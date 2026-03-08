Kreisliga A spielt für Anadolu - Gellep schlägt Hinsbeck

Gellep jubelt. – Foto: Ellen Akkermann

Spieltag 22 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld :Michael Enger dreht das Spiel für den Hülser SV, SC Schiefbahn feiert ein 8:0 und Anadolu Türkspor Krefeld baut mit Treffern von Fatih Mehmet Cinar und Nick Falcone die Tabellenführung aus.

Tim Caspers brachte die Gastgeber früh in Führung (9.), ehe Aryanto Martosuwito nachlegte (26.). Noch vor der Pause verkürzte ein Eigentor von Ivo Jennißen (29.), wodurch Kaldenkirchen im Spiel blieb. Julian Pachel glich nach der Pause aus (59.). Zuvor hatte Kevin Kleier die Chance zur Führung vergeben, scheiterte jedoch per Foulelfmeter an Torwart Dominik Ravichandran (48.). Nach der Roten Karte gegen Christian Rein (65.) musste Brüggen die Schlussphase in Unterzahl überstehen.

Der Hülser SV gewinnt gegen den SSV Strümp mit 3:1 und rückt auf Rang vier vor. Zunächst brachte Florin Mahmutaj die Gäste in Führung (60.). Michael Enger glich zunächst aus (76.) und verwandelte später einen Foulelfmeter zur Führung (88.). In der Nachspielzeit erhöhte Matthias Dohmen auf 3:1 (90.+9). Ein weiterer Elfmeter von Yasin Asan wurde zuvor vergeben.

Tabellenführer Anadolu Türkspor Krefeld gewinnt bei der DJK VfL Willich mit 3:1 und baut die Spitze auf 48 Punkte aus. Fatih Mehmet Cinar brachte die Gäste früh in Führung (7.), ehe Nick Falcone nach der Pause erhöhte (49.). Patrick Jokiel verkürzte kurz vor Schluss (86.), doch Emre Kizil stellte in der Nachspielzeit den alten Abstand wieder her (90.+3). Willich bleibt nach der Niederlage Fünfter. Anadolu darf sich dagegen doppelt freuen, weil die gesamte Konkurrenz gepatzt hat. Der Vorsprung auf Uerdingen beträgt fünf Punkte, auf Anrath sogar schon zehn.

Der TuS Gellep setzt sich mit 2:1 gegen SC Rhenania Hinsbeck durch und sammelt wichtige Punkte im Tabellenkeller. Moritz Slomka traf bereits nach wenigen Sekunden (1.) und erhöhte kurz vor der Pause (45.). Hinsbeck kam erst in der Nachspielzeit durch Maurice Hemkens zum Anschluss (90.). Trotz der Roten Karte gegen Marvin Schnauber (91.) bringt Gellep den Sieg über die Zeit und zieht mit zehn Punkten mit Hinsbeck gleich.

Der VfB Uerdingen und der FC Hellas Krefeld trennen sich 1:1. Jan-Lucca Stumm brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (41.). Nach dem Seitenwechsel glich Bonko Smoljanovic aus (51.). Uerdingen bleibt Zweiter, während Hellas nach der Trainerposse einen starken Punkt feiert.

Der SC Schiefbahn gewinnt deutlich mit 8:0 gegen den VfR Krefeld-Fischeln II und klettert auf Rang acht. In einer einseitigen Partie bauten die Gastgeber ihre Führung im Verlauf kontinuierlich aus. In der Schlussphase erhöhten Dennis Eschenbach (86.), Philipp Undi (88.) und Jannik Stelzer (90.) das Ergebnis weiter. Fischeln bleibt nach der Niederlage auf Rang 15.

Der SC Waldniel und SC Viktoria 07 Anrath trennen sich 2:2. Felix Bommes brachte Waldniel früh in Führung (16.), ehe Torwart Thimo Mergel wegen Handspiels außerhalb des Strafraums die Rote Karte sah (35.). Nach der Pause drehte Marvin Müller mit zwei Treffern die Partie (57., 61.). Ein Eigentor brachte Waldniel schließlich noch den Ausgleich (82.). Waldniel ist Achter, Anrath Dritter.

Der TSV Krefeld-Bockum II gewinnt gegen den SC Niederkrüchten mit 3:2 und verbessert sich auf Rang elf. Dimic Race brachte die Gastgeber früh in Führung (5.), doch Christian Holländer drehte die Partie mit zwei Treffern (9., 39.). Nur eine Minute später glich Jan-Erik Neikes aus (40.). Nach der Pause sorgte der eingewechselte Theodor Kexel für die Entscheidung (72.). Niederkrüchten bleibt nach der Niederlage auf Platz 14.

Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Hülser SV - FC Hellas Krefeld

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr TSV Kaldenkirchen - VfB Uerdingen

Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - DJK VfL Willich

Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SSV Strümp - SC Schiefbahn

So., 15.03.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - TuRa Brüggen II

So., 15.03.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - SC Waldniel

So., 15.03.26 15:15 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TuS Gellep

So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - TSV Krefeld-Bockum II



24. Spieltag

Fr., 20.03.26 19:30 Uhr Hülser SV - TSV Kaldenkirchen

So., 22.03.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - SC Rhenania Hinsbeck

So., 22.03.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - VfR Krefeld-Fischeln II

So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - SSV Strümp

So., 22.03.26 15:00 Uhr TuS Gellep - SC Niederkrüchten

So., 22.03.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - SC Viktoria 07 Anrath

So., 22.03.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TSV Meerbusch III

So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Waldniel - SC Schiefbahn

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: