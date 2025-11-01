Für die KSG Vielbrunn läuft es derzeit rund in der A-Liga. Die Mannschaft mit Roman Schiedlowski (links, hier gegen Leon Kaffenberger vom KSV Reichelsheim) will nun auch den FC Finkenbachtal mal bezwingen. Archivfoto: Herbert Krämer

Kreisliga A: Vielbrunn ist gerüstet für den Angstgegner In der A-Liga Odenwald soll nun auch mal wieder der FC Finkenbachtal bezwungen werden

ODENWALDKREIS. Die KSG Vielbrunn ist in der Kreisliga A auf dem Vormarsch. Lediglich zwei Zähler fehlen zum VfL Michelstadt, der auf den Aufstiegsrelegationsplatz vorgerückte. Zunächst muss die KSG aber die Form bestätigen und gegen „Angstgegner“ FC Finkenbachtal (Anstoß 15 Uhr) am Sonntag gewinnen.

Das System stimmt wieder bei der KSG Vielbrunn