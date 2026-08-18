Kreisliga A: SV 07 Bischofsheim jubelt im Derby

„In der ersten Halbzeit hatten wir das Spiel in der Hand und machen durch Serhii Diachuk aus 35 Metern das 1:0“, freute sich SF-Coach Ali Yap über die frühe Führung. Dann haderte er mit der Chancenverwertung. „Serhii hat zwei Hundertprozentige vergeben. In der zweiten Halbzeit kassieren wir durch individuelle Fehler zwei Tore. Aber auch danach hatten wir noch zwei Riesenchancen.“ Wie SV 07-Coach Florian Bernard sagte, hätte seine Elf in der ersten Halbzeit auch hinten liegen können. „Aber wir waren extrem effektiv vor dem Tor. Großes Lob an meine Mannschaft bei sehr schweren Wetterbedingungen.“ Tore: 1:0 Diachuk (15.), 1:1 Capan (33.), 1:2 El Youssfi (72.), 1:3 Reih (74.).

Für Lukas Langenstein, als Polizist mit Schichtdienst zeitlich stark eingespannt, hat nun Patrick Schröder die erste SG-Mannschaft übernommen. Dabei sah er eine gute Anfangsphase. Doch nach dem Doppelschlag von Raunheim zum 2:0 und einer Gelb-Roten Karte für Marcel Geisler waren die Gäste nicht mehr zu stoppen. „Wir haben das aber in Unterzahl gut zu Ende gespielt“, so Schröder. Bei der SSV sprach Mohamed Assaidi von „einem vollen Erfolg. Nach dem Platzverweis war es ein Spiel auf ein Tor.“ Tore: 0:1 Demirel (29.), 0:2 Nadir Kadi (31. FE), 0:3 Rahhaoui (45.+1), 0:4 Lamkadmi (72.), 0:5 Wolf (75.). Gelb-Rot: Geisler (SG/39.), Oualid Kadi (SSV/89.).

Mit 1:0 zur Pause vorn, geriet Stockstadt in der zweiten Halbzeit vor rund 100 Zuschauern in Rückstand. Der starke Joshua Cremer schoss die SKG aber noch zum Sieg. Erst glich er mit einem Fernschuss aus, dann lief er auf links durch und zog zum 3:2 ab. „Unsere Mannschaft hat sich sehr gut präsentiert“, hob der SKG-Vorsitzende Walter Götz hervor. „Ein sehr schönes Spiel von beiden Seiten.“ Tore: 1:0 Kilic (39.), 1:1 Gross (52.), 1:2 Bouazzati (63.), 2:2, 3:2 Cremer (70., 78.).

„Das war überragend. Uns ist alles gelungen“, jubelte Rachid Dadda. „Wir haben wenig zugelassen und machten es Nauheim sehr schwer.“ Dabei sah der sportliche Leiter von Hillal vor knapp 150 Zuschauern eine tolle Leistung seiner Elf, die von Younes El Arkoubi und Billal Benali gut geführt wurde. Nauheim musste nach dem 4:0 über Gernsheim nun selbst vier Tore einstecken. Tore: 1:0 Amaach (20.), 2:0 k.A. (60. FE), 3:0 Zaim (75.), 4:0 El Arkoubi (80.). Gelb-Rot: Ihab (Hillal/85.).

„Das ging hochverdient an Gernsheim. Wir konnten nicht an die Leistung gegen Ginsheim anknüpfen und hatten einen schwarzen Tag“, so Hellas-Coach Gino Pennino. Die Concordia fuhr dagegen vor gut 100 Zuschauern nach dem 0:4-Fehlstart gegen Nauheim die ersten drei Punkte ein. Timm Fiedler traf zweimal. Tore: 0:1 Fiedler (3.), 1:1 Velitisanos (5.), 1:2 Mück (14.), 1:3 Fiedler (83.).

Vor einer Riesenkulisse mit gut 250 Zuschauern bei der Saisoneröffnung in Wolfskehlen freute sich Trainer David Ulrich nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit über die Führung durch Robert Beldiman, „der schön am Torwart vorbei einschob“. Im Gegenzug glich Dornheim aus und nutzte einen Stellungsfehler zum 2:1. „Danach konnten wir es nicht mehr drehen“, so Ulrich. Tore: 1:0 Beldiman (63.), 1:1 Putzenlechner (65.), 1:2 von Hagen (83.), 1:3 Astheimer (86.). Mörfelden verkürzt noch in Unterzahl