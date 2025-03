Kreisliga A wie die Bundesliga: Hier siegen nur die Heimteams

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld

Da sich die Spiele in ihren Resultaten und Abläufen sehr ähnelten, gibt es eine kompakte Übersicht:

Alle Heimteams siegen, VSF Amern II gewann dabei das Kellerduell gegen den SC Niederkrüchten.

Kurios dabei: Es gab nach Stand 19 Uhr kaum einen Doppelpacker; maximal haben Spieler einmal getroffen. Dass es in so einer Konstellation nicht einen Dreierpacker gibt, hat absoluten Seltenheitswert.

Der SC Union Nettetal II bleibt mit fünf Punkten Vorsprung auf TSV Kaldenkirchen Tabellenführer, sieben sind es auf Thomasstadt Kempen. Die Top-Teams haben allesamt daheim gespielt.

Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag

Fr., 14.03.25 20:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - TSV Kaldenkirchen

Fr., 14.03.25 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - Hülser SV

So., 16.03.25 13:15 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - SC Viktoria 07 Anrath

So., 16.03.25 15:00 Uhr TIV Nettetal - SC Union Nettetal II

So., 16.03.25 15:00 Uhr KTSV Preussen Krefeld - SV Vorst

So., 16.03.25 15:00 Uhr TSV Boisheim - SC Schiefbahn

So., 16.03.25 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - VSF Amern II

So., 16.03.25 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - Thomasstadt Kempen

So., 16.03.25 15:30 Uhr SSV Strümp - TSV Meerbusch III



24. Spieltag

So., 23.03.25 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - SC Schiefbahn

So., 23.03.25 12:30 Uhr VSF Amern II - TIV Nettetal

So., 23.03.25 13:15 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - TSV Boisheim

So., 23.03.25 14:00 Uhr SC Union Nettetal II - KTSV Preussen Krefeld

So., 23.03.25 15:00 Uhr Thomasstadt Kempen - SSV Strümp

So., 23.03.25 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SC Rhenania Hinsbeck

So., 23.03.25 15:00 Uhr SV Vorst - VfR Krefeld-Fischeln II

So., 23.03.25 15:30 Uhr Hülser SV - FC Hellas Krefeld

So., 23.03.25 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Niederkrüchten

