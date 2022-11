Kreisliga A: SV Hilden-Nord überrascht Spitzenreiter SSV Erkrath setzt seine Negativserie fort. SpVg 05/06 siegt im Verfolgerduell. SSVg Haan holt im Kellerduell einen Punkt.

SV Hilden-Nord – CfR Links Düsseldorf 2:2 (1:1). Eine Top-Leistung der Norder gegen den als Favorit angereisten CfR. „Wenn man gegen den Spitzenreiter einen Punkt holt, ist das grundsätzlich in Ordnung. Allerdings wäre mit ein wenig mehr Konzentration im Abschluss sogar ein Sieg drin gewesen. In einem guten Kreisliga A-Spiel waren wir über 90 Minuten ein gleichwertiger Gegner“, bilanzierte SVN-Trainer Mursel Zabeli. Den 0:1- Rückstand (22.) durch den Kopfball von Sana Saidykhan glich der bei einer Ecke aufgerückte Abwehrchef Kaan Sezek acht Minuten darauf aus. Saidykhan brachte die Düsseldorfer erneut in Führung (65.).

Die nach einem Sieben-Punkte-Abzug auf Rang zwei geführte SG (jetzt nur noch ein Zähler Rückstand auf Klassenprimus CfR Links) ging durch Adin Civa in Führung (32.). Vier Minuten nach Wiederbeginn glich Erkraths Kapitän Sammy Heuer per Handelfmeter aus. Weitere fünf Minuten darauf die frühe Entscheidung durch den Foulelfmeter von Ademin Hadzic. In Unterzahl (63. – gelb-rote Karte für Minister Antwi) machten die Einheimischen Kräfte frei: Noch vor der roten Karte gegen einen Benrather (87.) touchierte ein Distanzschuss von Milutin Jovanovic die Latte.

SpVg. Hilden 05/06 – SC Düsseldorf-West II 3:1 (2:1). Kalt erwischt wurden die Gastgeber. Nach exakt 38 Sekunden, so 05/06-Coach Andreas Kober, brachte Henning Witzke die Oberkasseler in Führung. Zehn Minuten später bereits der Ausgleich durch den Kopfball von Leon Pastow nach Flanke von Taoufik Baouch. „Bis zum Abpfiff war es ein intensives und temporeiches Kreisliga A-Verfolgerduell. Wir haben in allen Mannschaftsteilen konzentriert gearbeitet, in der zweiten Hälfte in der Defensive kaum noch etwas zugelassen und die Tore wieder mal zum richtigen Zeitpunkt erzielt“, fasste Coach Kober zusammen.

Fast mit dem Halbzeitpfiff sorgte Alessio Cucci im Anschluss an einen Eckball für die 2:1 Führung. Den Endstand markierte Florian Müller mit einem Handelfmeter (59.). Später traf Taoufik Baouch den Querbalken (81.), während Keeper Pascal Carla reaktionsschnell den möglichen Anschlusstreffer (87.) verhinderte.

SpVg. Hilden 05/06: Carla – Jeuck, Hofrath, Müller, Cucci, H. Bajut (87. Schläbitz), Trautner, Tiedemann (57. Mertes), Pastow (80. Citak), Adoma (70. Annointing), Baouch (90. Becker).

SSV Berghausen II – SSVg 06 Haan 2:2 (1:0). Für die SSVg 06 reichte es im Kellerduell nach einem 0:2-Rückstand auf den letzten Drücker noch zu einer Punkteteilung. Durch den Treffer (2.) von Justin Helbig wurden die Haaner zunächst kalt erwischt und schienen nach dem 0:2 (83. – Thorsten Komorek) endgültig auf der Verliererstraße. Auch, weil dem Schuss von Can-Ahmet Aktas zuvor (23.) die Torlatte im Weg stand und Temel Gökce zweimal an Keeper Björn Hill scheiterte. Dabei spielte die SSV-Reserve ab der 32. Minute (gelb-rote Karte) in Unterzahl.

„Wir vergeben, fast im Fünf-Minuten-Takt, unsere besten Chancen und laden dann, wie beim 0:1, den Gegner noch zum Toreschießen ein. Lobenswert aber, dass wir immer an uns glaubten und uns, als wir in der Schlussphase alles nach vorne warfen, völlig zu Recht auch belohnten“, bilanzierte Trainer Yassin El Yaghmouri. Zweimal war es der am Ende nach vorne beorderte Abwehrspieler Baran Akdemir der mitseinem Doppelschlag (85., 90+4) noch einen Punkt rettete.

SSVg 06 Haan: Abazay – Yagiz (56. Nefes), Akdemir, Yunak, M. Kahraman, H. Aktas, Airoud (63. K. Nassen), Maral, El Guzouli (46. Stoppel), C.-A. Aktas, T. Gökce.