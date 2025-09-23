Kreisliga A: Wissel stürmt schon am Mittwoch

In der Kreisliga A Kleve-Geldern wird der Mittwoch immer beliebter, so auch am 7. Spieltag. Der BV Sturm Wissel eröffnet das "Wochenende" gegen den TSV Nieukerk, der am Aufsteiger vorbeiziehen kann. Wissel hat sieben Zähler, Nieukerk nur fünf und damit rangieren beide Klubs unmittelbar vor dem Tabellenkeller und brauchen den Sieg.

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr Siegfried Materborn Materborn SV Sevelen Sevelen 15:30 live PUSH

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr SV Issum SV Issum Alemannia Pfalzdorf Pfalzdorf II 15:30 PUSH

So., 28.09.2025, 15:15 Uhr Uedemer SV Uedemer SV SV Nütterden Nütterden 15:15 PUSH

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr SV Veert SV Veert FC Aldekerk Aldekerk 15:30 live PUSH

Das sind die nächsten Spieltage

8. Spieltag

Do., 02.10.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve II - Viktoria Winnekendonk

Do., 02.10.25 20:00 Uhr SV Sevelen - SV Walbeck

So., 05.10.25 13:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - Siegfried Materborn

So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Aldekerk - Uedemer SV

So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Nütterden - SV Issum

So., 05.10.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - BV Sturm Wissel

So., 05.10.25 17:00 Uhr TSV Nieukerk - TSV Wachtendonk-Wankum

Mi., 08.10.25 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Veert



9. Spieltag

Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Siegfried Materborn - 1. FC Kleve II

So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Walbeck - SGE Bedburg-Hau II

So., 12.10.25 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - SV Nütterden

So., 12.10.25 15:15 Uhr Uedemer SV - Grün-Weiß Vernum

So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Issum - FC Aldekerk

So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Veert - SV Sevelen

So., 12.10.25 16:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Viktoria Winnekendonk

So., 12.10.25 16:30 Uhr TSV Nieukerk - Alemannia Pfalzdorf II

