Kreisliga A Rees/Bocholt: Spannung am 14. Spieltag

Topspiel unter Flutlicht auf der Anlage der Kreutzstraße. Der VfR Mehrhoog hofft auf die Heimstärke. – Foto: David Zimmer

Nach einem torreichen 13. Spieltag, der viele klare Ergebnisse brachte, geht die Kreisliga A Rees/Bocholt in die nächste Runde. Der 14. Spieltag beginnt bereits am Donnerstagabend und steht ganz im Zeichen von Flutlicht, Spannung und Derbyatmosphäre.

Die Liga bleibt spannend und unberechenbar. Oben liefern sich GSV Suderwick, DJK Rhede und Rheingold Emmerich einen packenden Dreikampf um die Spitze, während im unteren Tabellendrittel jedes Spiel entscheidenden Charakter hat. Der 14. Spieltag bietet alles, was die Kreisliga ausmacht: enge Partien, Lokalduelle und jede Menge Emotionen. Ob sich die Favoriten erneut durchsetzen oder der November für Überraschungen sorgt – das wird sich unter Flutlicht am Freitag und in den Dörfern am Sonntag zeigen. So läuft der 14.Spieltag

>>>Alle Transfers im Überblick Das Spiel am Donnerstag

Den Start unter Flutlicht gibt es in Bocholt Morgen, 19:30 Uhr TuB Bocholt TuB Bocholt SV Brünen SV Brünen 19:30 PUSH TuB Bocholt empfängt den SV Brünen – zwei Teams mit völlig unterschiedlichen Ambitionen. Während TuB im oberen Mittelfeld mitmischt, steckt Brünen weiter tief im Abstiegskampf. Bocholt verlor zuletzt 1:3 beim Tabellenführer Suderwick, zeigte dabei aber eine ordentliche Leistung. Brünen kassierte dagegen bei DJK Rhede eine bittere 0:6-Klatsche. Für die Gäste geht es um Schadensbegrenzung, für TuB um Wiedergutmachung und das Verhindern eines weiteren Rückschlags. Das sind die Spiele am Freitag Der Tabellenführer will seine Serie fortsetzen

Fr., 14.11.2025, 19:30 Uhr GSV Viktoria Suderwick Suderwick SV Krechting Krechting 19:30 live PUSH

GSV Suderwick will die Tabellenführung verteidigen. Gegner SV Krechting kommt mit Rückenwind nach dem 2:0 gegen PSV Wesel II, hat aber auswärts noch Luft nach oben. Suderwick überzeugt vor allem durch Offensivpower und mannschaftliche Geschlossenheit – 35 Tore in 13 Spielen sprechen für sich. Krechting wird auf Defensive und Konter setzen müssen, um hier zu bestehen. Das Topspiel des Spieltages!

Fr., 14.11.2025, 20:00 Uhr VfR Mehrhoog Mehrhoog DJK Rhede DJK Rhede 20:00 PUSH

VfR Mehrhoog trifft auf DJK Rhede. Beide Mannschaften sind in starker Form – Mehrhoog siegte zuletzt 3:1 in Vardingholt, Rhede zerlegte Brünen mit 6:0. Die Gäste verfügen über die torgefährlichste Offensive der Liga, besonders Stürmer Rene Groes der alleine mit 20 Treffern beteiligt ist an der guten Auslage von 41 Treffern, während Mehrhoog mit spielerischer Klasse und starkem Umschaltspiel punktet. Für Rhede geht es um den Anschluss an Tabellenführer Suderwick, Mehrhoog könnte mit einem Dreier selbst noch einmal oben anklopfen.

DJK Rhede Torjäger Rene Groes hofft sein Torkonto ausbauen zu können. Der Stürmer erzielte bereits 20. Treffer in dieser Saison. – Foto: Horst Zellmann

>>>Das ist Rene Groes Kellerduell am Freitagabend

Fr., 14.11.2025, 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 Mussum SV Bislich SV Bislich 20:00 PUSH

SC TuB Mussum trifft auf den SV Bislich. Beide Mannschaften trennen nur Nuancen – und beide müssen punkten, um nicht tiefer in den Abstiegsstrudel zu geraten. Mussum unterlag zuletzt 1:3 in Vrasselt, Bislich hingegen feierte beim 5:2 über Olympia einen wichtigen Befreiungsschlag. Ein Duell auf Augenhöhe, das wohl von der Tagesform entschieden wird. Die Spiele am Sonntag Zwei formstarke Teams eröffnen den Sonntag

SV Biemenhorst II empfängt den SV Emmerich-Vrasselt. Beide Teams lieferten zuletzt ansprechende Leistungen ab – Biemenhorst verlor knapp 2:3 in Emmerich, Vrasselt gewann 3:1 gegen Mussum. Vrasselt will mit einem Sieg weiter Druck auf die Top drei ausüben, während Biemenhorst als Aufsteiger weiterhin überrascht. Die Partie verspricht Tempo, Tore und spielerische Qualität auf beiden Seiten. Im Tabellenkeller geht es ums Überleben

RSV Praest steht unter Zugzwang, Grün-Weiß Vardingholt droht endgültig den Anschluss zu verlieren. Beide Mannschaften kassierten zuletzt Niederlagen – Praest 2:3 in Voerde, Vardingholt 1:3 gegen Mehrhoog. Für Praest zählt nur ein Sieg, um den Abstand auf die Nichtabstiegsplätze zu verkürzen. Vardingholt braucht dringend ein Erfolgserlebnis, um die Moral zu retten. Ein echter Gradmesser für beide Teams

TuS Haffen-Mehr besiegte am vergangenen Wochenende Spellen mit 3:2 und ist gut drauf. Rheingold Emmerich bleibt nach dem 3:2 gegen Biemenhorst II weiter auf Kurs Richtung Spitzenränge. Beide Mannschaften spielen offensiv und suchen früh den Abschluss. In der aktuellen Form spricht vieles für die Emmericher, doch Haffen-Mehr ist zu Hause immer gefährlich. Das weiß auch Rheingold-Trainer Nils Handrup, der das kommende Spiel mit Respekt, aber auch mit klaren Worten einordnet: „Haffen-Mehr ist ein unangenehmer Gegner – völlig egal, wie die Tabelle aussieht. Sind wir dort nicht wach, kann das Spiel sofort in die falsche Richtung gehen. Wenn man dort nicht alles reinwirft, fährt man auf jeden Fall mit einer Niederlage nach Hause. Das wollen wir vermeiden und den Hausherren frühzeitig den Stecker ziehen. Ein Sieg wäre wichtig, um oben dranzubleiben und im November alle möglichen Punkte zu holen. Aber wir müssen wachsam sein – gegen den Gastgeber war es in den letzten Jahren immer ein schweres Spiel.“

Rheingold Trainer Nils Handrup hofft auf einen Auswärtssieg in einer schweren Begegnung. – Foto: Marcel Eichholz/VFB Rheingold

>>>Das ist Nils Handrup Pielniok Elf braucht Punkte

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr PSV Wesel PSV Wesel II SV Spellen SV Spellen 15:00 PUSH

Der PSV Wesel II steckt tief in der Krise. Nach der 0:2-Niederlage in Krechting bleibt man mit nur sieben Punkten Vorletzter. Nun kommt der SV Spellen zur Anlage am Molkereiweg, der ebenfalls knapp verlor – 2:3 gegen Haffen-Mehr. Für Wesel ist es ein wichtiges Spiel, um den Anschluss nicht aus den Augen zu verlieren. Spellen will dagegen die 20-Punkte-Marke knacken. Auch in Bocholt steigt ein wichtiges Kellerduell

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt FC Olympia TV Voerde TV Voerde 15:30 PUSH