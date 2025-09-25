Kreisliga A: Spitzenspiel in Süchteln, Kellerduell in Hehn

Weiter machen der Rheydter SV und Aufsteiger TuS Liedberg. Während die Liedberger am sechsten Spieltag keine eigene Partie zu bestreiten hatten, verloren die Rheydter das erste Mal in der noch jungen Spielzeit Punkte. Trotz einer komfortablen 2:0-Führung in Neersbroich musste sich der SV am Ende mit einem Zähler zufrieden geben. Unabhängig von dem ersten kleinen Dämpfer blieben die Schwarz-Weißen ungeschlagen. Gegner Liedberg spielt eine starke Saison und steht auf dem siebten Tabellenplatz. Während Rheydt die ungeschlagene Serie fortsetzen will, kann der TuS für eine große Überraschung sorgen.

Spitzenkonkurrent ASV Süchteln II trifft derweil auf das Überraschungsteam SV Otzenrath. Die Otzenrather stehen nach sechs Begegnungen mit elf Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz und sind zudem seit fünf Spielen ungeschlagen. Gegner Süchteln setzte seine Sieges-Serie auch in Odenkirchen fort und steht somit bei vier Erfolgen am Stück. Im direkten Duell beider Mannschaften wird zwar nicht entschieden wer am Ende des Spieltags an der Spitze steht, allerdings könnte der SV mit einem Dreier beim Liga-Primus auf zwei Zähler ran rücken und somit Druck auf die Süchtelner ausüben.

Auf den Auftaktsieg gegen Red Stars folgten für den FC Blau-Weiß Wickrathhahn drei Pleiten in Serie. Dabei war allen voran die Defensive ein großes Problem der Blau-Weißen, denn in den drei Niederlagen kassierte der FC ganze 13 Gegentreffer. Am kommenden Spieltag trifft Wickrathhahn auf den VfB Korschenbroich, der sich im vergangenen Spiel ein 1:1-Unentschieden in Otzenrath erkämpfte und als Aufsteiger auf einem starken sechsten Platz steht. Mit einem Dreier könnte der VfB bis auf den dritten Platz klettern. Gleichzeitig braucht der FC wieder Punkte um sich Luft im Tabellenkeller verschaffen zu können.

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr Polizei SV Mönchengladbach Polizei SV Red Stars Mönchengladbach Red Stars MG 15:30 PUSH

Red Stars Mönchengladbach fuhr am vergangenen Spieltag mit einem 4:1-Kantersieg gegen die Zweitvertretung von Neuwerk die ersten drei Zähler der noch jungen Saison ein. Zeitgleich verpasste der Polizei SV Mönchengladbach die eigene Siegesserie in Schelsen fortzusetzen. Erst in der zehnten Minute der Nachspielzeit kassierte der SV den Ausgleich und musste sich somit mit einem Punkt zufrieden geben. Trotz des späten Ausgleichs sind die Hausherren seit drei Liga-Begegnungen ungeschlagen und wollen diese Serie auch gegen die Red Stars aus Mönchengladbach fortsetzen. Die Gäste wollen wiederum auf den ersten Spielzeit-Dreier aufbauen und nachlegen.

So., 28.09.2025, 12:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk SF Neuwerk II SpVg Odenkirchen Odenkirchen II 12:30 live PUSH