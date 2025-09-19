Kreisliga A: Vier Teams schielen auf den ersten Sieg

Der ASV Süchteln II will die Tabellenführung in Odenkirchen verteidigen. Zeitgleich haben gleich vier Mannschaften die Chance ihren ersten Dreier der Spielzeit zu holen. Der FC Blau-Weiß Wickrathhahn und der TuS Liedberg haben derweil ein spielfreies Wochenende. Das ist der sechste Spieltag der Kreisliga A im Kreis Mönchengladbach/Viersen:
Den Anfang machen der SC Rheindahlen und die DJK Hehn. Beide Vereine haben schwierige Wochen hinter sich, denn während der SC seit vier Liga-Duellen keinen einzigen Sieg einfuhr, steht die DJK mit nur einem Zähler nach drei Partien im Tabellenkeller. Hinzu kommt, dass beide Vereine schon deutliche Niederlagen hinnehmen mussten - Die Rheindahlener verloren am vergangenen Spieltag mit 1:5 gegen den Polizei SV, wohingegen die Hehner schon in ihrem ersten Spiel eine 0:7-Pleite gegen den Rheydter SV verdauen mussten. Nun wollen beide Mannschaften endlich wieder feiern können.
Auch am vergangenen Spieltag schaffte es der SV Schelsen nicht, einen ersten Dreier in der Saison einzufahren. Im kommenden Heimspiel gegen den Polizei SV Mönchengladbach hat der SVS die nächste Chance auf einen ersten Erfolg in der Liga. Der kommende Gegner kommt allerdings mit breiter Brust nach Schelsen, denn nach der 0:5-Pleite gegen Neersbroich stabilisierten sich die Gladbacher. Es folgten ein 4:2-Sieg in Liedberg und ein 5:1-Kantersieg gegen Rheindahlen. Mit einem weiteren Triumph könnte der Polizei SV weiter nach oben klettern. Gleichzeitig würden sich die Schelsener mit einem Dreier zunächst aus dem Tabellenkeller verabschieden.
Der ASV Süchteln II ist weiterhin ungeschlagen und steht mit ganzen 13 Punkten auf dem ersten Tabellenplatz. Am kommenden Spieltag wartet mit der SpVg Odenkirchen II jedoch ein harter Brocken auf den Tabellenführer. Die Odenkirchener sind, auch durch den Spielabbruch gegen Korschenbroich, noch ohne eine Niederlage in der neuen Spielzeit. Dieses Duell verspricht eine gewisse Turbulenz, denn schon in der vergangenen Saison gab es 17 Tore in den zwei direkten Begegnungen beider Teams. Der ASV wird zudem alles geben, um auch nach dem sechsten Spieltag an der Spitze zu stehen.
Es ist das Aufeinandertreffen zweier Teams, die noch ohne einen Dreier da stehen. Mit drei Unentschieden in vier Partien sind die Sportfreunde Neuwerk II die Remis-Könige der A-Liga. Auch im Spiel gegen Schelsen konnten die Neuwerker trotz zahlreicher Chancen keinen Sieg einfahren. Dies soll sich in der Partie gegen das Tabellenschlusslicht Red Stars Mönchengladbach ändern. Die Gladbacher erwischten einen Horror-Start in die Saison und stehen nach fünf Partien ohne einen Punkt am Tabellenende. Die Red Stars wollen im Heimspiel gegen die Sportfreunde das Ruder rumreißen und einen ersten Dreier einfahren.
Die Sportfreunde Neersbroich spielen eine bisher gute Saison. Nach vier Spielen stehen sie bei sieben Zählern. Zudem sind die Neersbroicher durch einen Erfolg gegen den Polizei SV in das Viertelfinale des Kreispokal eingezogen. Dort werden die Sportfreunde, genau wie am kommenden Liga-Spieltag auch, im Heimspiel auf den Rheydter SV treffen. Es werden zwei schwere Aufgaben für Neersbroich, denn der SV spielt eine sehr starke Saison. Nach drei Partien stehen die Rheydter mit neun Punkten auf dem dritten Rang - Dabei kassierte Rheydt nur ein Gegentreffer. Wie sich nun die Schwarz-Gelben gegen die starken Rheydter schlagen werden, wird sich zeigen.
Sowohl der SV Otzenrath, als auch der VfB Korschenbroich erwischten einen überzeugenden Beginn. Während die Otzenrather mit zehn Zählern auf dem zweiten Tabellenplatz stehen, sortiert sich der VfB mit sieben Punkten im Tabellenmittelfeld ein. Für die Korschenbroicher hätten es sicherlich gerne drei Zähler mehr sein können, allerdings wurde die Partie gegen Odenkirchen bei einer 2:0-Führung für den VfB abgebrochen. Wie es nun weiter gehen wird, entscheidet das Sportgericht. Bis dahin müssen die Korschenbroicher sich mit den neuen Aufgaben befassen. Ob es ihnen gelingt, nach dem Abbruch gegen die SpVg einen kühlen Kopf zu bewahren, oder ob die Otzenrather einen nächsten Dreier einfahren können und sie somit Druck auf Süchteln ausüben, bleibt abzuwarten.