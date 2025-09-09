 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Kann Rheinhausen jubeln?
Kann Rheinhausen jubeln? – Foto: Wolfgang Schwarz

Kreisliga A startet am Dienstag: Viktoria Alpen gegen VfL Rheinhausen

Kreisliga A Moers live: Viktoria Alpen und VfL Rheinhausen brauchen am Dienstag beide einen Sieg.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Moers
SV Budberg II
FC Meerfeld
SV Millingen
VfL R´hausen

Der 5. Spieltag der Kreisliga A Moers beginnt am Dienstagabend mit dem Heimspiel von Viktoria Alpen gegen den VfL Rheinhausen. Beide Teams stehen im unteren Mittelfeldfeld und brauchen Punkte.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Moers

>>> Die Transferliste der Kreisliga A Moers

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Heute, 19:00 Uhr
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
19:00live
Spieltext FC Alpen - VfL R´hausen

Morgen, 19:30 Uhr
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
19:30
Spieltext BüdericherSV - FC Neuk.-Vlu II

Fr., 12.09.2025, 19:30 Uhr
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
19:30
Spieltext SV Millingen - Rheurdt-Sch.

Fr., 12.09.2025, 19:30 Uhr
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
19:30
Spieltext Lüttingen - SV Menzelen

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
15:00live
Spieltext SV Sonsbeck II - C. Rheinberg

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
15:30live
Spieltext GSV Moers II - TV Asberg

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
15:30
Spieltext Schwafheim II - Hohenbudb.

So., 14.09.2025, 15:15 Uhr
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
15:15live
Spieltext FC Meerfeld - Rumelner TV

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
15:00live
Spieltext SV Budberg II - Schwafheim

Das sind die nächsten Spieltage

6. Spieltag
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr TV Asberg - SV Budberg II
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SV Menzelen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
Sa., 20.09.25 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Schwafheim II
So., 21.09.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - Büdericher SV
So., 21.09.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Sonsbeck II
So., 21.09.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - FC Moers-Meerfeld
So., 21.09.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Millingen
So., 21.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - GSV Moers II
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - SSV Lüttingen

7. Spieltag
So., 28.09.25 13:00 Uhr SV Budberg II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - FC Moers-Meerfeld
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Millingen - Rumelner TV
So., 28.09.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Menzelen
So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Schwafheim
So., 28.09.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - TV Asberg
So., 28.09.25 15:30 Uhr GSV Moers II - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 28.09.25 15:30 Uhr Büdericher SV - ESV Hohenbudberg
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - Concordia Rheinberg

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Moers

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 09.9.2025, 14:05 Uhr
André NückelAutor