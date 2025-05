Kreisliga A: TSG 1846 wahrt Aufstiegschancen

Darmstadt. Mit einem sicheren 4:1-Erfolg beim FCA Darmstadt II hat die TSG 1846 Darmstadt als Tabellenzweiter hinter Spitzenreiter SV St. Stephan weiterhin gute Chancen auf den Aufstieg in die Kreisoberliga. In den ersten 45 Minuten zeigte der FCA in der Partie der Kreisliga A Darmstadt eine gute Leistung und verdiente sich nach der Pause den Ausgleichstreffer (51.). Im Anschluss allerdings war der Gast wieder die dominante Mannschaft und der verdiente Sieger. Tore: 0:1 Mohr (17.), 1:1 Perez (51.), 1:2, 1:3 Voglis (65., 71.), 1:4 Shire (73.).