Haris Duha Gümüs (OSC Rheinhausen), Mehmet Akif Özdogan (OSC Rheinhausen), Teoman Mantrazi (OSC Rheinhausen), Louis Andy Junior Dey (1. FC Duisburg Dersimspor), Devin Arslan (1. FC Duisburg Dersimspor), Tarik Cataloluk (OSC Rheinhausen), Baran Can Neuhaus (OSC Rheinhausen), Seyfedine Ben Tahar (1. FC Duisburg Dersimspor), Batuhan Akkaya (Fatihspor Mülheim), Adem Tekin (Viktoria Beeck II), Lukas Kersten (SV Duissern), Ahmad Al Ahmad (GSG Duisburg II)TuS MündelheimTrainer:
Holger Sturm, Celal BüyükimdatZugänge:
Niklas Schmertmann (), Noah Krappen (), Niklas Schmertmann (SV Duissern)Abgänge:
Tobias Grabert (Dartprofi), Adrian Fritz-Sanchez (Duisburger SC Preußen), Yannick Faltin (Duisburger SC Preußen), Jordi Röder (TuS Mündelheim II), Juri Höffges (TuS Mündelheim II)TuS Viktoria BuchholzTrainer:
Tim Sobisch, Stephan BorkZugänge:
Christian Chinedu Abubarkar (), Arndt Binder (DJK Arminia Lirich 1920), Cem Sultan Küney (1. FC Lintfort II), Arda Civelekoglu (FSV Duisburg)Abgänge:
Timo Wirtz (FC Traar), Colin Onyeocha (1. FC Hirschkamp), Eliah Jung (Mülheimer SV 07), Jann Singh (SV Genc Osman Duisburg), Elias Benedikt Schnell (SC Croatia Mülheim), Fabian Rahmacher (TuS Mündelheim II)TuSpo Saarn 1908Trainer:
Frank ZabinskiZugänge:
Frank Zabinski (), Max Gericke (DJK Blau-Weiß Mintard II), Jude Chinonso Obiezu (FC Saloniki Essen), Alexandro Fengler (DJK Blau-Weiß Mintard II), Mirac Efe Cakim (Fatihspor Mülheim), Marius Stoltenberg (Sportfreunde Mülheim), Michel De Cruppe (Mülheimer SV 07), Niklas Leisner (TuSpo Saarn 1908 II), Leonard Kewitz (DJK Adler Union Frintrop II), Yevhenii Azaron (TuSpo Saarn 1908 II)Abgänge:
Kevin Kotschwar (1. FC Mülheim-Styrum), Sebastian Schipper (SC Croatia Mülheim), Ayman Kassas (Ziel unbekannt)
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