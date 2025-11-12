Kreisliga A Rees/Bocholt: Spannung am 14. Spieltag

Nach einem torreichen 13. Spieltag, der viele klare Ergebnisse brachte, geht die Kreisliga A Rees/Bocholt in die nächste Runde. Der 14. Spieltag beginnt bereits am Donnerstagabend und steht ganz im Zeichen von Flutlicht, Spannung und Derbyatmosphäre.
Die Liga bleibt spannend und unberechenbar. Oben liefern sich GSV Suderwick, DJK Rhede und Rheingold Emmerich einen packenden Dreikampf um die Spitze, während im unteren Tabellendrittel jedes Spiel entscheidenden Charakter hat. Der 14. Spieltag bietet alles, was die Kreisliga ausmacht: enge Partien, Lokalduelle und jede Menge Emotionen. Ob sich die Favoriten erneut durchsetzen oder der November für Überraschungen sorgt – das wird sich unter Flutlicht am Freitag und in den Dörfern am Sonntag zeigen.
GSV Suderwick will die Tabellenführung verteidigen. Gegner SV Krechting kommt mit Rückenwind nach dem 2:0 gegen PSV Wesel II, hat aber auswärts noch Luft nach oben. Suderwick überzeugt vor allem durch Offensivpower und mannschaftliche Geschlossenheit – 35 Tore in 13 Spielen sprechen für sich. Krechting wird auf Defensive und Konter setzen müssen, um hier zu bestehen.
VfR Mehrhoog trifft auf DJK Rhede. Beide Mannschaften sind in starker Form – Mehrhoog siegte zuletzt 3:1 in Vardingholt, Rhede zerlegte Brünen mit 6:0. Die Gäste verfügen über die torgefährlichste Offensive der Liga, besonders Stürmer Rene Groes der alleine mit 20 Treffern beteiligt ist an der guten Auslage von 41 Treffern, während Mehrhoog mit spielerischer Klasse und starkem Umschaltspiel punktet. Für Rhede geht es um den Anschluss an Tabellenführer Suderwick, Mehrhoog könnte mit einem Dreier selbst noch einmal oben anklopfen.
SC TuB Mussum trifft auf den SV Bislich. Beide Mannschaften trennen nur Nuancen – und beide müssen punkten, um nicht tiefer in den Abstiegsstrudel zu geraten. Mussum unterlag zuletzt 1:3 in Vrasselt, Bislich hingegen feierte beim 5:2 über Olympia einen wichtigen Befreiungsschlag. Ein Duell auf Augenhöhe, das wohl von der Tagesform entschieden wird.
SV Biemenhorst II empfängt den SV Emmerich-Vrasselt. Beide Teams lieferten zuletzt ansprechende Leistungen ab – Biemenhorst verlor knapp 2:3 in Emmerich, Vrasselt gewann 3:1 gegen Mussum. Vrasselt will mit einem Sieg weiter Druck auf die Top drei ausüben, während Biemenhorst als Aufsteiger weiterhin überrascht. Die Partie verspricht Tempo, Tore und spielerische Qualität auf beiden Seiten.
RSV Praest steht unter Zugzwang, Grün-Weiß Vardingholt droht endgültig den Anschluss zu verlieren. Beide Mannschaften kassierten zuletzt Niederlagen – Praest 2:3 in Voerde, Vardingholt 1:3 gegen Mehrhoog. Für Praest zählt nur ein Sieg, um den Abstand auf die Nichtabstiegsplätze zu verkürzen. Vardingholt braucht dringend ein Erfolgserlebnis, um die Moral zu retten.
TuS Haffen-Mehr besiegte am vergangenen Wochenende Spellen mit 3:2 und ist gut drauf. Rheingold Emmerich bleibt nach dem 3:2 gegen Biemenhorst II weiter auf Kurs Richtung Spitzenränge. Beide Mannschaften spielen offensiv und suchen früh den Abschluss. In der aktuellen Form spricht vieles für die Emmericher, doch Haffen-Mehr ist zu Hause immer gefährlich.
Das weiß auch Rheingold-Trainer Nils Handrup, der das kommende Spiel mit Respekt, aber auch mit klaren Worten einordnet: „Haffen-Mehr ist ein unangenehmer Gegner – völlig egal, wie die Tabelle aussieht. Sind wir dort nicht wach, kann das Spiel sofort in die falsche Richtung gehen. Wenn man dort nicht alles reinwirft, fährt man auf jeden Fall mit einer Niederlage nach Hause. Das wollen wir vermeiden und den Hausherren frühzeitig den Stecker ziehen. Ein Sieg wäre wichtig, um oben dranzubleiben und im November alle möglichen Punkte zu holen. Aber wir müssen wachsam sein – gegen den Gastgeber war es in den letzten Jahren immer ein schweres Spiel.“
Der PSV Wesel II steckt tief in der Krise. Nach der 0:2-Niederlage in Krechting bleibt man mit nur sieben Punkten Vorletzter. Nun kommt der SV Spellen zur Anlage am Molkereiweg, der ebenfalls knapp verlor – 2:3 gegen Haffen-Mehr. Für Wesel ist es ein wichtiges Spiel, um den Anschluss nicht aus den Augen zu verlieren. Spellen will dagegen die 20-Punkte-Marke knacken.
Olympia Bocholt verlor zuletzt 2:5 in Bislich und hat die schwächste Abwehr der Liga (45 Gegentore). TV Voerde dagegen feierte einen 3:2-Erfolg gegen RSV Praest und will den positiven Trend fortsetzen. Olympia braucht dringend Punkte, um nicht schon vor der Winterpause den Anschluss zu verlieren. Voerde reist mit breiter Brust an und gilt als Favorit.
______________
15. Spieltag
Do., 27.11.25 20:00 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - TuS Haffen-Mehr
Fr., 28.11.25 20:00 Uhr SV Krechting - SV Brünen
Sa., 29.11.25 16:30 Uhr DJK Rhede - RSV Praest
So., 30.11.25 15:00 Uhr SV Bislich - SV Biemenhorst II
So., 30.11.25 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - PSV Wesel II
So., 30.11.25 15:00 Uhr TuB Bocholt - VfR Mehrhoog
So., 30.11.25 15:15 Uhr TV Voerde - SC Grün-Weiß Vardingholt
So., 30.11.25 15:15 Uhr SV Spellen - GSV Viktoria Suderwick
So., 30.11.25 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - SC TuB Mussum 1926
16. Spieltag
Fr., 05.12.25 19:30 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - DJK Rhede
Sa., 06.12.25 16:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - SV Bislich
Sa., 06.12.25 17:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - VfB Rheingold Emmerich
So., 07.12.25 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - FC Olympia Bocholt
So., 07.12.25 14:15 Uhr RSV Praest - TuB Bocholt
So., 07.12.25 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SV Krechting
So., 07.12.25 15:00 Uhr SV Brünen - SV Spellen
So., 07.12.25 15:00 Uhr PSV Wesel II - SV Emmerich-Vrasselt
So., 07.12.25 15:15 Uhr TV Voerde - SC TuB Mussum 1926