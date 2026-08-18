Kreisliga A vs. Regionalliga: "Von 300 Spielen gewinnst du zwei"

Für den SV Wormersdorf ist das Duell die Belohnung für eine starke Pokalsaison im Vorjahr. Der A-Ligist qualifizierte sich als Dritter des Kreispokals Bonn durch einen 4:3-Erfolg im Spiel um Platz drei gegen den SC Altendorf-Ersdorf für den Verbandspokal. Wormersdorfs 29-jähriger Trainer Lars Steinbüchel rechnet an dem Spieltag unter der Woche mit einer großen Kulisse: „Ich gehe davon aus, dass wir so 400 bis 500 Zuschauer haben werden – gerade weil wir an einem Mittwoch spielen und die umliegenden Vereine meistens dienstags und donnerstags trainieren.“

Über die sportliche Rollenverteilung macht sich beim Außenseiter niemand etwas vor. Da treffen laut Steinbüchel Fast-Profis auf komplette Freizeitkicker: „Von 300 Spielen gegen Bergisch Gladbach gewinnt man vielleicht ein oder zwei. Deswegen können wir das absolut realistisch einschätzen. Für uns heißt die Devise: Das Spiel so lange wie möglich offen halten.“ Man brauche einen überragenden Tag, wolle das Erlebnis aber in vollen Zügen genießen. Nach dem Pokalspiel stehen für Wormersdorf die Kreispokalpartie gegen die Bonner Kickers und Ende August der Ligaauftakt beim Oberkasseler FV an.

Kruth: "Werden keine wilden Sachen machen"

Beim favorisierten Regionalligisten geht man die Aufgabe dennoch seriös an. Cheftrainer Kevin Kruth (40) betont, dass sein Team der Favoritenrolle ganz klar gerecht werden müsse und sich gewissenhaft vorbereite. Dabei kündigt der Übungsleiter Einsatzzeiten für Akteure an, die zuletzt weniger spielten: „Mit dem Wissen, dass da viele dabei sind, die da recht nah an der Startelf unterwegs sind. Von daher werden wir da ja keine wilden Sachen machen, sondern unser Ziel ist es, da seriös und mit einer guten Leistung eine Runde weiterzukommen.“