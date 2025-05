Kreisliga A: Seckmauern ist auf Revanche aus

Doch die Schwinn-Schützlinge können selbstbewusst diese Kraftprobe angehen, denn sie sind derzeit die Formation mit der dritthöchsten Trefferanzahl in der Klasse. „Wir setzen grundsätzlich mehr auf die mannschaftliche Geschlossenheit und das zeigt sich auch im Herausspielen von Chancen“, sagt Schwinn. Der Teamgeist sei unglaublich gewachsen. Hoffnung mache die Gesamtentwicklung, auch gegen den VfL bestehen zu können, der ja nicht nur über gut ausgebildeten Nachwuchs in seinen Reihen verfüge, sondern auch Spieler, die in der Kreisoberliga und Gruppenliga ihre Erfahrungswerte sammelten. Schaut man auf das Sportliche, dann habe der TSV auch im taktischen Spielverhalten Fortschritte gemacht: „Wir schießen sehr viel mehr Tore als in den Spielzeiten davor, und die Weiterentwicklung ist klar zu erkennen“, sagt Schwinn.

Die Mannschaft ist auch konstanter in ihren Leistungen geworden. Das zeigte schon das 2:2 beim SV Gammelsbach, wo der etatmäßige Schlussmann und Ersatztorwart Benjamin Wüst ausfielen. Auch notwendig gewordene Umstellungen in der Innenverteidigung habe die Mannschaft gut kompensiert. Ein disziplinierter Auftritt brachte die Schwinn-Elf bis in die 87. Minute 2:0 in Führung, ehe zwei Standards in kurzen Abständen noch den Sieg kosteten. „Unsere Tore sind keine Zufallsprodukte, sondern das Resultat von gut durchdachten Spielzügen“, klärte der Trainer auf, der im Sommer von Bord gehen wird. Noch deutlicher wurde die Überlegenheit des TSV Seckmauern II beim 5:0-Erfolg bei Türk Beerfelden: „Wir wussten ja um die Fitness-Defizite des Gegners, deswegen haben wir auch von Beginn an Gas gegeben und auf Angriffspressing gesetzt. So geriet Beerfelden ständig unter Druck und produzierte Fehler, die meine Mannschaft zum klaren Auswärtssieg nutzte“, befand Percy Schwinn.

Am Sonntag gastiert nun der VfL Michelstadt in Seckmauern, der wieder zur alten Form zurückgefunden hat. „Unser Gegner ist eine Mannschaft, die stark aus einer Kompaktheit agiert und spielerisch in der A-Liga zu den besten Mannschaften gehört“, so Schwinn. Ein Gegner also, der viel mitbringt. Der es aber auch gegen Mannschaften nicht leicht hat, die nicht mitspielen, sondern sich in der eigenen Hälfte verbarrikadieren und nur wenig Platz lassen, um zwingend in den Abschluss zu kommen. Es kündigt sich ein hochinteressantes Spiel an, in dem Michelstadt noch einmal richtig gefordert sein wird.