Kreisliga A: Spielabbruch in Korschenbroich, Otzenrath baut Serie aus

Der fünfte Spieltag der Kreisliga A im Kreis Mönchengladbach/Viersen ist vorbei. Während es in Korschenbroich zu einem Spielabbruch kam, überzeugte der Polizei SV Mönchengladbach mit einem überraschenden Kantersieg. Zeitgleich ist der SV Otzenrath weiter auf dem Vormarsch.
Die Otzenrather setzten ihre ungeschlagene Serie auch in Wickrathhahn fort und besiegten den FC mit 4:2. Merlin Padberg (9.) brachte den SV mit seinem fünften Saisontor in Führung, ehe Albin Cekic (15.) und Christoph Wolters (39.) die Partie zugunsten der Blau-Weißen drehten. Mit einem Doppelpack brachte Tim Offermanns (55., 66.) die Gäste wieder in Führung. Mit einem Ergebnisstand von 3:2 für Otzenrath ging es in die Schlussphase, in der Tim Reinartz die 4:2-Entscheidung brachte (75.). Die Otzenrather kletterten somit auf den zweiten Rang, während der FC Blau-Weiß Wickrathhahn bei drei Zählern im Tabellenkeller bleibt.
Die Mannschaft des Polizei SV reagierte auf das Ausscheiden im Pokal gegen Neersbroich. Jason Krüer brachte sein Team früh in Führung (4.) gegen den SC Rheindahlen, bevor Daniel Güttgemanns zum 1:1-Ausgleich der Gäste traf (24.). Doch noch vor der Pause schoss Elah Al Maghamseh die Hausherren wieder in Führung (30.). Durch zwei Doppelpacker drehte der SV so richtig auf in der zweiten Hälfte. Zunächst machte Krüer seinen zweiten Treffer des Tages (54.), bevor Marvin Küsters doppelt netzte (75., 78.). Durch den 5:1-Kantersieg kletterte der SV in der Tabelle und steht nun vor den Rheindahlenern, die wiederum seit vier Liga-Duellen auf einen Dreier warten.
Im Kellerduell trafen die Sportfreunde Neuwerk II und der SV Schelsen aufeinander. Sommer-Zugang Yehor Kachan brachte die Gäste in Führung (10.), ehe Noah Boecker kurze Zeit später den 1:1-Ausgleich markierte (12.). Trotz der Bemühungen beider Mannschaften und Chancen auf beiden Seiten blieb es schlussendlich beim 1:1-Unentschieden. Somit verpassten beide Teams die Chance sich zunächst einmal aus dem Tabellenkeller verabschieden zu können.
Der ASV Süchteln II verteidigte seine Tabellenführung im Duell gegen Schlusslicht Red Stars Mönchengladbach. Lange konnte der Tabellenletzte die Null hinten halten, bis Anthony Kreft eine Lücke in der Abwehrreihe der Gladbach sah und das 1:0 für die Heimmannschaft erzielte (43.). Alle Hoffnungen der Gäste wurden kurz nach der Halbzeit gedämpft, denn Aaron Kliewer erhöhte auf 2:0 (48.) und bescherte somit zeitgleich den Endstand. Die Süchtelner bleiben ungeschlagen an der Spitze, während die Red Stars ohne Punkt auf dem letzten Rang verweilen.
In der Begegnung der beiden Überraschungsteams, dem VfB Korschenbroich und der SpVg Odenkirchen, kam es beim Stand von 2:0 für die Hausherren zum Spielabbruch. Kyriakos
Koutras (40.) und Elias Amani (70.) sorgten für die komfortable 2:0-Führung des VfB, bevor das Spiel kurze Zeit später abgebrochen wurde
DJK Hehn sicherte sich einen ersten Zähler in der noch jungen Spielzeit im Duell gegen den TuS Liedberg. Die Hehner erwischten den besseren Start und gingen durch Christopher
Wilting (27.) in Führung. Erst nach der Halbzeitpause drehten die Gäste aus Liedberg auf und drehten innerhalb von fünf Minuten durch Treffer von Jan Alexander Luig (58.) und Marc Neues (63.) die Partie. Lange sah es nach einem Sieg des TuS aus. Dann traf Gabriel Herrmann in der letzten Spielminute doch noch zum 2:2-Ausgleich für die Heimmannschaft. Somit holte Hehn einen ersten Punkt, während Liedberg sich mit einem Zähler zufrieden geben muss.
DJK Hehn – TuS Liedberg 2:2
DJK Hehn: Henry Bradler, Janusz Kersting (80. Patrick Müller), Christopher Wilting, Julian Brockmann, Gabriel Herrmann, Sandi Kheder, Nico Klerx (68. Dennis Can Horn), Noah Wilms, Patrick Theveßen, Moritz Gross (62. Karim Alazzeh), Riad Ainouz (80. Okan Kaymakci) - Trainer: Torsten Müller - Trainer: Hendrik Schotten - Trainer: Holger Brockmann
TuS Liedberg: Tim Vonderbank, Tobias Lysson, David Wilms, Dominik Jansen Chavez (56. Jan Alexander Luig), Kubilay Serin, Sinan Kleine, David Maaßen, Jannik Hanfland (90. Henri Cremer), Muhamet Azirovic, Claudio Fernandes (88. Philip Onkelbach), Marc Neues (75. Thomas Gründig) - Trainer: Fabian Vitz
Schiedsrichter: Dogan Karakas (Mönchengladbach) - Zuschauer: 58
Tore: 1:0 Christopher Wilting (27.), 1:1 Jan Alexander Luig (58.), 1:2 Marc Neues (63.), 2:2 Gabriel Herrmann (90.)
Sportfreunde Neuwerk II – SV Schelsen 1:1
Sportfreunde Neuwerk II: Phillip Beckers, Maximilian Haupts, Fabio Joel Peters, Janik Richter, Florian Haupts, Marcel Bosbach, Christian van Vlodrop (70. Kevin Mommerskamp), Tim Güth, Noah Boecker - Trainer: Holger Rütten
SV Schelsen: Tim Noever, Michael Prigge, David Ringel, Marius Sentis (83. Gian-Luca Jordans), Lucas Jansen, Tayler Helm, Luka Tanaskovic (24. Luis Enrique Thomas), Jeremy Beckers, Gian-Luca Jordans, Artem Skriahin (83. Sebastian Gerhard Selke), Yehor Kachan - Trainer: Marc Gülzow
Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Yehor Kachan (10.), 1:1 Noah Boecker (12.)
ASV Einigkeit Süchteln II – Red Stars Mönchengladbach 2:0
ASV Einigkeit Süchteln II: Jens Lonny, Anthony Kreft (87. Björn Fruhen), Aaron Kliewer, Fynn Brocker, Ben Luca Müller, Noe Hirsch, Luca Vieten (66. Matthias Bertges), Leon Luca Benik (82. Rohan Hirsch), Joe Recker, Jan Schouren - Trainer: Marvin Hermes
Red Stars Mönchengladbach: Till Siebenmorgen, Ahmet Sunkur, Alexander Beidniz, Yunes Mohamed Kasmi, Micheal Erhunmwunosere - Trainer: Serhii Tsoi - Trainer: Ilja Lichtenwald
Schiedsrichter: Marc Schmitz - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Anthony Kreft (43.), 2:0 Aaron Kliewer (48.)
FC Blau-Weiß Wickrathhahn – SV 1909 Otzenrath 2:4
FC Blau-Weiß Wickrathhahn: Timucin Sayar, Kevin Schwiers, Christoph Wolters, Rick Voß (67. Luca Noel Doneth), Jonas Peltzer (54. Prince Assibey Mensah), Pasqual König, Luca Schmidt, Tim Sturm (83. Fabio Meaggia), Christian Engels, Cristiano Luis Dos Santos Miguel (60. Nico Gabriel Walentek), Albin Cekic - Trainer: Mark Endemann - Trainer: Carlos Miguel
SV 1909 Otzenrath: Gerardo César Marrero Suárez, Dominik Strauch, Laurens Padberg, Paul Gross (76. Hakan Karamermer), Andre Jakuszeit, Merlin Padberg, Jan-Hendrik Schmitz (51. Tim Offermanns), Tim Reinartz, Henrik Wirtz (67. Raul Jimenez Ubeda), Ilker Özkan (76. Martin Naubert), Max Siebmanns (58. Jöran Waßenberg) - Trainer: Claudio Pezzino-Mayer - Trainer: Dominik Reinartz
Schiedsrichter: Hamad Mada - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Merlin Padberg (9.), 1:1 Albin Cekic (15.), 2:1 Christoph Wolters (39.), 2:2 Tim Offermanns (55.), 2:3 Tim Offermanns (66. Foulelfmeter), 2:4 Tim Reinartz (75.)
VfB Korschenbroich – SpVg Odenkirchen II 2:0
VfB Korschenbroich: Leonit Nuraj, Kacper Kosciuk, Thomas Sachpazidis, Alvis Zejnaj, Florim Redzepi, Anastasios Koutras, Philip Schmitz, Elias Amani, Kyriakos Koutras, Luca Kindervatter, Noumouke Diabatè - Trainer: Boubacar Coulibaly - Trainer: Hasan Kamps
SpVg Odenkirchen II: - Trainer: Markus Anders
Tore: 1:0 Kyriakos Koutras (40.), 2:0 Elias Amani (70.)
Polizei SV Mönchengladbach – SC Rheindahlen 5:1
Polizei SV Mönchengladbach: Sergen Er, Oday Kayrouz, Soner Güven, Marvin Küsters, Erhan Can Kuralay, Deniz Timur Demiray, Tahsin Kalaf, Elah Al Maghamseh, Faisal Mirzada, Jason Krüer - Trainer: Erhan Kuralay
SC Rheindahlen: Danny Gosemärker, Nils Rupietta (46. Ousmane Thiao), Emre Türkmen, Florian Torrens, Fabian Lenz, David Hennig (46. Mesut Özegen), Tim Kiak, Murat Tam, Manuel Gottuso, Lucas Scelza - Trainer: Hasan Er - Trainer: Michael von Amelen
Schiedsrichter: Christopher Lischke - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Jason Krüer (4.), 1:1 Daniel Güttgemanns (24.), 2:1 Elah Al Maghamseh (30.), 3:1 Jason Krüer (54.), 4:1 Marvin Küsters (75. Foulelfmeter), 5:1 Marvin Küsters (78.)
Die kommenden Spieltage:
6. Spieltag
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr Rheindahlen - DJK Hehn
Sa., 20.09.25 19:00 Uhr Odenkirchen II - ASV Süchteln II
Sa., 20.09.25 19:30 Uhr SV Schelsen - Polizei SV
So., 21.09.25 15:00 Uhr Neersbroich - Rheydter SV
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Otzenrath - Korschenbr.
So., 21.09.25 15:15 Uhr Red Stars MG - SF Neuwerk II
7. Spieltag
Do., 25.09.25 20:00 Uhr DJK Hehn - SV Schelsen
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr Rheydter SV - Liedberg
So., 28.09.25 12:30 Uhr SF Neuwerk II - Odenkirchen II
So., 28.09.25 12:30 Uhr ASV Süchteln II - SV Otzenrath
So., 28.09.25 15:30 Uhr Wickrathhahn - Korschenbr.
So., 28.09.25 15:30 Uhr Polizei SV - Red Stars MG