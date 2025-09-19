Kreisliga A: Vier Teams schielen auf den ersten Sieg

Den Anfang machen der SC Rheindahlen und die DJK Hehn. Beide Vereine haben schwierige Wochen hinter sich, denn während der SC seit vier Liga-Duellen keinen einzigen Sieg einfuhr, steht die DJK mit nur einem Zähler nach drei Partien im Tabellenkeller. Hinzu kommt, dass beide Vereine schon deutliche Niederlagen hinnehmen mussten - Die Rheindahlener verloren am vergangenen Spieltag mit 1:5 gegen den Polizei SV, wohingegen die Hehner schon in ihrem ersten Spiel eine 0:7-Pleite gegen den Rheydter SV verdauen mussten. Nun wollen beide Mannschaften endlich wieder feiern können.

Morgen, 19:30 Uhr SV Schelsen SV Schelsen Polizei SV Mönchengladbach Polizei SV 19:30 PUSH

Auch am vergangenen Spieltag schaffte es der SV Schelsen nicht, einen ersten Dreier in der Saison einzufahren. Im kommenden Heimspiel gegen den Polizei SV Mönchengladbach hat der SVS die nächste Chance auf einen ersten Erfolg in der Liga. Der kommende Gegner kommt allerdings mit breiter Brust nach Schelsen, denn nach der 0:5-Pleite gegen Neersbroich stabilisierten sich die Gladbacher. Es folgten ein 4:2-Sieg in Liedberg und ein 5:1-Kantersieg gegen Rheindahlen. Mit einem weiteren Triumph könnte der Polizei SV weiter nach oben klettern. Gleichzeitig würden sich die Schelsener mit einem Dreier zunächst aus dem Tabellenkeller verabschieden.

Morgen, 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen Odenkirchen II ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln II 19:00 live PUSH

Der ASV Süchteln II ist weiterhin ungeschlagen und steht mit ganzen 13 Punkten auf dem ersten Tabellenplatz. Am kommenden Spieltag wartet mit der SpVg Odenkirchen II jedoch ein harter Brocken auf den Tabellenführer. Die Odenkirchener sind, auch durch den Spielabbruch gegen Korschenbroich, noch ohne eine Niederlage in der neuen Spielzeit. Dieses Duell verspricht eine gewisse Turbulenz, denn schon in der vergangenen Saison gab es 17 Tore in den zwei direkten Begegnungen beider Teams. Der ASV wird zudem alles geben, um auch nach dem sechsten Spieltag an der Spitze zu stehen.

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr Red Stars Mönchengladbach Red Stars MG Sportfreunde Neuwerk SF Neuwerk II 15:15 PUSH