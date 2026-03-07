Kreisliga A: Schnee stört TSV-Vorbereitung

Am 19. Spieltag der A-Liga Bergstraße treffen die beiden Aufstiegsrivalen auf schwere Gegner. Der FSV Rimbach empfängt Ober-Abtsteinach, und der TSV Aschbach ist zu Gast beim SV/BSC Mörlenbach. (Symbolfoto) Foto: Joaquim Ferreira

Bergstraße. In der A-Liga Bergstraße gibt der abstiegsbedrohte TSV Hambach seine Visitenkarte bei der Sportvereinigung Affolterbach ab. „Das ist eine starke Mannschaft. Wir haben ein ganz schweres Auswärtsspiel vor der Brust“, hat Hambachs Trainer Marco John zwar großen Respekt, will aber dennoch etwas Zählbares mitnehmen. Ganz so abwegig ist dieses Vorhaben nicht. „Wir haben eine ordentliche Vorbereitung hingelegt und können personell fast aus dem Vollen schöpfen“, sagt John, der den Wiederauftakt mit einem „positiven“ Ergebnis beginnen möchte.

Wer wird im Mai Meister und steigt in die Kreisoberliga auf? Der FSV Blau-Weiß Rimbach hat hier als Tabellenführer die besten Chancen. Aber auch der Tabellenzweite TSV Aschbach, der sechs Punkte hinter den Rimbachern steht, kann sich noch berechtigte Hoffnungen machen. Auch wenn Aschbachs Trainer Thomas Baucsek mit der Vorbereitung nicht ganz so zufrieden war. „Wir mussten zwei Testspiele absagen, und unser Platz war ab und an schneebedeckt“, bedauert er. Das hinderte ihn nicht, die Spieler optimal auf das am Sonntag anstehende Spiel beim SV/BSC Mörlenbach und den zweiten Teil der Saison 2025/26 vorzubereiten. Zwei Spieler wird er allerdings schmerzlichst vermissen: Lennox Bräse und Florian Wagner haben sich für längere Auslandsaufenthalte abgemeldet. Aber Baucsek nimmt wohlwollend zur Kenntnis, dass mit Tim Walz, langjähriger Aschbacher Kapitän und Sohn der im März 2023 verstorbenen Fußballlegende Bernd Walz, nun wieder dabei ist und in der Vorbereitung vorne weg marschierte: „Er gibt uns eine neue Option.“

Ins Mörlenbacher Weschnitztalstadion fahren die Aschbacher nun nicht so gerne. „Das ist ein Gegner, der jeden Zähler dringend braucht und zu Hause unbedingt punkten will. Wir sind also gewarnt“, rechnet Baucsek mit einer engen Begegnung.

„Aschbach gleich im ersten Spiel zu haben, ist ein ganz schwerer Brocken“, kann Mörlenbachs Trainer Thorsten Bartmann ebenfalls nicht von einer leichten Auftakt-Aufgabe sprechen. Unabhängig davon werde sich seine Mannschaft nicht verstecken und versuchen, die Chancen zu nutzen. Während Dominik Kissler und Trainersohn Paul Bartmann noch gesperrt sind, fehlen Robin und Leon Renzland bis auf Weiteres verletzungsbedingt.

Beim FSV Rimbach haben viele Spieler Wehwehchen