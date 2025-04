Kreisliga-A, Staffel II-Kompakt: Der Spitzenreiter stolpert

SV Mundelfingen – DJK Donaueschingen II 0:1 (0:1). Nach dieser Heimniederlage gegen einen direkten Konkurrenten wird sich der Abstieg für den SV Mundelfingen wohl kaum noch vermeiden lassen. Kampf war Trumpf in dem Spiel um den Klassenerhalt. Dabei spielte der DJK Donaueschingen II in die Karten, dass sie früh in Führung ging. Tobias Wild war schon in der vierten Spielminute gegen Torwart Janis Schmid erfolgreich. So musste Mundelfingen praktisch von Beginn an einem Rückstand hinterher laufen. Zwar waren Chancen zum Ausgleich da, die blieben aber alle ungenutzt. So konnte die DJK Donaueschingen II den wichtigen Dreier einfahren. Alle Infos zu allen Spielen im BZ-Plus-Artikel.

Tor: 0:1 Wild (4.). SR: Asim Huremovic. ZS: 140.