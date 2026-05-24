Kreisliga A Wuppertal-Niederberg: Diese Transfers stehen schon fest

SC Breite Burschen BarmenTrainer:
Moritz DomannZugänge:
keineAbgänge:
keineSC SonnbornTrainer:
Dimitrios TrasiasZugänge:
Tuna Abas (TSV Ronsdorf), Amos Claude Tusevo (TSV Ronsdorf)Abgänge:
keineSC Velbert IITrainer:
Ralf ZistlerZugänge:
Laurits Nik Ern ()Abgänge:
Mika Collin Etienne Höhl (unbekannt), Ali Issa (unbekannt), Cenk Dursun (SSVg Heiligenhaus), Mika Collin Etienne Höhl (SV Union Velbert), Leon Karim Kocherscheidt (unbekannt), Elias Soukas (unbekannt), Manuel Macias (TSV Einigkeit Dornap II)Sportfreunde SiepenTrainer:
Daniel ReuterZugänge:
Melih Alkan (GSV Düsseldorf)Abgänge:
Dominik Tirsch (Unbekannt)SSV 07 SudbergTrainer:
Sven KaiserZugänge:
keineAbgänge:
keineSSVg HeiligenhausTrainer:
Tansu TokmakZugänge:
Linus Kaminski (SC Velbert), Robin Götze (Mülheimer SV 07), Ilkem Yildirim (SSVg Velbert II), Ayman Amezigar (SSVg Velbert II), Cenk Dursun (SC Velbert II), Soufiane Boumouchoun (SSVg Velbert II), Makuntima Ntuku (SC Velbert), Kerem Dogan (Türkgücü Velbert)Abgänge:
Antonios Sverkos (FC Iraklis Neviges)Stella Azzurra VelbertTrainer:
Rosario SparacioZugänge:
keineAbgänge:
keineSV Jägerhaus LindeTrainer:
Dirk Richarz, Tobias SchnäbeliZugänge:
Pasquale Thomas Klopsch (Cronenberger SC II)Abgänge:
Felix Brüggen (TSV Ronsdorf)SV Union VelbertTrainer:
Said Essahel El AlaouiZugänge:
Axel Glowacki (1. FC Wülfrath), Mika Collin Etienne Höhl (SC Velbert II), Ahmed Al Khalil (FC Remscheid), Stefan Okkert (1. FC Wülfrath), Alexander Mizgajski (FC Mettmann 08)Abgänge:
Yannik Gabriel Feyand (), Christopher Kniszewski (Karriereende), Christopher Kniszewski (SC Velbert III)TSV BeyenburgTrainer:
Nikolaos DoucasZugänge:
Jean-Jacques Lusaka (SV Heckinghausen), Robin-Florin Dubina (SV Heckinghausen), Mohamed Draoui (SV Heckinghausen)Abgänge:
keineTSV Einigkeit DornapTrainer:
Sascha SchulzZugänge:
Sascha Schulz (), Tristan Wirtz (), Marvin Cichon (TSV Einigkeit Dornap II)Abgänge:
Patrick Stroms (Vereinslos), Sebastian Jansen (Vereinslos), Fabian Dalipi (FC Iraklis Neviges), Denzel Lonkeu Yankam (FC Iraklis Neviges), Sebastian Jansen (FC Iraklis Neviges), Elbin Redzepovic (FC Iraklis Neviges), Patrick Stroms (FC Iraklis Neviges), Dustin Sirrenberg (TSV Einigkeit Dornap II)TSV Fortuna WuppertalTrainer:
David Hainich, Marius DymkowskiZugänge:
keineAbgänge:
Marius Dymkowski (), David Hainich (), Mariusz Rieger (), Dean Wülfrath (Hellas Wuppertal II)TSV Ronsdorf IITrainer:
Manuel RehermannZugänge:
Lucas Joneczek ()Abgänge:
keineTuS Grün-Weiß WuppertalTrainer:
Fouad LamriZugänge:
Bruno Silva Ferreira (Cronenberger SC)Abgänge:
Ricardo Fernando Müseler (TSV Union Wuppertal)
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