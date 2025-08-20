– Foto: Miriam Senft

Kreisliga A startet – die Highlights zum Saisonbeginn Die Spielzeit in der Kreisliga A Heinsberg steht in den Startlöchern. Das sind die Highlights am ersten Spieltag und in den ersten Wochen. Diese Teams bringensich für den Aufstiegskampf in Stellung und für diese geht es eher um den Klassenerhalt. Verlinkte Inhalte Kreisliga A Heinsberg Dremmen Brachelen Schafhausen II Geilenk. + 12 weitere

Am Freitag, den 29. August, geht um 19 Uhr die Saison 2025/26 in der Kreisliga A mit der Partie zwischen der SG Union Würm/Lindern und dem SV Breberen los. Auch die Partie zwischen dem SV Brachelen und dem FSV Geilenkirchen findet bereits am Freitagabend statt, während der Rest der Liga dann sonntags ins Geschehen eingreift.

Nach dem souveränen Aufstieg des SV Niersquelle Kuckum in die Bezirksliga, stellt sich die Frage nach dem Favoriten der neuen Spielzeit im Kreisoberhaus, was den Kampf um die Spitze angeht. Spannend wird auch wie jedes Jahr zu beobachten sein, wie sich die vier Aufsteiger schlagen. Mit Würm/Lindern eröffnet gleich die Mannschaft die neue Spielzeit, die dem SV Kuckum in der vergangenen Saison am längsten Paroli bieten konnte, aber: „Leider haben wir seit Wochen Verletzungsprobleme, sodass uns im Meisterschaftskampf ein wenig die Puste ausgeht“, sagte im Mai in den finalen Saisonwochen Union-Trainer Sean King. Am Ende landete die SG auf dem zweiten Tabellenplatz, und nun will sie wieder !oben mitspielen“, wie es von Vereinsseite heißt. Zum ersten Spiel der neuen Saison stellt sich mit dem SV Breberen eine Mannschaft vor, die aufgrund einer guten Rückrunde spät den Klassenverbleib in der A-Liga geschafft hatte. Als einer der Favoriten in Sachen Aufstieg dürfte in diesem Jahr Dynamo Erkelenz gelten. Zuletzt wurde man Tabellendritter und hat das Ziel von Trainer Stanislav Makarov, „näher an die Top-Teams heranzurücken“ realisiert. Nun hat man sich für die neue Saison durchaus namhaft verstärkt, denn fast alle Neuverpflichtungen haben bereits höherklassig gespielt. Könnte das für noch mehr reichen? Auch an der Seitenlinie gibtes einen Wechsel, denn Stanislav Makarov fungiert fortan als Team-Manager, während Thorsten Berg und Hüseyin Bozkurt, der zuletzt Germania Hilfarth trainierte, das neue Trainer-Duo bilden. Am ersten Spieltag muss Dynamo beim Oberbrucher BC antreten, und hat dort die Favoritenrolle inne.

Was macht der SV Roland Millich? Die Gelb-Schwarzen beendeten die vorige Spielzeit als Vierter, und haben nun mit Gianluca Franken einen neuen Trainer, der vom spielenden Co-Trainer Roy Mühlenberg unterstützt wird. Franken kommt vom SC Selfkant, wo er zuletzt die dritte Mannschaft trainiert hatte. Er bringt noch einige Akteure mit nach Millich. Auftaktgegner für die Roländer ist der TuS Rheinland Dremmen, der sich in Rückrunde der Vorsaison aus der Spitzengruppe der Liga verabschiedet hatte. Am vierten Spieltag kommt es dann zum ersten vermeintlichen Spitzenspiel, wenn Dynamo auf eigenem Platz auf Würm/Lindern trifft. Der neue Spielplan gibt außerdem direkt am ersten Spieltag ein Aufsteiger-Duell her, denn der SV Golkrath, der sich im Aufstiegskampf der B-Liga, Staffel 1, gegen den SV Klinkum durchgesetzt hatte, trifft im Heimspiel auf Grün-Weiß Karken. Als Erster der Staffel 3 ist der VfR Übach-Palenberg in die Kreisliga A aufgestiegen, und erwartet am ersten Spieltag den SV Waldenrath/Straeten. Die Gäste aus Heinsberg beendeten die vorige Spielzeit als Tabellenzehnter, und wollen sich in dieser Spielzeit verbessern.