Kreisliga A: Zweimal 5:0 in Kaldenkirchen und Krefeld, Willich patzt

Bereits am Freitagabend war die neue Spielzeit in der Kreisliga A Kempen & Krefeld an den Start gegangen. Während sich der SC Rhenania Hinsbeck und der SC Schiefbahn in einem spektakulären Aufeinandertreffen 4:4-trennten, gab es am Sonntag kein einziges Unentschieden zu beobachten. Ganz im Gegenteil: Mit dem TSV Kaldenkirchen, dem SC Viktoria 07 Anrath und Aufsteiger Anadolu Türkspor feierten gleich drei Mannschaften Kantersiege zum Auftakt. Der VfL Willichkassiert derweil beim FC Hellas Krefeld eine 1:3-Pleite.

______________

Das ist der erste Spieltag:

Mit dem SC Rhenania Hinsbeck und dem SC Schiefbahn standen sich zum Auftakt zwei Kontrahenten gegenüber, die die vergangene Spielzeit in unterschiedlichen Tabellenregionen beendet haben: Während die Rhenania erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt sicherte, lief der SC Schiefbahn auf Rang sieben ein. Im direkten Duell am ersten Spieltag sollte es nun aber sofort zur Sache gehen: Nachdem in der ersten halben Stunde noch kein Treffer zu bejubeln war, sollte sich dies folglich schlagartig ändern: Durch einen lupenreinen Hattrick von Hinsbeck-Stürmer Marius Wenzel gingen die Hausherren mit einem komfortablen 3:0-Vorsprung in die Katakomben. Doch nach dem Seitenwechsel präsentierten die Gäste ein ganz anderes Gesicht: Durch Treffer von Simon Vieten, Jens Seyferth und Kilian Russel gelang den Rot-Weißen binnen 20 Minuten der Ausgleich, ehe der eingewechselte Marco Heryschek die Rhenania zehn Minuten vor Schluss wieder auf die Siegerstraße brachte. Doch Patrick Leenen machte den Hausherren aus Hinsbeck mit seinem späten Ausgleichstreffer in der siebten Minute der Nachspielzeit schlussendlich einen gehörigen Strich durch die Rechnung und sorgte für eine Punkteteilung zum Auftakt.

Während sich der SC Waldniel bereist gegen Ende des vergangenen Jahres aus dem Spielbetrieb der Bezirksliga zurückzog und folglich als Tabellenschlusslicht in die A-Kreisliga abstieg, stand nun nach langer Zeit mit einer neu zusammengewürfelten Mannschaft der Auftakt in die neue Spielzeit auf dem Programm. Beim TSV Meerbusch III behielten die Blau-Weißen schlussendlich die Oberhand und siegten mit 3:1. Nach einer knappen Viertelstunde Spielzeit war es Paul Wilms, der zum frühen 1:0 für die Gäste traf. Knappe zehn Minuten darauf hatte der TSV allerdings die passende Antwort parat und kam zum Ausgleichstreffer. Das 1:1 sollte aber nicht lange halten, schließlich besorgte Waldniel-Akteur Fabian Wick noch vor dem Seitenwechsel die erneute Führung für den SC. Im zweiten Durchgang ließ der Bezirksliga-Absteiger dann nicht mehr anbrennen und legte durch Stürmer Lars Bonsels den entscheidenden 3:1-Siegtreffer nach.

Im dritten Aufeinandertreffen kam es gleich zu einem Duell zweier Krefelder Lokalkontrahenten: Aufsteiger Anadolu Türkspor Krefeld, der durch die B-Liga-Meisterschaft der zweiten Mannschaft den Sprung in die A-Liga schafft, empfing auf heimischem Terrain die Bezirksliga-Reserve des VfR Fischeln. Bereits von Beginn an zeichnete sich schnell ab, wer in dieser Begegnung die Nase vorne haben würde, schließlich begannen die Hausherren aus Krefeld früh in der Partie offensiv für Gefahr zu sorgen. Ein erstes Mal klingeln sollte es dann nach 34 absolvierten Minuten, als Lucas Parvisi den gerechtfertigten Führungstreffer für Anadolu besorgte. Sturmpartner Emre Kizil legte anschließend noch vor der Pause zum 2:0 nach. Und auch in Hälfte zwei waren es nur die Hausherren, die das Spiel bestimmten: Durch einen erneuten Treffer von Parvisi und den Torerfolgen von Eren Muhammed Helvaci sowie Joker Kemal Burak Karpuz fertigte der Aufsteiger den Kontrahenten aus Fischeln mit einem klaren 5:0-Erfolg ab und setzt somit gleich zum Saisonauftakt ein klares Statement.

Mit einer hohen Erwartungshaltung war der SSV Strümp in der abgelaufenen Saison an den Start gegangen, konnte seinen Erwartungen schlussendlich allerdings nicht gerecht werden. In dieser Spielzeit will der SSV einen Neuanlauf starten, der Auftakt verlief dabei erfolgreich: Gegen Aufsteiger TuRa Brüggen II gab es einen 3:1-Heimsieg zu bejubeln. Während Kapitän Dominik Birgels bereits nach 16 Spielminuten das 1:0 besorgte, folgte bis zum Pausenpfiff kein weiterer Torerfolg mehr. Dies sollte sich dann im zweiten Durchgang schlagartig ändern, als der TuRa durch Abwehrmann Lennard Rudolf Eckhardt unmittelbar nach dem Wiederanpfiff den Ausgleich besorgte. In der Folge sollte es dann lange spannend bleiben, ehe die Hausherren in der Schlussphase aufdrehten: Der eingewechselte Furkan Arslan und erneut Birgels entschieden in den Schlussminuten die Partie zugunsten der Elf von Chefcoach Mike Hein und sorgten für den ersten Dreier der Spielzeit. Einziges Manko war dabei der Platzverweis gegen Defensivakteur Paul Hagendorf, der in der Nachspielzeit mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde.

Nach dem knapp verpassten Aufstieg im Vorjahr gehört der TSV Kaldenkirchen fraglos auch in dieser Spielzeit zu den Aufstiegsanwärtern. Unter Neu-Trainer Fabian Wiegers landete der TSV zum Auftakt einen ungefährdeten Kantersieg über die Zweitauswahl des TSV Bockum. Während Top-Stürmer Steffen Eichler doppelt traf, kamen auch Joel Wegener, Michael Goertz und Kapitän Lars Heines zum Torerfolg. Somit gelang gegen die chancenlosen Bockumer gleich zum Auftakt ein klarer 5:0-Erfolg.

Als Tabellen-16. ging es für den VfL Willich nach sechs aufeinanderfolgenden Spielzeiten in der Bezirksliga im Sommer wieder in die A-Kreisliga runter, zum Auftakt ging es nun zum FC Hellas Krefeld. Während die Blau-Weißen Hausherren erst spät in der Vorsaison den Klassenerhalt eintüteten und folglich als Underdog in die Partie gingen, gab der Spielverlauf anderes her: Dimitrios Triantafyllidis und Kapitän Bonko Smoljanovic brachten die Krefelder bereits nach 25 Minuten mit 2:0 auf die Siegerstraße. Nachdem Mehmet Ufuk Erkan dann im zweiten Durchgang das 3:0 nachlegte, war die Begegnung bereits entschieden. Dem VfL aus Willich gelang lediglich noch der Ehrentreffer zum 1:3, womit der Fehlstart perfekt war.

____

Das sind die nächsten Spieltage:

2. Spieltag

22.08.25 SC Schiefbahn - Anadolu Türkspor Krefeld

24.08.25 VSF Amern II - Hülser SV

24.08.25 TSV Krefeld-Bockum II - TSV Meerbusch III

24.08.25 VfR Krefeld-Fischeln II - SC Niederkrüchten

24.08.25 TuRa Brüggen II - VfB Uerdingen

24.08.25 DJK VfL Willich - TSV Kaldenkirchen

24.08.25 SC Waldniel - SC Rhenania Hinsbeck

24.08.25 SC Viktoria 07 Anrath - SSV Strümp

24.08.25 TuS Gellep - FC Hellas Krefeld



3. Spieltag

29.08.25 SC Niederkrüchten - SC Schiefbahn

29.08.25 Hülser SV - TuRa Brüggen II

31.08.25 TSV Meerbusch III - DJK VfL Willich

31.08.25 Anadolu Türkspor Krefeld - SC Waldniel

31.08.25 TSV Kaldenkirchen - TuS Gellep

31.08.25 SC Rhenania Hinsbeck - TSV Krefeld-Bockum II

31.08.25 SSV Strümp - VfB Uerdingen

31.08.25 FC Hellas Krefeld - VSF Amern II

31.08.25 SC Viktoria 07 Anrath - VfR Krefeld-Fischeln II