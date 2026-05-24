 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Kreisliga A Wuppertal-Niederberg: Diese Transfers stehen schon fest

Alle Transfers der Kreisliga A Wuppertal-Niederberg zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine in der laufend aktualisierten Übersicht.

von André Nückel · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Die Transfers der Kreisliga A Wuppertal-Niederberg.
Die Transfers der Kreisliga A Wuppertal-Niederberg. – Foto: spieltag.fotografie

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Kreisliga A WUP/NIE
SC Velbert II
SSV Sudberg
Heiligenhaus
Ronsdorf II

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Kreisliga A Wuppertal-Niederberg zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.

Kreisliga A Wuppertal-Niederberg: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht

Blau-Weiß Langenberg
Trainer: Oliver Bagehorn
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Cronenberger SC II
Trainer: Tobi He
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Mettmann 08
Trainer: Julian Ramos-Lucas
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Hellas Wuppertal
Trainer: Athanassios Bampakos
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC Breite Burschen Barmen
Trainer: Moritz Domann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC Sonnborn
Trainer: Dimitrios Trasias
Zugänge: Tuna Abas (TSV Ronsdorf), Amos Claude Tusevo (TSV Ronsdorf)
Abgänge: keine

SC Velbert II
Trainer: Ralf Zistler
Zugänge: Laurits Nik Ern ()
Abgänge: Mika Collin Etienne Höhl (unbekannt), Ali Issa (unbekannt), Cenk Dursun (SSVg Heiligenhaus), Mika Collin Etienne Höhl (SV Union Velbert), Leon Karim Kocherscheidt (unbekannt), Elias Soukas (unbekannt), Manuel Macias (TSV Einigkeit Dornap II)

Sportfreunde Siepen
Trainer: Daniel Reuter
Zugänge: Melih Alkan (GSV Düsseldorf)
Abgänge: Dominik Tirsch (Unbekannt)

SSV 07 Sudberg
Trainer: Sven Kaiser
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SSVg Heiligenhaus
Trainer: Tansu Tokmak
Zugänge: Linus Kaminski (SC Velbert), Robin Götze (Mülheimer SV 07), Ilkem Yildirim (SSVg Velbert II), Ayman Amezigar (SSVg Velbert II), Cenk Dursun (SC Velbert II), Soufiane Boumouchoun (SSVg Velbert II), Makuntima Ntuku (SC Velbert), Kerem Dogan (Türkgücü Velbert)
Abgänge: Antonios Sverkos (FC Iraklis Neviges)

Stella Azzurra Velbert
Trainer: Rosario Sparacio
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Jägerhaus Linde
Trainer: Dirk Richarz, Tobias Schnäbeli
Zugänge: Pasquale Thomas Klopsch (Cronenberger SC II)
Abgänge: Felix Brüggen (TSV Ronsdorf)

SV Union Velbert
Trainer: Said Essahel El Alaoui
Zugänge: Axel Glowacki (1. FC Wülfrath), Mika Collin Etienne Höhl (SC Velbert II), Ahmed Al Khalil (FC Remscheid), Stefan Okkert (1. FC Wülfrath), Alexander Mizgajski (FC Mettmann 08)
Abgänge: Yannik Gabriel Feyand (), Christopher Kniszewski (Karriereende), Christopher Kniszewski (SC Velbert III)

TSV Beyenburg
Trainer: Nikolaos Doucas
Zugänge: Jean-Jacques Lusaka (SV Heckinghausen), Robin-Florin Dubina (SV Heckinghausen), Mohamed Draoui (SV Heckinghausen)
Abgänge: keine

TSV Einigkeit Dornap
Trainer: Sascha Schulz
Zugänge: Sascha Schulz (), Tristan Wirtz (), Marvin Cichon (TSV Einigkeit Dornap II)
Abgänge: Patrick Stroms (Vereinslos), Sebastian Jansen (Vereinslos), Fabian Dalipi (FC Iraklis Neviges), Denzel Lonkeu Yankam (FC Iraklis Neviges), Sebastian Jansen (FC Iraklis Neviges), Elbin Redzepovic (FC Iraklis Neviges), Patrick Stroms (FC Iraklis Neviges), Dustin Sirrenberg (TSV Einigkeit Dornap II)

TSV Fortuna Wuppertal
Trainer: David Hainich, Marius Dymkowski
Zugänge: keine
Abgänge: Marius Dymkowski (), David Hainich (), Mariusz Rieger (), Dean Wülfrath (Hellas Wuppertal II)

TSV Ronsdorf II
Trainer: Manuel Rehermann
Zugänge: Lucas Joneczek ()
Abgänge: keine

TuS Grün-Weiß Wuppertal
Trainer: Fouad Lamri
Zugänge: Bruno Silva Ferreira (Cronenberger SC)
Abgänge: Ricardo Fernando Müseler (TSV Union Wuppertal)

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