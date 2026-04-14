Kreisliga A Wuppertal: Nach Streik wird ab Dienstag gespielt

Nach den Rückzügen von Stella Azzurra Velbert und des SSV Sudberg fallen wöchentlich Spiele in der Kreisliga A Wuppertal aus - das ist bekannt. Doch der 27. Spieltag wurde wegen eines Streits der Schiedsrichter auf die Woche verschoben, die Unparteiischen haben nach einer Attacke gegen einen Referee ein Zeichen gesetzt - mehr dazu an dieser Stelle. Wie die Duelle laufen, könnt ihr auf FuPa verfolgen.
29. Spieltag
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SC Sonnborn - TSV Einigkeit Dornap
So., 26.04.26 13:00 Uhr SC Velbert II - SC Breite Burschen Barmen
So., 26.04.26 13:30 Uhr SV Union Velbert - Hellas Wuppertal
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Beyenburg - Cronenberger SC II
So., 26.04.26 15:00 Uhr SSVg Heiligenhaus - TSV Ronsdorf II
So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Mettmann 08 - TuS Grün-Weiß Wuppertal
So., 26.04.26 15:15 Uhr Sportfreunde Siepen - Blau-Weiß Langenberg
30. Spieltag
So., 03.05.26 12:15 Uhr TSV Ronsdorf II - SV Union Velbert
So., 03.05.26 15:00 Uhr SSVg Heiligenhaus - TSV Beyenburg
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Jägerhaus Linde - Sportfreunde Siepen
So., 03.05.26 15:00 Uhr Hellas Wuppertal - FC Mettmann 08
So., 03.05.26 15:15 Uhr Blau-Weiß Langenberg - SC Sonnborn
So., 03.05.26 15:30 Uhr TSV Einigkeit Dornap - Cronenberger SC II
So., 03.05.26 15:30 Uhr TuS Grün-Weiß Wuppertal - TSV Fortuna Wuppertal
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