Kreisliga A: Türk Gücü rettet Punkt im Derby

Das Rüsselsheimer Derby endete mit 1:1. – Foto: Dominik Claus - Archiv

Rüsselsheim. Dass ein Derby eigene Gesetze hat, lernte A-Liga Tabellenführer Türk Gücü Rüsselsheim am Donnerstag im Spiel gegen den FV Hellas Rüsselsheim. 1:1 trennten sich die beiden Mannschaften, dabei rettete Joel Nikola Trbojevic den seit gut zwanzig Minuten dezimierten Gastgebern den Punkt und die Tabellenführung durch einen Sonntagsschuss in der 94. Minute.

„Wir hoffen, wir steigen noch auf, aber ich denke, das wird eng“, bilanzierte der 2. Vorsitzende von Türk Gücü Ismet Sener die Partie zur Halbzeit. Kein gutes A-Liga Spiel hatten die Zuschauer auf dem VfR Sportplatz bis dahin gesehen. Zwar hatte der Tabellenführer mehr vom Spiel, doch hielt Hellas engagiert dagegen und so blieben zwingende Torchancen Mangelware. Nach einer torlosen ersten Hälfte setzte sich dies auch in der zweiten Halbzeit fort. Der Tabellenführer drängte nach vorne, zeigte aber zu wenig Konsequenz in Strafraumnähe, während Hellas mit neun Mann vor dem Tor verteidigte und sein Glück in einem schnellen Konter suchte.

Bereits in der 53. Minute hätte das fast zum Erfolg für die Gäste geführt, doch Türk Gücü Torwart Gustavo Silva de Olivera hatte aufgepasst und konnte den zu weit vorgelegten Ball klären. Auf der Gegenseite war es Hellas Torwart Serhat Yalcin, der immer wieder noch einen Fuß oder eine Hand an den Ball bekam und so einen Rückstand seines Teams verhinderte. Mit fortschreitender Spielzeit wirkte der Favorit nervös. Dies verstärkte sich, als Hellas nach einem Konter wieder durchkam und der Ball auf die halblinke Seite zu Ioannis Safis kam, der aus knapp 20 Metern zur überraschenden Führung des Außenseiters traf (73.). Kurz darauf fast ein erneuter Alleingang, der so rüde gestoppt wurde, dass Schiedsrichter Maximilian Miller keine Wahl blieb als Gelb-Rot zu zeigen.

Trbojevic trifft für Türk Gücü spät noch zum Ausgleich

„Wir bleiben stehen und warten auf den Ball“, monierte Türk Gücü Trainer Özden Celik lautstark an der Seitenlinie, denn sein Team hatte zwar mehr vom Spiel, schaffte es aber selten, zwingende Chancen zu kreieren. Gerade als die Partie entschieden schien, traf Joel Nicola Trbojevic mit einem ansatzlosen Schuss aus 18 Metern zum glücklichen 1:1. „Eine gute Partie von uns und ein faires Spiel. Leider kann bei so einem Derby auch mal einer reinfallen, wie der Ausgleich“, erklärte Hellas-Trainer Theo Simeonakis anschließend.





