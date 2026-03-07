Kreisliga A: Schnee stört TSV-Vorbereitung

Bergstraße. In der A-Liga Bergstraße gibt der abstiegsbedrohte TSV Hambach seine Visitenkarte bei der Sportvereinigung Affolterbach ab. „Das ist eine starke Mannschaft. Wir haben ein ganz schweres Auswärtsspiel vor der Brust“, hat Hambachs Trainer Marco John zwar großen Respekt, will aber dennoch etwas Zählbares mitnehmen. Ganz so abwegig ist dieses Vorhaben nicht. „Wir haben eine ordentliche Vorbereitung hingelegt und können personell fast aus dem Vollen schöpfen“, sagt John, der den Wiederauftakt mit einem „positiven“ Ergebnis beginnen möchte.
Tim Walz ist wieder am Ball
Wer wird im Mai Meister und steigt in die Kreisoberliga auf? Der FSV Blau-Weiß Rimbach hat hier als Tabellenführer die besten Chancen. Aber auch der Tabellenzweite TSV Aschbach, der sechs Punkte hinter den Rimbachern steht, kann sich noch berechtigte Hoffnungen machen. Auch wenn Aschbachs Trainer Thomas Baucsek mit der Vorbereitung nicht ganz so zufrieden war. „Wir mussten zwei Testspiele absagen, und unser Platz war ab und an schneebedeckt“, bedauert er. Das hinderte ihn nicht, die Spieler optimal auf das am Sonntag anstehende Spiel beim SV/BSC Mörlenbach und den zweiten Teil der Saison 2025/26 vorzubereiten. Zwei Spieler wird er allerdings schmerzlichst vermissen: Lennox Bräse und Florian Wagner haben sich für längere Auslandsaufenthalte abgemeldet. Aber Baucsek nimmt wohlwollend zur Kenntnis, dass mit Tim Walz, langjähriger Aschbacher Kapitän und Sohn der im März 2023 verstorbenen Fußballlegende Bernd Walz, nun wieder dabei ist und in der Vorbereitung vorne weg marschierte: „Er gibt uns eine neue Option.“
Ins Mörlenbacher Weschnitztalstadion fahren die Aschbacher nun nicht so gerne. „Das ist ein Gegner, der jeden Zähler dringend braucht und zu Hause unbedingt punkten will. Wir sind also gewarnt“, rechnet Baucsek mit einer engen Begegnung.
„Aschbach gleich im ersten Spiel zu haben, ist ein ganz schwerer Brocken“, kann Mörlenbachs Trainer Thorsten Bartmann ebenfalls nicht von einer leichten Auftakt-Aufgabe sprechen. Unabhängig davon werde sich seine Mannschaft nicht verstecken und versuchen, die Chancen zu nutzen. Während Dominik Kissler und Trainersohn Paul Bartmann noch gesperrt sind, fehlen Robin und Leon Renzland bis auf Weiteres verletzungsbedingt.
Beim FSV Rimbach haben viele Spieler Wehwehchen
„Viele Spieler haben Wehwehchen oder sind angeschlagen“, rechnet Marcel Reibold, der Trainer des FSV Blau-Weiß Rimbach, vor dem Heimspiel gegen den FC Ober-Abtsteinach mit einigen Ausfällen. Ungeachtet dessen blickt er auf eine „ordentliche“ Vorbereitung mit guter Trainingsbeteiligung zurück. Wenn seine Mannschaft nun gegen den FC Ober-Abtsteinach antritt, gelte es einen Gegner zu bezwingen, der zwar in der Hinrunde etwas hinter seinen Ansprüchen zurückblieb, jedoch nach wie vor eine hohe Qualität aufweise. „Es geht jetzt aber wieder von vorne los. Wir können uns auf unseren Lorbeeren nicht ausruhen“, so Reibold, der in jedem Fall drei Punkte in Rimbach behalten möchte.
Der Tabellendritte TG Jahn Trösel hat den FV Hofheim, seines Zeichens Siebter, zu Gast. „Das ist eine gute Truppe, die unangenehm zu bespielen ist. Wenn wir gewinnen wollen, müssen wir alles abrufen“, sagt Trösels Trainer Uwe Engert, dem es zugute kommen könnte, dass er auf einen vollständigen Kader zugreifen kann.