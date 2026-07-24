Kreisliga A Rees-Bocholt: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer

FuPa präsentiert euch die aktuellen Transfers der Kreisliga A Rees-Bocholt! In dieser Übersicht findet ihr gelistet nach Verein die Zugänge und Abgänge jeder Mannschaft. Die Wechsel und diese Übersicht werden regelmäßig aktualisiert.
Trainer: Tim Mensing
Zugänge: Fabian Mölders (DJK Barlo II), Max Meyer (FC Büderich III), Kevin Schöttler (Vereinslos)
Abgänge: Niklas Mölders (Karriereende)
GSV Viktoria Suderwick
Trainer: Björn Beltermann
Zugänge: keine
Abgänge: Conner Gehrs (GSV Viktoria Suderwick II), Michael Kania (Pause)
Trainer: Tim Mensing
Zugänge: Fabian Mölders (DJK Barlo II), Max Meyer (FC Büderich III), Kevin Schöttler (Vereinslos)
Abgänge: Niklas Mölders (Karriereende)
GSV Viktoria Suderwick
Trainer: Björn Beltermann
Zugänge: keine
Abgänge: Conner Gehrs (GSV Viktoria Suderwick II), Michael Kania (Pause)
PSV Wesel II
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Jan Kleine-Besten (TuS Haffen-Mehr), Maximilian Brunner (VfB Homberg II), Michael Pielniok (VfB Homberg), Kai Szafranski (Altersteilzeit), Simon Harder (Hamminkelner SV), Mika Ebbing (SV Bislich III), Louis Pomrehn (Büdericher SV), Jonas Stroetmann (SV Bislich III), Henri Andreas Bothen (SV Rheinkraft Ginderich), David Adenaya (Hamminkelner SV)
SC TuB Mussum 1926
Trainer:
Zugänge: Luca Leander Hakken (Hamminkelner SV)
Abgänge: Reza Mohammady (Sportfreunde 97/30 Lowick)
STV Hünxe
Trainer: Marvin Schweds, Patrick Golz, Jörg Lieg
Zugänge: Jörg Lieg (STV Hünxe II), James Oliver Tochukwu (FC Rot Weiss Dorsten), Max Tekampe (TuS Drevenack), Viktor Klejonkin (SuS 09 Dinslaken), Iven Gosch (PSV Wesel)
Abgänge: Marvin Schweds (Vereinslos), Julian Weinand (Karriereende), Luca Leon Laszczyk (STV Hünxe II)
SV Biemenhorst II
Trainer: Hendrik Diepmans
Zugänge: Niklas Ridder (SV Biemenhorst), Henry Dehorn (SV Biemenhorst), Can Sebastian Löken (DJK Rhede)
Abgänge: Mika Kamp (VfB Bottrop II), Kevin Diepmans (SV Krechting), Hendrik Ritte (Karriereende), Sven Dohre (Karriereende), Timon Heßling (SC TuB Mussum 1926 II), Jan-Niklas Frieg (Karriereende), Hendrik Kortstegge (Pausiert), Timon Heßling (Grün-Weiß Lankern)
SV Bislich
Trainer: Firat Samhal
Zugänge: Bervedan Mengülogul (Weseler SV), Berdan Mengülogul (Weseler SV), Kaan Erhan (Weseler SV), Arda Hetem Ilkar (Weseler SV), Mohamed Al-Ali (Weseler SV), Umut Akin Mengünogul (TV Voerde), Emre Kazakli (Weseler SV), Tim Bruns (Hamminkelner SV), Bent Emmenegger (Hamminkelner SV), Berkay Kürekci (RWS Lohberg)
Abgänge: Geraldo Zamuangana Lukoki (), Andrei Botezatu (RWS Lohberg), Fabian Haaver (BSV Grün-Weiß Flüren), Veit Wetzel (BSV Grün-Weiß Flüren), Alessandro Trapani (SV 08/29 Friedrichsfeld), Finn Nowak (SV 08/29 Friedrichsfeld)
SV Brünen
Trainer: Markus Rambach, Markus Veelmann
Zugänge: Daniel Lueb (Westfalia Anholt)
Abgänge: keine
SV Emmerich-Vrasselt
Trainer: Jens Wunder
Zugänge: Gerrit Eul (Lohausener SV), Jens Wunder (Lohausener SV), Nick Konopatzki (), Damon Visser (RSV Praest II), Hendrik Stevens (), Alan Zabek (RSV Praest), Yashãr Yunoes Mansouri Filestan (Eintracht Emmerich), Florian Wirtz (Rückkehr nach Verletzung), Maveric Hülsmann (Rückkehr vom Ballermann), Marc van Holt (SV Emmerich-Vrasselt II), Jonathan Goncalves Schramm (Rückkehr nach Verletzung)
Abgänge: Jan Kurt Giesbers (Sucht eine neue Herausforderung), Jan Kurt Giesbers (VfL Rhede), Tuncay Nokta (Karriereende), Benjamin Jesche (SV Emmerich-Vrasselt II)
SV Haldern
Trainer: Jürgen Stratmann
Zugänge: Jan Schlaghecken (SV Blau-Weiß Bienen), Luca Torben Karczewski (SV Haldern II), Tristan Korten (SV Haldern II), Gustav Reichmann (JSG Millingen/Haldern/Bienen/Rees(Hönnepel-Niederm), Paul Stevens (JSG Millingen/Haldern/Bienen/Rees(Hönnepel-Niederm), Torsten Exo (Blau-Weiß Wertherbruch)
Abgänge: Phil Winzer (Karriereende), Justin Ising (RSV Praest), Milan Dogu (beruflich bedingt), Patrick Hildenhagen (Studium (pausiert)), Damian Hogendoorn (aufgrund Verletzung)
SV Krechting
Trainer: Dirk Juch
Zugänge: Kevin Juch (SV Blau-Weiß Dingden), Alexander Giese (), Tobias Heinrichs (DJK Rhede), Dirk Juch (SV Blau-Weiß Dingden II), Marlon Bußkamp (DJK Rhede II)
Abgänge: Hendrik Kluge (SV Werth), Johannes Frericks (SV Krechting II), Jonathan Frericks (SV Krechting II), Fabian Ridder (SV Krechting II)
SV Rees
Trainer: Meriton Arifi, Pascal Hühner
Zugänge: Cihan Ezer (SV Rhenania Hamborn), Simon Hensel (Doppelspielrecht), Tim Haal (1. FC Kleve), Sidan Güngor (VfL Rhede), Andrej Steinfeld (Zurück vom Auslandsjahr)
Abgänge: Daniel Landman (SG Kalkar / SV Hö-Nie), Jan-Harald Schau (SG Kalkar / SV Hö-Nie), Jahn Schüppel (SV Blau-Weiß Bienen), Nick Woll (Karriereende), Jörg Voß (SV Adler Weseke), Biyan Kesen (TuS Xanten), Felix Mai (SG Kalkar / SV Hö-Nie)
SV Spellen
Trainer: Michael Tyrann
Zugänge: Marius Laub (), Marvin Schumann (Hamminkelner SV), Manuel Wustrack (STV Hünxe II), Pierre-Mourice Wagner (STV Hünxe II), Dominik Marienfeldt (STV Hünxe II)
Abgänge: Yannick Dera (Grün-Weiß Lankern)
TuB Bocholt
Trainer: Andreas Bußkamp
Zugänge: Tobias Hesseling (RSV Praest), Ahmad Malik (VfL Rhede)
Abgänge: Aurele Lilian Rupp (Viktoria Heiden), Jesse Moddenborg (TuS Stenern), Muhamer Gashi (FC Olympia Bocholt), Leon Robert Kurchan (SV Biemenhorst III)
TuS Haffen-Mehr
Trainer: Dennis Lindemann
Zugänge: Jan Kleine-Besten (PSV Wesel II)
Abgänge: keine
TV Voerde
Trainer: Andre Feldkamp
Zugänge: Sebastian Pöss (SV Spellen II), Andre Feldkamp (), Tobias Pochwyt (SV Spellen II), Nicholas Kromer (TV Jahn Hiesfeld II)
Abgänge: Umut Akin Mengünogul (SV Bislich), Eric Opitz (RWS Lohberg III)
VfL Rhede II
Trainer:
Zugänge: Nils Wienand (DJK Rhede II), Nico Belting (VfL Rhede), Dion Eminhazeri (VfL Rhede)
Abgänge: keine
VfR Mehrhoog
Trainer: Michael Pasinski
Zugänge: Lasse Hoffmann (SV Blau-Weiß Dingden)
Abgänge: Max Arnold (VfR Mehrhoog II), Sascha Groß (VfR Mehrhoog II), Lias Giesen (VfR Mehrhoog II), Dean Kuba (VfR Mehrhoog II), Robin Mischke (VfR Mehrhoog II), Christopher Kipp (Karriereende), Tristan Heikamp (Pausiert), Falk Fiedler (Karriereende), Sören Grüneboom (VfR Mehrhoog II), Paul Giesen (VfR Mehrhoog II)
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