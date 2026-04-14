Kreisliga A Wuppertal: Nach Streik wird ab Dienstag gespielt

Spieltag in der Kreisliga A Wuppertal. – Foto: David Zimmer

Nach den Rückzügen von Stella Azzurra Velbert und des SSV Sudberg fallen wöchentlich Spiele in der Kreisliga A Wuppertal aus - das ist bekannt. Doch der 27. Spieltag wurde wegen eines Streits der Schiedsrichter auf die Woche verschoben, die Unparteiischen haben nach einer Attacke gegen einen Referee ein Zeichen gesetzt - mehr dazu an dieser Stelle . Wie die Duelle laufen, könnt ihr auf FuPa verfolgen.

Spieltext Ronsdorf II - Hellas Wup.

Spieltext Heiligenhaus - GW Wuppertal

Morgen, 19:30 Uhr Sportfreunde Siepen SF Siepen Cronenberger SC Cronenberg II 19:30 PUSH

Spieltext SF Siepen - Cronenberg II

Spieltext SC Velbert II - BW Langenber

Do., 16.04.2026, 20:00 Uhr TSV Beyenburg Beyenburg SC Sonnborn SC Sonnborn 20:00 PUSH

Spieltext Beyenburg - SC Sonnborn

Do., 23.04.2026, 20:00 Uhr FC Mettmann 08 FC Mettmann SC Breite Burschen Barmen SC BB Barmen 20:00 PUSH

Spieltext FC Mettmann - SC BB Barmen

Das sind die nächsten Spieltage

Spieltext Fort. Wupper - SV Jägerhaus

29. Spieltag

Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SC Sonnborn - TSV Einigkeit Dornap

So., 26.04.26 13:00 Uhr SC Velbert II - SC Breite Burschen Barmen

So., 26.04.26 13:30 Uhr SV Union Velbert - Hellas Wuppertal

So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Beyenburg - Cronenberger SC II

So., 26.04.26 15:00 Uhr SSVg Heiligenhaus - TSV Ronsdorf II

So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Mettmann 08 - TuS Grün-Weiß Wuppertal

So., 26.04.26 15:15 Uhr Sportfreunde Siepen - Blau-Weiß Langenberg



30. Spieltag

So., 03.05.26 12:15 Uhr TSV Ronsdorf II - SV Union Velbert

So., 03.05.26 15:00 Uhr SSVg Heiligenhaus - TSV Beyenburg

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Jägerhaus Linde - Sportfreunde Siepen

So., 03.05.26 15:00 Uhr Hellas Wuppertal - FC Mettmann 08

So., 03.05.26 15:15 Uhr Blau-Weiß Langenberg - SC Sonnborn

So., 03.05.26 15:30 Uhr TSV Einigkeit Dornap - Cronenberger SC II

So., 03.05.26 15:30 Uhr TuS Grün-Weiß Wuppertal - TSV Fortuna Wuppertal

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