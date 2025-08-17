Kreisliga A: SV Budberg II gewinnt Topspiel, TV Asberg feiert hoch

Kreisliga A Moers, 1. Spieltag: Der SV Budberg II schlägt im Topspiel Vizemeister SSV Lüttingen klar. Der TV Asberg gewinnt höher, ist aber nicht Tabellenführer. Freuen darf sich auch der SV Sonsbeck.
Einen verspäteten Saisonstart gibt es übrigens beim Rumelner TV: Erst am Mittwoch steigt das Match gegen die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen.
SV Schwafheim II – SV Schwafheim 1:1
SV Schwafheim II: Julian Berk, Leon Fabian Binias, Benjamin Marco Oles, Marcel Torsten Wichmann, Maximilian Schricks, Paul Aaron Bockting (80. Maximilian Pierre Scholtyssek), Leon Sanocki, Laurin Heilemann (62. Tobias Gerd Dieter Schoppmann), Elias Hausen, Cedric Pelzer, Kilian Möller (80. Leonard Löw) - Trainer: Roman Heger - Trainer: Frank Mares
SV Schwafheim: Leon Müntjes, Danilo Serra (84. Serkan Durak), Linus Schlebusch, Anthony Amadi (54. Marius Dyka), Hayate Abe, Eren Okumus (62. Julian Klingen), Christoph Pinske, Danilo Gazija, Lars Dickmann (70. Robin Morawa), Aboubacar Fofana, Kadir Kaya (54. Enes Parimli) - Trainer: Alessandro Vergaro - Trainer: Jens Dickmann - Trainer: Simon Kouam Kengne
Schiedsrichter: Steffen Schmitz (Moers) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Kadir Kaya (15.), 1:1 Leon Sanocki (21.)
SV Sonsbeck II – ESV Hohenbudberg 2:2
SV Sonsbeck II: Alexander Leurs, Tobias Gellings, Konrad Nitschke, Lutz Schorn (78. Luca-Markus Geuyen), Jan Greuel, Tim-Luca Reuters, Moritz Lemkens, Justin Przybyla, Justin-Maik Grube (66. Lucas Ridder), Richard Zeiger, Arion Krasniqi - Trainer: Norbert Quinders
ESV Hohenbudberg: Rene Sefzig, Mohammed Essarhiri, Nick Heiselmeier (68. Ersan Sönmez), Mikail van der Linden (58. Luca Heckt), Domenik Mokosch (55. Kujtim Smakolli), Boris Vertkin, Jawad Ali, Ekrem Aksu, Chris Exner, Pascal Sikorska (67. Julian Thiel), Samet Altun - Trainer: Ralf Röös
Schiedsrichter: Muhammet Yazgan (Moers) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Ekrem Aksu (13.), 1:1 Moritz Lemkens (45.+1), 1:2 Boris Vertkin (49.), 2:2 Justin Przybyla (83.)
GSV Moers II – FC Viktoria Alpen 1911 e.V. 0:3
GSV Moers II: Philipp Dorok (79. Farahs Emami), Bilal Akdemir, Mohammed Dib Damlakhi, Henrique Domingos Sadjo, Mehmet Berke Ilhan, Muhanad Muayad Zakholy, Adil Zaytouni, Carsten Röll (76. Nils Armes), Willi Nadein, Aza Kader - Trainer: Patrick Heydrich
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.: Christian Hackmann, Kai Hense (78. Chris Bartsch), Christoph Bühren (65. Domenik Algra), Louis Feldkamp, Matthias Kaul, Jan Luca Rassier, Niels Kuhlmann (87. Lennart Linkenbach), Leon Spillmann (58. Dejan Pomrehn), Christopher Schmidt, Nils Speicher, Mika Heckers - Trainer: Tobias Schmitz
Schiedsrichter: Gierle Asllanaj - Zuschauer: 45
Tore: 0:1 Nils Speicher (59.), 0:2 Matthias Kaul (74.), 0:3 Mika Heckers (87.)
Besondere Vorkommnisse: Aza Kader (GSV Moers II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Christian Hackmann (55.).
SV Millingen – SV Menzelen 1:4
SV Millingen: Philipp Raskopf, Noel Benga, Timur Zenk, Steven Schön, Tom Parthum (79. Timur Aydin), Darvin Goecke, Sven Schumacher (75. Jan-Niklas Block), Domenique Cremers, Nico Parthum, Jonas Schaper, Yannick Alexander Saunus - Trainer: Oliver Kraft
SV Menzelen: Eloi Vives, David Utzka (70. Jan Jörg Mosters), Max Güllekes, Marcel Timm (88. Nick Kuhlmann), Niklas Kiwitt, Niclas Kolkenbrock (51. Jonah Schelleckes), Jamie Mark Pittschi, Fabio Keisers (76. Maximiliam Theis), Luca Terfloth, Robin Brüggen, Constantin van Elten (46. Mario Alkämper) - Trainer: Frank Griesdorn
Schiedsrichter: Andreas Temming (Oberhausen) - Zuschauer: 115
Tore: 0:1 Robin Brüggen (7.), 1:1 Noel Benga (45.), 1:2 Jamie Mark Pittschi (54.), 1:3 Luca Terfloth (60. Foulelfmeter), 1:4 Jan Jörg Mosters (90.)
Concordia Rheinberg – FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II 2:4
Concordia Rheinberg: Henrik van de Mötter, Niklas Noll, Max Knöpel, Julien Schulik (74. Jonas Baumbach), Jonas Jaschka, Nils Hoffacker, Simon Dargel, Christoph Berghausen, Lars Meier (68. Dino Nadarevic), Tim Meier, Kevin Röös - Trainer: Manfred Wranik
FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II: Nico Tschuschke, Philipp Peter Mertens, Jonas Händler, Ali Bouâz (81. Daudi Kimuli), Nico Justin Olejniczak, Miro Dag (90. Lukas Moritz Remark), Dzejlan Bisevac (72. Enes Sener), Danil Samsonov, Sultan Makaschev, Sadin Hodzic, Dennis Müller - Trainer: Andreas Oerschkes
Schiedsrichter: Luke Michael Awater (Xanten) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Dennis Müller (15.), 1:1 Julien Schulik (17.), 1:2 Dennis Müller (45.), 1:3 Sultan Makaschev (53.), 2:3 Niklas Noll (59.), 2:4 Sadin Hodzic (71.)
Gelb-Rot: Sultan Makaschev (87./FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II/)
Gelb-Rot: Daudi Kimuli (89./FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II/)
SV Budberg II – SSV Lüttingen 4:0
SV Budberg II: Philipp Hebbering, Janosch Severith, Jonas Kühnau, Patrick Reitemeier, Devin Warnke, Jonathan Paul (74. Luca Heinrichs), Kevin Carrion Torrejon (79. Jonas Kossmann), Marco Härtner (66. Jan Luka Drüppel), Finn Berg (20. Henrik Skodacek), Yannik Kehrmann, Benedikt Franke (87. Deniz Ucan) - Trainer: Thomas Kehrmann - Trainer: Ulf Deutz
SSV Lüttingen: Lasse Gunnar Manten, Fabian Wenten, Johann Hildebrandt, Marius Neinhuis (85. Sebastian Kühn), Max Stapelmann (71. Robin Sebastian Bömer), Julian Rüttermann (90. Daniel Zarko), Paul Henrik Voß, Lars Neinhuis (78. Janne Henrik Manten), Lars van Schyndel, Janik Schweers - Trainer: Mirko Poplawski
Schiedsrichter: Ramez Manassra (Moers ) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Benedikt Franke (45.+1), 2:0 Patrick Reitemeier (53.), 3:0 Henrik Skodacek (57.), 4:0 Benedikt Franke (85. Foulelfmeter)
Rot: Paul Henrik Voß (83./SSV Lüttingen/Schlag auf den Rücken )
FC Moers-Meerfeld – TV Asberg 2:5
FC Moers-Meerfeld: Fabian Meier, Nico Noah Herzog, Dennis Kaminski, Tim Küppers (83. Jan Gez), Emre Yaman, Kai Kunzel, Cedric Oster, Harvy Marschmann, Noah Scheinert (50. Jannis Schubert), Jerome-Oliver Scharfeld, Noel-Djamel Pukallus (78. Marvin Katzke) (88. Matthias Janssen) - Trainer: Fabian Scholz
TV Asberg: Thomas Wilbers, Justin Gellert (78. Joshua Noel Hoppe), Franck Sylla, Kilian Cüneyt Rabe (58. Jamal Aanen), Lars Drauschke, Konstantinos Siainis, Petros Siainis, Alend Said-Ali (83. Tom Conrad), Alen Brajic (67. Serhat Karabulut), Junior Holzum (67. Michel Müller), Aydin Türkeli - Trainer: Gabriel Graeber - Trainer: Michael Hoppe
Schiedsrichter: Mike Kartheuser - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Alen Brajic (24.), 0:2 Junior Holzum (48.), 0:3 Alend Said-Ali (58.), 1:3 Emre Yaman (64.), 1:4 Serhat Karabulut (70.), 1:5 Serhat Karabulut (74.), 2:5 Marvin Katzke (84. Foulelfmeter)
Büdericher SV – VfL Rheinhausen 2:2
Büdericher SV: Felix Peters, Marius Ploch (55. Simon Schmitz), Jan Satzinger, Pascal Rusch, Markus Dachwitz, Maxim Bachmann, Lukas Vengels, Philipp Konrad, Alpay Erdem (80. Hubert Welens), Sascha Ströter, Edis Junuzovic (66. Miguel Ernst) - Trainer: Dominik Seemann
VfL Rheinhausen: Niklas Oel, Yannic Werner, Niklas Vorwerk (46. Faruk Yildirim), Cankut Bastutan, Marco Koske, Kevin Marcel Kroggel (72. Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt), Niklas Stoll, Kim Weickart, Jannis Müller (65. Denny Schumann) (80. Maximilian Paleka), Niklas Lange, Julian Daniel Gardocki - Trainer: Kevin Hanebeck
Schiedsrichter: Julian von Tessmer - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Markus Dachwitz (21.), 2:0 Sascha Ströter (38.), 2:1 Marco Koske (45. Foulelfmeter), 2:2 Marco Koske (86.)
2. Spieltag
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr SV Menzelen - Büdericher SV
So., 24.08.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - Concordia Rheinberg
So., 24.08.25 15:00 Uhr TV Asberg - SV Schwafheim II
So., 24.08.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - GSV Moers II
So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Budberg II
So., 24.08.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SV Sonsbeck II
So., 24.08.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - Rumelner TV
So., 24.08.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - FC Moers-Meerfeld
So., 24.08.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - SV Millingen
3. Spieltag
Di., 26.08.25 19:30 Uhr SV Millingen - TV Asberg
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr SSV Lüttingen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - Rumelner TV
So., 31.08.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - ESV Hohenbudberg
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Budberg II - VfL Rheinhausen
So., 31.08.25 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Menzelen
So., 31.08.25 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Schwafheim
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
