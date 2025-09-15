Kreisliga A: Spielabbruch in Korschenbroich, Otzenrath baut Serie aus

DJK Hehn sicherte sich einen ersten Zähler in der noch jungen Spielzeit im Duell gegen den TuS Liedberg. Die Hehner erwischten den besseren Start und gingen durch Christopher

Wilting (27.) in Führung. Erst nach der Halbzeitpause drehten die Gäste aus Liedberg auf und drehten innerhalb von fünf Minuten durch Treffer von Jan Alexander Luig (58.) und Marc Neues (63.) die Partie. Lange sah es nach einem Sieg des TuS aus. Dann traf Gabriel Herrmann in der letzten Spielminute doch noch zum 2:2-Ausgleich für die Heimmannschaft. Somit holte Hehn einen ersten Punkt, während Liedberg sich mit einem Zähler zufrieden geben muss.

DJK Hehn – TuS Liedberg 2:2

DJK Hehn: Henry Bradler, Janusz Kersting (80. Patrick Müller), Christopher Wilting, Julian Brockmann, Gabriel Herrmann, Sandi Kheder, Nico Klerx (68. Dennis Can Horn), Noah Wilms, Patrick Theveßen, Moritz Gross (62. Karim Alazzeh), Riad Ainouz (80. Okan Kaymakci) - Trainer: Torsten Müller - Trainer: Hendrik Schotten - Trainer: Holger Brockmann

TuS Liedberg: Tim Vonderbank, Tobias Lysson, David Wilms, Dominik Jansen Chavez (56. Jan Alexander Luig), Kubilay Serin, Sinan Kleine, David Maaßen, Jannik Hanfland (90. Henri Cremer), Muhamet Azirovic, Claudio Fernandes (88. Philip Onkelbach), Marc Neues (75. Thomas Gründig) - Trainer: Fabian Vitz

Schiedsrichter: Dogan Karakas (Mönchengladbach) - Zuschauer: 58

Tore: 1:0 Christopher Wilting (27.), 1:1 Jan Alexander Luig (58.), 1:2 Marc Neues (63.), 2:2 Gabriel Herrmann (90.)

Sportfreunde Neuwerk II – SV Schelsen 1:1

Sportfreunde Neuwerk II: Phillip Beckers, Maximilian Haupts, Fabio Joel Peters, Janik Richter, Florian Haupts, Marcel Bosbach, Christian van Vlodrop (70. Kevin Mommerskamp), Tim Güth, Noah Boecker - Trainer: Holger Rütten

SV Schelsen: Tim Noever, Michael Prigge, David Ringel, Marius Sentis (83. Gian-Luca Jordans), Lucas Jansen, Tayler Helm, Luka Tanaskovic (24. Luis Enrique Thomas), Jeremy Beckers, Gian-Luca Jordans, Artem Skriahin (83. Sebastian Gerhard Selke), Yehor Kachan - Trainer: Marc Gülzow

Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Yehor Kachan (10.), 1:1 Noah Boecker (12.)

ASV Einigkeit Süchteln II – Red Stars Mönchengladbach 2:0

ASV Einigkeit Süchteln II: Jens Lonny, Anthony Kreft (87. Björn Fruhen), Aaron Kliewer, Fynn Brocker, Ben Luca Müller, Noe Hirsch, Luca Vieten (66. Matthias Bertges), Leon Luca Benik (82. Rohan Hirsch), Joe Recker, Jan Schouren - Trainer: Marvin Hermes

Red Stars Mönchengladbach: Till Siebenmorgen, Ahmet Sunkur, Alexander Beidniz, Yunes Mohamed Kasmi, Micheal Erhunmwunosere - Trainer: Serhii Tsoi - Trainer: Ilja Lichtenwald

Schiedsrichter: Marc Schmitz - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Anthony Kreft (43.), 2:0 Aaron Kliewer (48.)

FC Blau-Weiß Wickrathhahn – SV 1909 Otzenrath 2:4

FC Blau-Weiß Wickrathhahn: Timucin Sayar, Kevin Schwiers, Christoph Wolters, Rick Voß (67. Luca Noel Doneth), Jonas Peltzer (54. Prince Assibey Mensah), Pasqual König, Luca Schmidt, Tim Sturm (83. Fabio Meaggia), Christian Engels, Cristiano Luis Dos Santos Miguel (60. Nico Gabriel Walentek), Albin Cekic - Trainer: Mark Endemann - Trainer: Carlos Miguel

SV 1909 Otzenrath: Gerardo César Marrero Suárez, Dominik Strauch, Laurens Padberg, Paul Gross (76. Hakan Karamermer), Andre Jakuszeit, Merlin Padberg, Jan-Hendrik Schmitz (51. Tim Offermanns), Tim Reinartz, Henrik Wirtz (67. Raul Jimenez Ubeda), Ilker Özkan (76. Martin Naubert), Max Siebmanns (58. Jöran Waßenberg) - Trainer: Claudio Pezzino-Mayer - Trainer: Dominik Reinartz

Schiedsrichter: Hamad Mada - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Merlin Padberg (9.), 1:1 Albin Cekic (15.), 2:1 Christoph Wolters (39.), 2:2 Tim Offermanns (55.), 2:3 Tim Offermanns (66. Foulelfmeter), 2:4 Tim Reinartz (75.)

VfB Korschenbroich – SpVg Odenkirchen II 2:0

VfB Korschenbroich: Leonit Nuraj, Kacper Kosciuk, Thomas Sachpazidis, Alvis Zejnaj, Florim Redzepi, Anastasios Koutras, Philip Schmitz, Elias Amani, Kyriakos Koutras, Luca Kindervatter, Noumouke Diabatè - Trainer: Boubacar Coulibaly - Trainer: Hasan Kamps

SpVg Odenkirchen II: - Trainer: Markus Anders

Tore: 1:0 Kyriakos Koutras (40.), 2:0 Elias Amani (70.)

Polizei SV Mönchengladbach – SC Rheindahlen 5:1

Polizei SV Mönchengladbach: Sergen Er, Oday Kayrouz, Soner Güven, Marvin Küsters, Erhan Can Kuralay, Deniz Timur Demiray, Tahsin Kalaf, Elah Al Maghamseh, Faisal Mirzada, Jason Krüer - Trainer: Erhan Kuralay

SC Rheindahlen: Danny Gosemärker, Nils Rupietta (46. Ousmane Thiao), Emre Türkmen, Florian Torrens, Fabian Lenz, David Hennig (46. Mesut Özegen), Tim Kiak, Murat Tam, Manuel Gottuso, Lucas Scelza - Trainer: Hasan Er - Trainer: Michael von Amelen

Schiedsrichter: Christopher Lischke - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Jason Krüer (4.), 1:1 Daniel Güttgemanns (24.), 2:1 Elah Al Maghamseh (30.), 3:1 Jason Krüer (54.), 4:1 Marvin Küsters (75. Foulelfmeter), 5:1 Marvin Küsters (78.)

Die kommenden Spieltage:

6. Spieltag

Fr., 19.09.25 20:00 Uhr Rheindahlen - DJK Hehn

Sa., 20.09.25 19:00 Uhr Odenkirchen II - ASV Süchteln II

Sa., 20.09.25 19:30 Uhr SV Schelsen - Polizei SV

So., 21.09.25 15:00 Uhr Neersbroich - Rheydter SV

So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Otzenrath - Korschenbr.

So., 21.09.25 15:15 Uhr Red Stars MG - SF Neuwerk II

7. Spieltag

Do., 25.09.25 20:00 Uhr DJK Hehn - SV Schelsen

Fr., 26.09.25 20:00 Uhr Rheydter SV - Liedberg

So., 28.09.25 12:30 Uhr SF Neuwerk II - Odenkirchen II

So., 28.09.25 12:30 Uhr ASV Süchteln II - SV Otzenrath

So., 28.09.25 15:30 Uhr Wickrathhahn - Korschenbr.

So., 28.09.25 15:30 Uhr Polizei SV - Red Stars MG