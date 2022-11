Kreisliga A: SSVg Haan feiert Sieg über Reusrath SSV Erkrath kassiert in Gerresheim eine Klatsche. SV Hilden-Nord verliert mit neuem Chefcoach beim KSC Tesla Düsseldorf.

„Wir waren in der ersten Halbzeit überhaupt nicht auf dem Platz, bekamen die starke Offensive der Gerresheimer nicht in den Griff. Dass uns erneute einige Stammspieler fehlten, ist zwar Fakt, aber keine Entschuldigung für diese Pleite. Das war heute einfach ein gebrauchter Tag“, bilanzierte Coach Hummler. Dessen Elf, die durch Niklas Heimes und Minister Antwi zwei zumindest im Ansatz gute Chancen verpasste, fand erst nach dem Seitenwechsel einigermaßen in die Spur, geriet aber nach der „Ampelkarte“ gegen Mohamed Achabakh nach 57 Minuten in Unterzahl. Im (vergeblichen) Bemühen um Ergebniskorrektur fingen sich die Erkrather ganz zum Schluss (87., 89.) noch zwei weitere Gegentreffer ein.

SSV Erkrath: Meyer – Mahdad, Vinciguerra, Paktiani, Pereira Kränzle (46. Müller), Ulgur (68. Hahn), Jovanovic, Palac, Heimes, Achabakh, Antwi (68. Horn).

KSC Tesla Düsseldorf – SV Hilden-Nord 5:2 (1:1). Das Schlusslicht machte in den ersten 45 Minuten ein richtig gutes Spiel. „Zur Halbzeit müssen wir eigentlich mit zwei Toren führen, haben unsere Chancen aber wieder einmal nicht genutzt. Da spielten wir phasenweise auf ein Tor“, haderte Mursel Zabeli, der vor knapp zwei Wochen als Nachfolger von Maik Schatten zum Cheftrainer aufstieg, mit den Fußballmächten.

Nach einer 16-Spiele-Sperre (!) lief Benjamin Prah endlich wieder für die Norder auf. Der Angreifer war direkt ein belebendes Offensivelement, trug sich aber noch nicht in die Torschützenliste ein. Auch dem erstmals wieder mitwirkenden Marc Fritsch und Onur Kocak boten sich gute Möglichkeiten. Später machte es Kocak besser, egalisierte den 0:1-Rückstand (29.) mit einem unhaltbaren Direktschuss hoch in den Winkel (39.) und nutzte, als die Partie längst entschieden war, die Vorarbeit von Prah (88.) zum Endstand.

„Obwohl ich in der Pause noch gefordert hatte, konzentriert zu bleiben, fangen wir uns, völlig unerklärlich, direkt nach Wiederbeginn innerhalb von 15 Minuten drei Gegentore ein. So machten wir uns wieder einmal das Leben durch individuelle Aussetzer unnötig schwer“, urteilte Mursel Zabeli.