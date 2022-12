Wer zielt am Samstag besser? – Foto: Sascha Köppen

Kreisliga-A-Topspiel am Samstag: Odenkirchen empfängt den Rheydter SV Am Samstagabend kommt es zwischen der SpVg Odenkirchen und dem Rheydter SV zum Kreisliga-A-Topspiel in Mönchengladbach.

Am Saisonende steigen zwei Mannschaften aus der Kreisliga A von Mönchengladbach und Viersen in die Bezirksliga auf. Gute Chancen haben die beiden Absteiger SpVg Odenkirchen und Rheydter SV, die sich am Samstagabend (18 Uhr) zum Topspiel treffen. Die Partie begleitet David Hausmanns im ausführlichen Liveticker.

Morgen, 18:00 Uhr SpVg Odenkirchen Odenkirchen Rheydter SV Rheydter SV 18:00 live PUSH

Im Fußballkreis beginnt am Freitag die Rückrunde beziehungsweise mit Blick auf die Kreisliga C die zweite Saisonhälfte, denn die unterste Klasse wurde nach einer einfachen Runde aufgeteilt. Im Sommer eröffneten Rheydt und Odenkirchen nach ihren Abstiegen aus der Bezirksliga die Saison 2022/23; Onur Altuntac avancierte mit seinem Treffer für den RSV beim knappen 1:0 zum Matchwinner. Die Kräfteverhältnisse sind weiterhin relativ ausgeglichen. Türkiyemspor Mönchengladbach führt die Liga mit 34 Punkten vor Rheydt (33), den Red Stars (32) und Odenkirchen (31) an. Wegen der Rückzüge von TDFV Viersen und dem VfB Korschenbroich hat der Tabellenzweite um Coach Michael von Amelen am kommenden Wochenende spielfrei und somit in diesem Kracher die Chance, sich mit einem guten Ergebnis in die Winterpause zu verabschieden. David Hausmanns bedient für diesen Kracher den Liveticker - Anstoß ist um 18 Uhr. >>> Zum ausführlichen Liveticker zwischen SpVg Odenkirchen - Rheydter SV