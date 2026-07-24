Kreisliga A Wuppertal: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer

Die Transfers der Kreisliga A Wuppertal. – Foto: wilhelm gundlach

FC Mettmann 08

Trainer: Julian Ramos-Lucas

Zugänge: Benedikt Brusberg (SSV Berghausen)

Abgänge: Fynn Klemp (TSV Gruiten), Andre Vink (TSV Einigkeit Dornap II)



Hellas Wuppertal

Trainer: Amardeep Ram

Zugänge: Besmir Aliu (SC Ayyildiz Remscheid II), Diya Namik Ahmad (VfL Wuppertal 22), Elmedin Bekir (VfL Wuppertal 22), Daniel Spies (Hellas Wuppertal II), Lovejit Singh Pelia (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Philippos Vrakas (Hellas Wuppertal II), Dean Wülfrath (TSV Fortuna Wuppertal), Amjad Mhanduali (VfL Wuppertal 22), Nicola Marotta (Hellas Wuppertal II)

Abgänge: Athanassios Bampakos (Unbekannt), Moreno Biba (SC Sonnborn), Georgios Chalkias (VfB Schwelm), Alexandros Kasanidis (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Anastasios Kostikidis (TSV Beyenburg), Christos Kostikidis (TSV Beyenburg), Melvin Najdanovic (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Irineos Sidiropoulos (FT Dützen), Nikolaos Lainas (Karriereende), Anastasios Papafilis (Karriereende), Kostantinos Pappas (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Hawar Rashid (Unbekannt), Trifon Proios (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Georgios Pedis (Unbekannt), Christopher Seifer (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Spyro Sisko (Ausland), Angelos Nikologiannis (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Athanassios Bampakos (Unbekannt), Konstantinos Athanasopoulos (unbekannt)





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SC Velbert IITrainer: Dustin WeißgerberZugänge: Laurits Nik Ern ()Abgänge: Mika Collin Etienne Höhl (unbekannt), Ali Issa (unbekannt), Cenk Dursun (SSVg Heiligenhaus), Mika Collin Etienne Höhl (SV Union Velbert), Leon Karim Kocherscheidt (unbekannt), Elias Soukas (unbekannt), Manuel Macias (TSV Einigkeit Dornap II), Jakob Alex (), Paul Scalet (SC Velbert), Leo Scalet (SC Velbert), Rasmus Leonard Eickenbrock (SC Velbert), Muhammed Nuri Fitoz (SSVg Velbert II), Ali Issa (SV Union Velbert), Dijar Xhigoli (Türkgücü Velbert), Elias Soukas (SV Union Velbert), Leon Karim Kocherscheidt (TSV Einigkeit Dornap)SC Viktoria Wuppertal Rott 89Trainer:Zugänge: Christian Everts (), Kostantinos Pappas (Hellas Wuppertal), Christopher Seifer (Hellas Wuppertal), Angelos Nikologiannis (Hellas Wuppertal), Marcel Clemens (TFC Wuppertal 95/10)Abgänge: Steve Tchenou Wantong (TuS Heven), Nermin Hadzic (), Nermin Hadzic (Cronenberger SC), Lovejit Singh Pelia (Hellas Wuppertal), Yousef Hidroj (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Kyriakos Pescelidis (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Ilyas Ikan Asbih (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Anastasios Pescelidis (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Abbas Alali (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Mamadou Cire Diallo (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Liwaa El-Sarag (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Pablo Silva (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Semi Molla (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Alan Kalongi (Unbekannt), Ibrahim Tarik Molla (Türkgücü Velbert), Manaf Ali-Koura (Türkgücü Velbert), David Amankwah Darko (SSV Germania Wuppertal), Johannes Christoph Kodjogan Agblevon (Langenberger SV 1916), Ghiath Alhamwi (TuRa Remscheid-Süd), Marco Lorenz Hennenberg (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Ivo Bitunjac (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Marlon Eyambe Asah (Sportfreunde Dönberg), Leon Wilke (SSV Germania Wuppertal)Sportfreunde DönbergTrainer: Selcuk SenerZugänge: Ogulcan Ünal (SSV Germania Wuppertal), Phil Türffs (SSVg Velbert), Marlon Eyambe Asah (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Berkay Gürkan (SSV Germania Wuppertal II), Ignacio Nedic Llorente (SSV Germania Wuppertal), Alessandro Munschau (Sportfreunde Dönberg)Abgänge: Marcel Wülfrath (TSV Fortuna Wuppertal), Jamal Guras (TSV Fortuna Wuppertal), Daniel Dierbach (TSV Fortuna Wuppertal), Robin Pepke (Karriereende), Yassine Debdoubi (Pausiert)Sportfreunde SiepenTrainer: Daniel ReuterZugänge: Melih Alkan (GSV Düsseldorf), Lukas Merhof (Pausiert)Abgänge: Tim Rohr (Karrierende), Lukas Sender (Karrierende), Cem Güzel (TFC Wuppertal 95/10), Kevin Naulin (Vereinslos), Luca Gabriel Strötzel (SpVgg Meiderich 06/95 II), Sami Khayri (Vereinslos), Jason Kiel (Vereinslos), Silvan Deike (Vereinslos)SSVg HeiligenhausTrainer: Deniz AktagZugänge: Linus Kaminski (SC Velbert), Robin Götze (Mülheimer SV 07), Ilkem Yildirim (SSVg Velbert II), Ayman Amezigar (SSVg Velbert II), Cenk Dursun (SC Velbert II), Soufiane Boumouchoun (SSVg Velbert II), Makuntima Ntuku (SC Velbert), Kerem Dogan (Türkgücü Velbert), Berkay Harani (SV Rot-Weiss Mülheim), Deniz Aktag (DV Solingen)Abgänge: Antonios Sverkos (FC Iraklis Neviges)SV Jägerhaus LindeTrainer: Dirk Richarz, Tobias SchnäbeliZugänge: Lucas Noel Gies (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Nils Sebastian Bach (SSV 07 Sudberg), Leon Fäcke (SSV 07 Sudberg), Jamil Amir Musa (Cronenberger SC II)Abgänge: Felix Brüggen (TSV Ronsdorf), Nico Schary (TSV Beyenburg)SV Union VelbertTrainer: Said Essahel El AlaouiZugänge: Axel Glowacki (1. FC Wülfrath), Mika Collin Etienne Höhl (SC Velbert II), Ahmed Al Khalil (FC Remscheid), Stefan Okkert (1. FC Wülfrath), Alexander Mizgajski (FC Mettmann 08), Philip von Gehlen (FC Mettmann 08), Jonas Follmann (Neu), Maikel Klein (SSV Bergisch Born), Ali Issa (SC Velbert II), Elias Soukas (SC Velbert II), Arbnor Ejupi (BV Gräfrath), Ibrahim Yilmaz (SV Rot-Weiß Wülfrath)Abgänge: Yannik Gabriel Feyand (), Christopher Kniszewski (Karriereende), Christopher Kniszewski (SC Velbert III), Ngoy Mbaba (TSV Einigkeit Dornap), Thies Möller (Vereinslose Spieler Niederrhein), Ali Abdelwahid (Vereinslose Spieler Niederrhein), Fabian Schwehn (SV Union Velbert II)TFC Wuppertal 95/10Trainer: Mehmet UgurZugänge: Cem Güzel (Sportfreunde Siepen), Mustafa Alkan (SSV Germania Wuppertal)Abgänge: Timo Bohlen (), Marcel Clemens (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Steven Winterfeld (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Nick Merlin Schäfer (FC Iraklis Neviges), Sven Kofler (SC Sonnborn III)TSV BeyenburgTrainer: Nikolaos Doucas, Damian ScharyZugänge: Jean-Jacques Lusaka (SV Heckinghausen), Robert-Florin Dubina (SV Heckinghausen), Mohamed Draoui (SV Heckinghausen), Jan Jesinghaus (), Anastasios Kostikidis (Hellas Wuppertal), Christos Kostikidis (Hellas Wuppertal), Fabian Picard (SSV 07 Sudberg), Luis Schneider (SSV 07 Sudberg), Julian Sothmann (SSV 07 Sudberg), Nico Schary (SV Jägerhaus Linde), Ibrahim Abay (SV Heckinghausen), Hendrik Hoffmann (Wuppertaler SV II), Lars Podubrin (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Frederick Hagen Lenz (SSV 07 Sudberg), Ahmad Omar (SV Heckinghausen)Abgänge: Marian aus den Erlen (Pausiert), Robin Roling (Umzug), Pierluigi Guttaiano (Pausiert), Jan Philipp Lippek (TSV Beyenburg II), Marc Schmidt (Beyenburg Ü32), Abdulkadir Coban (unbekannt)TSV Einigkeit DornapTrainer: Sascha SchulzZugänge: Sascha Schulz (), Tristan Wirtz (), Marvin Cichon (TSV Einigkeit Dornap II), Tobias Orth (), Jandrik Niklas Riemann (), Ngoy Mbaba (SV Union Velbert), Giovanni Marose (SSVg Velbert II), Leon Karim Kocherscheidt (SC Velbert II)Abgänge: Patrick Stroms (Vereinslos), Sebastian Jansen (Vereinslos), Fabian Dalipi (FC Iraklis Neviges), Denzel Lonkeu Yankam (FC Iraklis Neviges), Sebastian Jansen (FC Iraklis Neviges), Elbin Redzepovic (FC Iraklis Neviges), Patrick Stroms (FC Iraklis Neviges), Dustin Sirrenberg (TSV Einigkeit Dornap II), Niklas Bartl (Karriereende), Noah Großmann (Pausiert), David Heyn (SC Sonnborn), Finn Louis Rösener (TSV Ronsdorf), Nico Tepel (Pausiert)TSV GruitenTrainer:Zugänge: Fynn Klemp (FC Mettmann 08)Abgänge: Frederic Lühr (FSV Vohwinkel Wuppertal), Noel Andre Junske (TSV Gruiten II), Artur Predko (SSV Erkrath)TSV Ronsdorf IITrainer: Manuel RehermannZugänge: Lucas Joneczek (), Mario Filai (TSV Ronsdorf), Philipp Aurelio Rautenberg (SSV Germania Wuppertal), Mete Türk (Türkgücü Velbert), Efe Türk (Türkgücü Velbert), Niklas Eckhoff (Vereinslos), Hannes Jens Krüger (TSV Ronsdorf), Kamil Zajac (TSV Ronsdorf), Patrick Zajac (TSV Ronsdorf), Nils Heide (TSV Ronsdorf), Maximilian Czajkowski (TSV Ronsdorf)Abgänge: Leon-Petros Valasiadis (Cronenberger SC II), Joel Leon Strack (Unbekannt), Dejan Radumilo (Unbekannt), Julian Blesgen (Unbekannt), Jerome Gogoll (Unbekannt), Luca Max Hackmann (Unbekannt), Mattis Groth (Unbekannt), Henning Schewe (SG Hackenberg)TuS Grün-Weiß WuppertalTrainer: Fouad LamriZugänge: Bruno Silva Ferreira (Cronenberger SC), Florian Bost (TSV Ronsdorf), Alexandros Kasanidis (Hellas Wuppertal), Melvin Najdanovic (Hellas Wuppertal), Trifon Proios (Hellas Wuppertal), Yousef Hidroj (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Kyriakos Pescelidis (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Steven Winterfeld (TFC Wuppertal 95/10), Ilyas Ikan Asbih (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Anastasios Pescelidis (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Abbas Alali (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Mamadou Cire Diallo (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Liwaa El-Sarag (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Pablo Silva (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Semi Molla (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Tim Koenen (TuS Grün-Weiß Wuppertal II), Jonas Brickler (TSV Fortuna Wuppertal), Chahid Achaaibi (Dersimspor Solingen), Nathan Da Silva George (FC Iraklis Neviges), Marco Lorenz Hennenberg (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Ivo Bitunjac (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Sopita Da Silva (FC Iraklis Neviges)Abgänge: Ricardo Fernando Müseler (TSV Union Wuppertal), Argjent Uka (TSV Union Wuppertal), Tim Siegemund (Wuppertaler SV II), Lucas Noel Gies (SV Jägerhaus Linde), Lars Podubrin (TSV Beyenburg), Yannic Hering (TSV Union Wuppertal), Hakan Türkmen (SC Sonnborn)TVD VelbertTrainer: Dennis SchultenZugänge: Dennis Schulten (TVD Velbert II), Matthias Phil Busch (TVD Velbert II), Tobias Eckhoff (TVD Velbert II), Viktor Schmal (TVD Velbert II), Safa Eren Topaloglu (TVD Velbert II), Marcel Vorwerk (TVD Velbert II), Jan Engelhardt (TVD Velbert II), Ricardo Braukmann (TVD Velbert II), Altin Bullatovci (TVD Velbert II), Cagan Acici (TVD Velbert II), Fabian Schlee (TVD Velbert II), Almir Hajric (TVD Velbert II), Kevin Oberstraß (TVD Velbert II), Yassin El Ghanou (TVD Velbert II), Lyon Simon (TVD Velbert II), Younes Zibuh (TVD Velbert II), Flemming Klus (TVD Velbert II), Esad Millihuzin (TVD Velbert II), Tim Marvin Von der Schlippen (TVD Velbert II), Kevin Bock (TVD Velbert II), Abdelouahed El Ghanou (TVD Velbert II), Mustafa Deniz Erdogdu (TVD Velbert II), Abdourahman Barry (TVD Velbert II), Sven Fabian Hemsing (TVD Velbert II), Sinan Kocak (TVD Velbert II), Pepe Schütz (TVD Velbert II), Enes Binici (TVD Velbert II), Kevin Küsters (TVD Velbert II), Niklas Schiller (TVD Velbert II), Erjon Berisha (TVD Velbert II), Adis Gusic (SV Hösel II), Michael Graf (SV Hösel II)Abgänge: Andrej Chenfeld (Garather SV), Joel Siragusano (Blau-Weiß Langenberg II), Issa Feichtmaier (Fatihspor Mülheim)Wuppertaler SV IITrainer: Danny LensingZugänge: Tim Siegemund (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Pasquale Everts (Cronenberger SC II), Ralf Schnitzler (TSV Ronsdorf), Achim Pottmann (SC Uellendahl)Abgänge: Hendrik Hoffmann (TSV Beyenburg)