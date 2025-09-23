 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
Wissel im Einsatz.
Wissel im Einsatz. – Foto: Lena Janke

Kreisliga A: Wissel stürmt schon am Mittwoch

Kreisliga A Kleve-Geldern: Der BV Sturm Wissel eröffnet am Mittwoch den Spieltag gegen den TSV Nieukerk.

In der Kreisliga A Kleve-Geldern wird der Mittwoch immer beliebter, so auch am 7. Spieltag. Der BV Sturm Wissel eröffnet das "Wochenende" gegen den TSV Nieukerk, der am Aufsteiger vorbeiziehen kann. Wissel hat sieben Zähler, Nieukerk nur fünf und damit rangieren beide Klubs unmittelbar vor dem Tabellenkeller und brauchen den Sieg.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Morgen, 20:00 Uhr
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
20:00
Spieltext Wissel - TSV Nieukerk

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
15:00
Spieltext TSV WaWa - 1. FC Kleve II

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
15:00
Spieltext SV Walbeck - Vernum

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
15:30live
Spieltext Materborn - Sevelen

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
15:00live
Spieltext SV WiDo - SGE B.-Hau II

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
SV Issum
SV IssumSV Issum
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
15:30
Spieltext SV Issum - Pfalzdorf II

So., 28.09.2025, 15:15 Uhr
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
15:15
Spieltext Uedemer SV - Nütterden

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
SV Veert
SV VeertSV Veert
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
15:30live
Spieltext SV Veert - Aldekerk

Das sind die nächsten Spieltage

8. Spieltag
Do., 02.10.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve II - Viktoria Winnekendonk
Do., 02.10.25 20:00 Uhr SV Sevelen - SV Walbeck
So., 05.10.25 13:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - Siegfried Materborn
So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Aldekerk - Uedemer SV
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Nütterden - SV Issum
So., 05.10.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - BV Sturm Wissel
So., 05.10.25 17:00 Uhr TSV Nieukerk - TSV Wachtendonk-Wankum
Mi., 08.10.25 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Veert

9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Siegfried Materborn - 1. FC Kleve II
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Walbeck - SGE Bedburg-Hau II
So., 12.10.25 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - SV Nütterden
So., 12.10.25 15:15 Uhr Uedemer SV - Grün-Weiß Vernum
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Issum - FC Aldekerk
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Veert - SV Sevelen
So., 12.10.25 16:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Viktoria Winnekendonk
So., 12.10.25 16:30 Uhr TSV Nieukerk - Alemannia Pfalzdorf II

Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Kleve-Geldern

