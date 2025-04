Kreisliga A1: Dahl verliert wichtiges Spiel für den Klassenerhalt

Im Duell zwischen dem TSV Dahl und der Zweitvertretung von SC Berchum/Garenfeld musste der Gastgeber eine deutliche 0:4-Niederlage hinnehmen. Die Begegnung, die als ausgeglichen galt, erwies sich in der Praxis als einseitig zugunsten der Gäste. Bereits im Hinspiel hatte SC Berchum/Garenfeld II mit einem 2:1-Sieg gegen TSV Dahl überzeugend aufgetrumpft.

Die erste Halbzeit verlief torlos, einige nennenswerte Chancen auf beiden Seiten. In der Halbzeitpause reagierte TSV Dahl mit einem Doppelwechsel und brachte Marcel Weiß und Ben Ganskow ins Spiel. Die zweite Halbzeit brachte dann die Wende: In der 51. Minute erzielte Philip Mummel das erste Tor für SC Berchum/Garenfeld II. Um frischen Wind ins Spiel zu bringen, wechselte die Heimmannschaft in der 62. Minute gleich dreimal, während TSV Dahl in der 74. Minute ebenfalls zwei Spieler einwechselte.