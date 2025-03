Kreisliga A: Stoppt GWA den Abwärtstrend?

– Foto: Marie Beermann

Der 20. Spieltag beginnt bereits mit dem vorgezogenen Topspiel zwischen Matellia Metelen und Germania Hauenhorst am Donnerstagabend. Am Sonntag folgen, vor allem im Tabellenkeller, spannende Duelle − FCE II sitzt Westfalia Leer nach dem ersten Saisonsieg im Nacken und lauert auf den nächsten Erfolg, Grün-Weiß Amisia Rheine muss dringend punkten und Wettringen II tritt als formstärkstes Team der Liga im Hassenbrock an. Wir werfen den Blick auf den kommenden Spieltag in der Kreisliga A Steinfurt.

Kommt Grün-Weiß Amisia gegen Ochtrup wieder in die Gänge? Es ist mittlerweile über drei Monate her, dass Grün-Weiß Amisia Rheine den letzten Sieg in der Kreisliga A einfahren konnte. Klar, drei Monate hört sich zugegebenermaßen härter an als es letztendlich ist. Nichtsdestotrotz blieben die Rheinenser zuletzt viermal in Folge sieglos und belegen in der Rückrundentabelle den vorletzten Platz. Das schlug sich natürlich auch in der Tabelle nieder: Nach neun Spieltagen rangierte GWA noch auf Platz drei, ehe eine Berg- und Talfahrt folgte, die das Team von Lennart Rading mittlerweile auf Rang elf beförderte. Auch der kommende Gegner vom FSV Ochtrup ließ den Vorjahresfünften hinter sich. Doch auch beim FSV ist nicht alles Gold, was glänzt. Im neuen Jahr sind auch die Ochtruper noch ohne Sieg, verloren gegen den SV Mesum II und gaben vergangene Woche spät einen Sieg gegen den TuS St. Arnold aus der Hand (1:1). Beide Teams schielen also mit der Hoffnung auf ein Ende der jeweiligen Durststrecken auf dieses Aufeinandertreffen. Das Hinspiel entschied GWA übrigens souverän mit 3:1 für sich.

Gegen aufstrebende Sportfreunde − gelingt FCE II der nächste Coup? Große Freude in der OBI-Arena am vergangenen Wochenende: Der Zweitvertretung des FC Eintracht Rheine gelang der erste Saisonsieg. Wenn der Heimerfolg sich als Initialzündung erweist kann es mit dem Klassenerhalt für den FCE wohl doch noch etwas werden. Beinah unumgänglich dafür: Punkte gegen den Stadtrivalen SF Gellendorf. Die Sportfreunde starteten überzeugend in das neue Jahr, siegten gegen den SC Altenrheine II und erkämpften ein Remis gegen den Tabellenzweiten Fortuna Emsdetten. Der ausbaufähigen Hinrunde geschuldet stehen die Gellendorfer trotzdem noch auf dem zwölften Tabellenplatz. Wie erwähnt, sollte es für den FCE II mit dem Klassenerhalt noch etwas werden, müssen solche Spiele für die nächsten Punkte sorgen. Kein unwichtiges Detail dabei: Nachdem letzte Woche drei Spieler aus der Oberliga-Mannschaft bei der "Zweiten" ausgeholfen hatten, wird diese Unterstützung wohl nun wieder wegfallen. Denn nachdem die Oberliga-Kicker letzte Woche spielfrei hatten, geht es für den FCE am kommenden Samstag zu den Sportfreunden Siegen. Somit dürfte die eigentliche Mannschaft des FCE II wohl wieder auf sich allein gestellt sein.