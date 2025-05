Kreisliga A1: Dahl siegt deutlich gegen Hellas Reserve

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr

Der TSV Dahl feierte am Sonntagnachmittag einen deutlichen 8:1-Heimerfolg gegen die zweite Mannschaft des FC Hellas Makedonikos Hagen. Hellas startete die Partie mit 7 Mann wobei nach 10 Minuten auf 11 Mann aufgefüllt wurde.

Michael Kupilas eröffnete in der 2. Minute den Torreigen und trug mit insgesamt fünf Treffern entscheidend zum klaren Erfolg bei. Nach dem schnellen 2:0 durch Lenard Nikolaus Dreher (9.) gelang den Gästen in der 33. Minute zwar der Anschlusstreffer zum 2:1, doch kurz vor der Halbzeit stellte Kupilas mit seinem zweiten Tor den alten Abstand wieder her (45.+2).