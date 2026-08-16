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Ligabericht
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Kreisliga A: Tabellenführer setzt Siegesserie fort
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Die SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen feiert in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf nach Rückstand den dritten Sieg im dritten Spiel. Vatanspor stutzt Weidenhausen die Flügel +++
Marburg-Biedenkopf. Die SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen marschiert in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf weiter vorne weg. Am Sonntag feierten die Männer von Coach Jannik Pfeiffer daheim ein 3:1 gegen Nachbar SV Hartenrod. Auch das hochgehandelte Vatanspor Dautphe holte mit 1:0 gegen Absteiger VfL Weidenhausen den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Der TuSpo Breidenstein überraschte am Freitag mit einem 2:2 gegen den SSV Endbach/Günterod.