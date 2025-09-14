Kreisliga A: Spielfreie Rimbacher sind Spieltags-Gewinner

David Gerber gratuliert Mirco Wegerle zum Ausgleich. Im Kerwe-Heimspiel rettete Wegerle dem TV Lampertheim mit dem 1:1 gegen die SG Hammelbach/Scharbach einen Punkt. Foto: Dagmar Jährling

Bergstraße. Der am Wochenende spielfreie FSV Rimbach hat seinen Vorsprung an der Spitze der A-Liga ausgebaut. Denn Verfolger Aschbach verlor und liegt nun bereits acht Punkte zurück. Schlusslicht Ober-Abtsteinach bekommt weiter kein Bein auf den Boden.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Fr., 12.09.2025, 19:30 Uhr FV Hofheim FV Hofheim SV/BSC Mörlenbach Mörlenbach 1 0 Abpfiff Hofheims Trainer Maxi von Dungen war nach dem Kerwesieg zufrieden: „Dieser Dreier war nach der 1:2-Derbyniederlage gegen den TV Lampertheim extrem wichtig, zumal wir erneut mit einigen Ausfällen zu kämpfen hatten.“ So war schon vor dem Spiel für die Hofheimer klar: „Heute müssen drei Punkte her, egal wie.“ So sei aus Sicht von Dungens die Pausenführung eigentlich zu wenig gewesen. Spannend wurde es dann aber in die Schlussphase inklusive zehn Minuten Nachspielzeit. „Am Ende war unser Sieg aber verdient. Jetzt dürfen die Jungens die Kerwe feiern“, freute sich der FV-Trainer. Tor: 1:0 Vogel (40.). – Schiedsrichter: Todisco (Darmstadt). – Zuschauer: 250. – Beste Spieler: Mitsch/geschlossene Leistung.

Gestern, 17:00 Uhr TV Lampertheim Lampertheim SG Hammelbach/Scharbach SG HaScha 1 1 Abpfiff Es war ein ausgeglichenes Spiel bis zur Führung der Gäste, die ihre erste Chance nutzten. „Zwischen der 20. und 75. Minute waren wir die bessere Mannschaft. Torchancen gab es allerdings auf beiden Seiten so gut wie keine“, sagte TV-Trainer Ümit Erdem. Am Ende stand ein Unentschieden, das für Erdem in Ordnung ging: „Klar hatten wir mehr Spielanteile. Vor dem Sechszehner waren wir aber zu ideenlos.“ Tore: 0:1 Bauer (18.), 1:1 Wegerle (51.). – Schiedsrichter: Mayer. – Zuschauer: 200. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen auf beiden Seiten.

In der ersten Halbzeit waren die Gäste spielbestimmend und hätten zur Pause deutlicher in Führung liegen müssen. „Wir haben einige Chancen liegenlassen“, ärgerte sich FSG-Sprecher Fabian Kreiling, der mit Wiederanpfiff zunächst druckvolle Auerbacher sah. Spätestens mit dem 0:4 war die Partie aber gelaufen. „Der Sieg war hochverdient, auch wenn die TSV die ein oder andere Gelegenheit besaß“, bilanzierte Kreiling. TSV-Trainer Patrick Maeße lobte den Gast für die Effizienz vor dem Tor. Tore: 0:1 Heiderich (24.), 0:2, 0:3 Dietzel (35., 56.), 0:4 Porter (70., Eigentor), 0:5 Pitlovic (84.), 1:5 Betzga (89., Eigentor). – Schiedsrichter: Bosch (Heidelberg). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: Großklos, Pommerenke/Keil, Ochsenschläger.

Aschbachs verletzter Kapitän Tim Walz war nach der unglücklichen Niederlage bedient: „Das war ganz bitter. Über weite Strecken waren wir dem Sieg näher.“ Lediglich in der Anfangsphase entwickelten die Gastgeber viel Druck. Der TSV benötigte eine Viertelstunde, fand dann aber besser in die Partie. Die beste Gelegenheit für die Gäste vergab Mohammad Shabrak, der frei vor Fehlheims Torhüter Vincent Lang auftauchte. Am Ende sorgte ein später Treffer von Florian Helmling für die Entscheidung zugunsten des VfR II. Dessen Trainer Nabil Hamzi sprach von einem „dreckigen Heimsieg“. Für den Coach war der „Dreier“ aber auch ein Zeichen, dass seine personell weiterhin arg gebeutelte Mannschaft Charakter besitzt, in engen Situationen zusammenhält und unberechenbar ist. Tor: 1:0 Helmling (89.). – Schiedsrichter: Demirag (Weinsheim). – Zuschauer: 50. – Bes. Vork.: Gelb-Rot für Vrba (VfR II, 75.) nach Foulspiel. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Shabrak, Mauricio, Helfrich.