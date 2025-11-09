Kreisliga A1: Abgebrochenes Spiel wird 3:0 gewertet

Das wegen einer schweren Verletzung abgebrochene Kreisliga-A1-Spiel zwischen der FSG Efze 04 und dem SC Edermünde II am 19. Oktober sorgte vor dem Sportgericht des Schwalm-Eder-Kreises für Auseinandersetzungen: Das Gericht wertete die Begegnung nachträglich mit 3:0 für die Gastgeber und begründete die Entscheidung damit, dass die Gäste den Abbruch zu verantworten hätten. Gegen dieses Urteil hat der SC Edermünde II nun formell Widerspruch eingelegt.

Bereits nach etwa 20 Minuten lag die FSG Efze 04 mit 2:0 in Führung, als ein Spieler der Edermünder schwer verletzt zusammenbrach. Ein Notarztwagen wurde gerufen; die Erstversorgung erfolgte vor Ort, anschließend wurde der Spieler ins Krankenhaus gebracht. Trotz des Vorfalls entschied der Schiedsrichter, die Partie fortzusetzen. Die Mannschaft des SC Edermünde II verweigerte jedoch die Wiederaufnahme des Spiels, woraufhin der Spielabbruch erfolgte.

Vor dem Sportgericht wurde der Abbruch als Verschulden der Edermünder gewertet, weshalb die Begegnung nach den Regularien mit 3:0 für die FSG gewertet wurde. Der Verein aus Edermünde hat dagegen Widerspruch eingelegt; mit einer weiteren juristischen Prüfung ist nun zu rechnen.