Kreisliga A Steinfurt: Alles schon entschieden?

Wird Wettringen II in den Abstiegsstrudel gesogen?

Eine mehr als ordentliche Hinrunde hat die Zweitvertretung des FC Vorwärts Wettringen im vergangenen Jahr hingelegt: Mit 20 Punkten aus 17 Spielen steht Vorwärts derzeit zehn Punkte über Abstiegsrang 15 − erstmal ein komfortables Polster. Vorsicht ist trotz dessen geboten. Denn am Sonntag geht es gegen Westfalia Leer. Die Truppe von Stefan Schulze Schwarthoff stand zwar lange Zeit selbst auf einem Abstiegsplatz, konnte sich zum Ende des letzten Jahres aber deutlich stabilisieren. Vor allem in der Fremde konnte die Westfalia glänzen: Bei Grün-Weiß Amisia Rheine siegte Leer mit 2:3, bei Abstiegskonkurrent Emsdetten 05 II mit 0:1. Vor heimischem Publikum steht der erste Saisonsieg noch aus − so wie für die Wettringer in acht Auswärtsspielen noch kein Sieg raussprang. Ob und wenn ja, welche der beiden Negativ-Serien reißt, entscheidet sich am Sonntag im Stadion am Leerbach. Anstoß dort ist um 15 Uhr.