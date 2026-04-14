 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Kreisliga A Wuppertal: Nach Streik wird ab Dienstag gespielt

Kreisliga A Wuppertal: Der 27. Spieltag wird nach dem Schiedsrichter-Streik ab Dienstag fortgesetzt. SC Sonnborn und Breite Burschen Barmen setzen ihr Fernduell fort.

von red · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
Spieltag in der Kreisliga A Wuppertal.
Spieltag in der Kreisliga A Wuppertal. – Foto: David Zimmer

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Kreisliga A WUP/NIE
SC Velbert II
SSV Sudberg
Heiligenhaus
Ronsdorf II

Nach den Rückzügen von Stella Azzurra Velbert und des SSV Sudberg fallen wöchentlich Spiele in der Kreisliga A Wuppertal aus - das ist bekannt. Doch der 27. Spieltag wurde wegen eines Streits der Schiedsrichter auf die Woche verschoben, die Unparteiischen haben nach einer Attacke gegen einen Referee ein Zeichen gesetzt - mehr dazu an dieser Stelle. Wie die Duelle laufen, könnt ihr auf FuPa verfolgen.

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So läuft der 27. Spieltag der Kreisliga A Wuppertal-Niederberg

Heute, 20:00 Uhr
TSV Fortuna Wuppertal
TSV Fortuna WuppertalFort. Wupper
SV Jägerhaus Linde
SV Jägerhaus LindeSV Jägerhaus
20:00
Spieltext Fort. Wupper - SV Jägerhaus

Heute, 20:00 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf II
Hellas Wuppertal
Hellas WuppertalHellas Wup.
20:00
Spieltext Ronsdorf II - Hellas Wup.

Heute, 20:00 Uhr
SSVg Heiligenhaus
SSVg HeiligenhausHeiligenhaus
TuS Grün-Weiß Wuppertal
TuS Grün-Weiß WuppertalGW Wuppertal
20:00
Spieltext Heiligenhaus - GW Wuppertal

Morgen, 19:30 Uhr
Sportfreunde Siepen
Sportfreunde SiepenSF Siepen
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg II
19:30
Spieltext SF Siepen - Cronenberg II

Do., 16.04.2026, 20:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert II
Blau-Weiß Langenberg
Blau-Weiß LangenbergBW Langenber
20:00
Spieltext SC Velbert II - BW Langenber

Do., 16.04.2026, 20:00 Uhr
TSV Beyenburg
TSV BeyenburgBeyenburg
SC Sonnborn
SC SonnbornSC Sonnborn
20:00
Spieltext Beyenburg - SC Sonnborn

Do., 23.04.2026, 20:00 Uhr
FC Mettmann 08
FC Mettmann 08FC Mettmann
SC Breite Burschen Barmen
SC Breite Burschen BarmenSC BB Barmen
20:00
Spieltext FC Mettmann - SC BB Barmen

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SC Sonnborn - TSV Einigkeit Dornap
So., 26.04.26 13:00 Uhr SC Velbert II - SC Breite Burschen Barmen
So., 26.04.26 13:30 Uhr SV Union Velbert - Hellas Wuppertal
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Beyenburg - Cronenberger SC II
So., 26.04.26 15:00 Uhr SSVg Heiligenhaus - TSV Ronsdorf II
So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Mettmann 08 - TuS Grün-Weiß Wuppertal
So., 26.04.26 15:15 Uhr Sportfreunde Siepen - Blau-Weiß Langenberg

30. Spieltag
So., 03.05.26 12:15 Uhr TSV Ronsdorf II - SV Union Velbert
So., 03.05.26 15:00 Uhr SSVg Heiligenhaus - TSV Beyenburg
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Jägerhaus Linde - Sportfreunde Siepen
So., 03.05.26 15:00 Uhr Hellas Wuppertal - FC Mettmann 08
So., 03.05.26 15:15 Uhr Blau-Weiß Langenberg - SC Sonnborn
So., 03.05.26 15:30 Uhr TSV Einigkeit Dornap - Cronenberger SC II
So., 03.05.26 15:30 Uhr TuS Grün-Weiß Wuppertal - TSV Fortuna Wuppertal

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Wuppertal

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