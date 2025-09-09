Kreisliga A startet am Dienstag: Viktoria Alpen gegen VfL Rheinhausen

Der 5. Spieltag der Kreisliga A Moers beginnt am Dienstagabend mit dem Heimspiel von Viktoria Alpen gegen den VfL Rheinhausen. Beide Teams stehen im unteren Mittelfeldfeld und brauchen Punkte.
6. Spieltag
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr TV Asberg - SV Budberg II
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SV Menzelen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
Sa., 20.09.25 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Schwafheim II
So., 21.09.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - Büdericher SV
So., 21.09.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Sonsbeck II
So., 21.09.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - FC Moers-Meerfeld
So., 21.09.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Millingen
So., 21.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - GSV Moers II
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - SSV Lüttingen
7. Spieltag
So., 28.09.25 13:00 Uhr SV Budberg II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - FC Moers-Meerfeld
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Millingen - Rumelner TV
So., 28.09.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Menzelen
So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Schwafheim
So., 28.09.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - TV Asberg
So., 28.09.25 15:30 Uhr GSV Moers II - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 28.09.25 15:30 Uhr Büdericher SV - ESV Hohenbudberg
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - Concordia Rheinberg
