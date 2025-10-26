Kreisliga A: Spitzentrio erledigt Hausaufgaben, Anrath jubelt spät

Mit gleich drei Aufeinandertreffen war der elfte Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld bereits am Freitag in das Wochenende gestartet, sowohl dem SC Waldniel als auch dem Hülser SV gelangen überzeugende Kantersiege. Am Sonntag war dann das Spitzentrio gefordert: Sowohl Ligaprimus Anadolu Türkspor Krefeld als auch die Verfolger TSV Kaldenkirchen und VfL Willich ließen dabei nichts anbrennen und tüteten jeweils drei Zähler ein. Währenddessen gelingt dem SC Viktoria 07 Anrath durch einen Last-Minute-Treffer ein Punktgewinn nach 0:2-Pausenrückstand gegen den VfB Uerdingen.

Das war der elfte Spieltag:

In Niederkrüchten fiel bereits am Freitagabend der Startschuss für den elften Spieltag, mit dem Hülser SV gastierte ein Team aus der oberen Tabellenregion im Volksbank Sportpark. Gastgeber SC Niederkrüchten wies allerdings lediglich einen Rückstand von vier Zählern auf den Kontrahenten auf, weshalb die Krüchtener die Chance hatten, mit einen Heimdreier auf den HSV aufzuschließen. Daraus sollte schlussendlich allerdings nichts werden, da die Hausherren gegen den starken Konkurrenten aus Hüls nicht den Hauch einer Chance haben sollten: Während Nicolas von Aschwege - nach seinem Doppelpack im ersten Abschnitt - zu Beginn der zweiten Hälfte Tagestreffer Nummer drei folgen ließ, ließ auch der eingewechselte Dennis Hackler einen Doppelschlag folgen und vollendete zum ungefährdeten 5:0-Kantersieg. Durch diesen setzen sich die Grün-Weißen von den Krüchtenern auf sieben Zähler ab, während der SC im Tabellenmittelfeld zurückbleibt.

Ein weiteres Offensivfeuerwerk gab es zeitgleich auch in Waldniel zu bestaunen, auch hier mit einseitigem Ausgang: Spitzenteam SC Waldniel ließ im Heimspiel gegen Kellerkind TuS Gellep nichts anbrennen und fertigte den Aufsteiger mit einem erstaunlichen 7:1-Heimerfolg ab: Nachdem sich der Favorit anfangs noch schwertat und nach einem Blitz-Treffer von Lars Bonsels den Ausgleich durch Gäste-Kapitän Moritz Slomka kassierte, gelang SC-Stürmer Maximilian Matthias Last unmittelbar vor der Pause durch einen verwandelten Strafstoß der Ausgleich, wodurch der Bann dann gebrochen war: Der 24-jährige Torjäger ließ nach dem Seitenwechsel erstaunliche vier weitere Treffer folgen und entschied die Partie nahezu im Alleingang zugunsten der Blau-Weißen. Währenddessen trug sich auch Sturmpartner Ilir Tahiri zwischenzeitlich in die Torjägerliste ein, wodurch der Bezirksliga-Absteiger vorübergehend auf Rang vier klettert.

Mit einem ordentlichen Punkte-Polster von sieben Zählern Vorsprung ist der SSV Strümp favorisiert in sein Heimspiel gegen den TSV Meerbusch III gegangen, musste sich am Ende aber überraschenderweise mit einer Punkteteilung zufrieden geben: Nachdem der SSV zunächst durch einen frühen Treffer von Hugo Wagner mit 1:0 auf die Siegerstraße gelang, hielt der knappe Vorsprung bis in die Schlussphase der Begegnung an. In dieser war es dann allerdings Gäste-Akteur Markus Klann, der traf und den Gästen aus Meerbusch einen unerwarteten Punktgewinn gegen den zuletzt formstarken Kontrahenten bescherte.

Der VfR Fischeln II empfing dann im ersten Sonntagsspiel Aufsteiger TuRa Brüggen II, der zum Zeitpunkt des Aufeinandertreffens einzig fünf Zähler und somit die schwächste Ausbeute aller Mannschaften aufwies. Mit dem VfR Fischeln ging es nun allerdings gegen einen unmittelbaren Tabellennachbarn, gegen den schlussendlich der zweite Saisondreier gelingen sollte: Der TuRa lieferte gleich von Beginn an ein Offensivspektakel ab und führte zur Pause dank der Treffer von Justin Lodyga, Soumah Salifou und einem Doppelschlag von Luca Drießen klar mit 4:0. Diesen Rückstand konnten die Hausherren aus Fischeln trotz der Tore von Patrick Lennart Schultz und Jonas Losereit am Ende nicht mehr umwandeln, weshalb die Gäste einen 4:2-Erfolg bejubeln konnten.

Selbiges Resultat sprang derweil auch in Bockum heraus, wo Gastgeber TSV Bockum II Spitzenteam VfL Willich zu Gast hatte. Die Willicher, die mit einem klaren Punktepolster von 14 Zählern auf den Kontrahenten in die Begegnung gingen, ließen dabei von Beginn an keine Zweifel aufkommen: Mike Tofel, Omran Nabizada und Vladislav Kochoutine besorgten den komfortablen 3:0-Pausenvorsprung der Gäste. Nach dem Wiederbeginn markierte TSV-Akteur Timo Jenner dann zwar das 1:3 zugunsten der Hausherren, doch in der Schlussphase gelang Moritz Gillrath dann der Treffer zum 4:1 für den Favoriten, womit die Partie endgültig entschieden war. Daran änderte auch der Torerfolg von Bockum-Joker Dimic Race nichts, der mit seinem Treffer zum 2:4 den Schlusspunkt setzte.

Auch in Hinsbeck war die Favoritenrolle vor Spielbeginn klar verteilt, schließlich gastierte Aufstiegsfavorit TSV Kaldenkirchen bei der Rhenania, die mit 13 Punkten Rückstand auf die Gäste in die Partie ging. Auch auf dem Platz zeigte sich dann ein klares Bild, denn es waren der Favorit, der die Begegnung bestimmte: Während Philipp Stephan Wiegers den TSV zur Pause mit 1:0 in Führung schoss, ehe Top-Stürmer Steffen Eichler unmittelbar nach dem Wiederbeginn auf 2:0 stellte. Doch keine drei Minuten später hatte der SC Rhenania Hinsbeck die passende Antwort parat: Top-Knipser Linus Kunze verkürzte auf 1:2. Weil den Hausherren anschließend der Ausgleich allerdings nicht gelingen sollte, entschied TSV-Stürmer Jendrik Schwanitz das Spiel mit seinem Treffer in der 73. Minute zugunsten der Grenzler, die damit weiter in Reichweite zu Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld bleiben.

Eben dieser Anadolu Türkspor Krefeld war zugleich im Heimspiel gegen den FC Hellas Krefeld gefordert, der nach zuletzt sechs Ligaspielen ohne Sieg zwingend auf Zählbares angewiesen war. Daraus wurde jedoch nichts, weil der favorisierte Nachbar eine souveräne Vorstellung ablieferte und durch einen Doppelpack von Top-Knipser Kemal Burak Karpuz einen 2:0-Heimerfolg verbuchte. Durch diesen verteidig der ATS den Platz an der Sonne, wohingegen die Durstecke des FC Hellas nach wie vor anhält.

Ein dramatisches Ende nahm derweil die letzte Partie des Spieltags, zumindest, wenn diese aus Sicht der Gäste beschreibt: Denn Bezirksliga-Absteiger VfB Uerdingen, der beim SC Viktoria 07 Anrath vorspielte, fand zunächst den deutlich besseren Einstand in die Begegnung: Burhan Sahin und Erhan Mutlu brachten den VfB in Abschnitt eins mit 2:0 auf die Siegerstraße. Doch Viktoria-Coach Daniel Steinmetz schien in der dann folgenden Halbzeitpause genau die richtigen Worte sowie Schlüsse gefunden haben, denn den Hausherren gelang im zweiten Durchgang das Comeback: Die beiden eingewechselten Manuel Zander und Kevin Müllers trafen zum 2:2-Endstand, Letzterer besorgte den Ausgleich erst in der Schlussminute.

Das sind die nächsten Spieltage:

12. Spieltag

02.11.25 TSV Meerbusch III - SC Rhenania Hinsbeck

02.11.25 TuRa Brüggen II - SC Schiefbahn

02.11.25 DJK VfL Willich - SSV Strümp

02.11.25 TSV Kaldenkirchen - Anadolu Türkspor Krefeld

02.11.25 TuS Gellep - TSV Krefeld-Bockum II

02.11.25 FC Hellas Krefeld - SC Niederkrüchten

02.11.25 Hülser SV - SC Viktoria 07 Anrath

02.11.25 VfB Uerdingen - VfR Krefeld-Fischeln II



13. Spieltag

07.11.25 SC Niederkrüchten - TSV Kaldenkirchen

07.11.25 SC Schiefbahn - VfB Uerdingen

07.11.25 SC Waldniel - TuRa Brüggen II

09.11.25 DJK VfL Willich - TuS Gellep

09.11.25 VfR Krefeld-Fischeln II - Hülser SV

09.11.25 Anadolu Türkspor Krefeld - TSV Meerbusch III

09.11.25 SSV Strümp - SC Rhenania Hinsbeck

09.11.25 SC Viktoria 07 Anrath - FC Hellas Krefeld