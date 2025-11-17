Kreisliga A: Siegfried Materborn hat’s erwischt

Das war nichts für schwache Nerven. Das Topspiel in der Kreisliga A Kleve/Geldern hielt alles, was es im Vorfeld versprochen hatte. Neun Treffer – davon allein sieben in der zweiten Halbzeit – ließen die Emotionen auf beiden Seiten hoch-und runterkochen. Am Ende der turbulenten 90 Minuten hatte Spitzenreiter Siegfried Materborn seine erste Saisonniederlage kassiert – und zwar mit 4:5 (0:2) gegen den Tabellenvierten Uedemer SV.

Beide Mannschaften begannen die Partie konzentriert und benötigten keine Anlaufzeit, um ins Spiel zu finden. Das Geschehen spielte sich zunächst weitgehend zwischen den Strafräumen ab. Die Kontrahenten versuchten zwar auf beiden Seiten, ihre schnellen Flügelspieler in Aktion zu bringen. Doch die Abwehrreihen waren anfangs auf der Höhe und verhinderten gefährliche Aktionen in Tornähe.

Nach einer Viertelstunde bekamen die Gastgeber Oberwasser und verzeichneten die ersten guten Möglichkeiten. Doch sowohl Nils Rütjes als auch Lukas Gervens scheiterten im Abschluss. Kaltblütig dann der Gast. Lukas Broeckmann schaltete nach einer Flanke schneller als die Siegfried-Abwehr und brachte den Uedemer SV in Führung (35.). Und es sollte für die Mannschaft um Spielertrainer Peter Janßen noch besser kommen. Kurz vor der Pause konnte Siegfried-Keeper Niclas Petersen den Ball nicht festhalten – Uedems Leon Schuler war aus kürzester Distanz zum 2:0 erfolgreich (41.).

Materborns Trainer Sebastian Eul reagierte in der Halbzeit und brachte Routinier Dennis Thyssen. Doch zunächst bestimmte weiterhin der Uedemer SV das Geschehen. Jonas van den Heuvel stellte mit einem Doppelpack (54., 64.) auf 4:0 für den Uedemer SV. Doch das war wider Erwarten noch nicht die Entscheidung.

Eul geht Risiko

Sebastian Eul stellte noch einmal taktisch um und setzte alles auf eine Karte. Und seine Mannschaft zeigte Moral. Dennis Thyssen brachte den Tabellenführer innerhalb von 120 Sekunden auf 2:4 heran (69., 71.). Als Jonas Göknur nach 79 Minuten zum 3:4 traf, war plötzlich alles wieder offen. In der 81. Minute war wieder der Uedemer SV an der Reihe – mit dem Treffer zum 5:3 ließ Simon Trappe seine Mannschaft durchatmen. Auf der anderen Seite traf Lukas Gervens zum 4:5-Endstand (90.+2) – dann war Schluss.

„Wir haben heute defensiv nicht so stabil agiert, wie ich es mir vorstelle, die Moral war aber super“, sagte Sebastian Eul. „Wir haben uns trotz der Gegentore nicht aus der Bahn werfen lassen und unseren Vorsprung clever über die Zeit gebracht“, so sein Uedemer Kollege Peter Janßen.