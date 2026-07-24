Kreisliga A Rees-Bocholt: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer

Die Transfers der Kreisliga A Rees-Bocholt. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

FuPa präsentiert euch die aktuellen Transfers der Kreisliga A Rees-Bocholt! In dieser Übersicht findet ihr gelistet nach Verein die Zugänge und Abgänge jeder Mannschaft. Die Wechsel und diese Übersicht werden regelmäßig aktualisiert.

PSV Wesel II

Trainer:

Zugänge: keine

Abgänge: Jan Kleine-Besten (TuS Haffen-Mehr), Maximilian Brunner (VfB Homberg II), Michael Pielniok (VfB Homberg), Kai Szafranski (Altersteilzeit), Simon Harder (Hamminkelner SV), Mika Ebbing (SV Bislich III), Louis Pomrehn (Büdericher SV), Jonas Stroetmann (SV Bislich III), Henri Andreas Bothen (SV Rheinkraft Ginderich), David Adenaya (Hamminkelner SV)



SC TuB Mussum 1926

Trainer:

Zugänge: Luca Leander Hakken (Hamminkelner SV)

Abgänge: Reza Mohammady (Sportfreunde 97/30 Lowick)





STV HünxeTrainer: Marvin Schweds, Patrick Golz, Jörg LiegZugänge: Jörg Lieg (STV Hünxe II), James Oliver Tochukwu (FC Rot Weiss Dorsten), Max Tekampe (TuS Drevenack), Viktor Klejonkin (SuS 09 Dinslaken), Iven Gosch (PSV Wesel)Abgänge: Marvin Schweds (Vereinslos), Julian Weinand (Karriereende), Luca Leon Laszczyk (STV Hünxe II)SV Biemenhorst IITrainer: Hendrik DiepmansZugänge: Niklas Ridder (SV Biemenhorst), Henry Dehorn (SV Biemenhorst), Can Sebastian Löken (DJK Rhede)Abgänge: Mika Kamp (VfB Bottrop II), Kevin Diepmans (SV Krechting), Hendrik Ritte (Karriereende), Sven Dohre (Karriereende), Timon Heßling (SC TuB Mussum 1926 II), Jan-Niklas Frieg (Karriereende), Hendrik Kortstegge (Pausiert), Timon Heßling (Grün-Weiß Lankern)SV BislichTrainer: Firat SamhalZugänge: Bervedan Mengülogul (Weseler SV), Berdan Mengülogul (Weseler SV), Kaan Erhan (Weseler SV), Arda Hetem Ilkar (Weseler SV), Mohamed Al-Ali (Weseler SV), Umut Akin Mengünogul (TV Voerde), Emre Kazakli (Weseler SV), Tim Bruns (Hamminkelner SV), Bent Emmenegger (Hamminkelner SV), Berkay Kürekci (RWS Lohberg)Abgänge: Geraldo Zamuangana Lukoki (), Andrei Botezatu (RWS Lohberg), Fabian Haaver (BSV Grün-Weiß Flüren), Veit Wetzel (BSV Grün-Weiß Flüren), Alessandro Trapani (SV 08/29 Friedrichsfeld), Finn Nowak (SV 08/29 Friedrichsfeld)SV BrünenTrainer: Markus Rambach, Markus VeelmannZugänge: Daniel Lueb (Westfalia Anholt)Abgänge: keineSV Emmerich-VrasseltTrainer: Jens WunderZugänge: Gerrit Eul (Lohausener SV), Jens Wunder (Lohausener SV), Nick Konopatzki (), Damon Visser (RSV Praest II), Hendrik Stevens (), Alan Zabek (RSV Praest), Yashãr Yunoes Mansouri Filestan (Eintracht Emmerich), Florian Wirtz (Rückkehr nach Verletzung), Maveric Hülsmann (Rückkehr vom Ballermann), Marc van Holt (SV Emmerich-Vrasselt II), Jonathan Goncalves Schramm (Rückkehr nach Verletzung)Abgänge: Jan Kurt Giesbers (Sucht eine neue Herausforderung), Jan Kurt Giesbers (VfL Rhede), Tuncay Nokta (Karriereende), Benjamin Jesche (SV Emmerich-Vrasselt II)SV HaldernTrainer: Jürgen StratmannZugänge: Jan Schlaghecken (SV Blau-Weiß Bienen), Luca Torben Karczewski (SV Haldern II), Tristan Korten (SV Haldern II), Gustav Reichmann (JSG Millingen/Haldern/Bienen/Rees(Hönnepel-Niederm), Paul Stevens (JSG Millingen/Haldern/Bienen/Rees(Hönnepel-Niederm), Torsten Exo (Blau-Weiß Wertherbruch)Abgänge: Phil Winzer (Karriereende), Justin Ising (RSV Praest), Milan Dogu (beruflich bedingt), Patrick Hildenhagen (Studium (pausiert)), Damian Hogendoorn (aufgrund Verletzung)SV KrechtingTrainer: Dirk JuchZugänge: Kevin Juch (SV Blau-Weiß Dingden), Alexander Giese (), Tobias Heinrichs (DJK Rhede), Dirk Juch (SV Blau-Weiß Dingden II), Marlon Bußkamp (DJK Rhede II)Abgänge: Hendrik Kluge (SV Werth), Johannes Frericks (SV Krechting II), Jonathan Frericks (SV Krechting II), Fabian Ridder (SV Krechting II)SV ReesTrainer: Meriton Arifi, Pascal HühnerZugänge: Cihan Ezer (SV Rhenania Hamborn), Simon Hensel (Doppelspielrecht), Tim Haal (1. FC Kleve), Sidan Güngor (VfL Rhede), Andrej Steinfeld (Zurück vom Auslandsjahr)Abgänge: Daniel Landman (SG Kalkar / SV Hö-Nie), Jan-Harald Schau (SG Kalkar / SV Hö-Nie), Jahn Schüppel (SV Blau-Weiß Bienen), Nick Woll (Karriereende), Jörg Voß (SV Adler Weseke), Biyan Kesen (TuS Xanten), Felix Mai (SG Kalkar / SV Hö-Nie)SV SpellenTrainer: Michael TyrannZugänge: Marius Laub (), Marvin Schumann (Hamminkelner SV), Manuel Wustrack (STV Hünxe II), Pierre-Mourice Wagner (STV Hünxe II), Dominik Marienfeldt (STV Hünxe II)Abgänge: Yannick Dera (Grün-Weiß Lankern)TuB BocholtTrainer: Andreas BußkampZugänge: Tobias Hesseling (RSV Praest), Ahmad Malik (VfL Rhede)Abgänge: Aurele Lilian Rupp (Viktoria Heiden), Jesse Moddenborg (TuS Stenern), Muhamer Gashi (FC Olympia Bocholt), Leon Robert Kurchan (SV Biemenhorst III)TuS Haffen-MehrTrainer: Dennis LindemannZugänge: Jan Kleine-Besten (PSV Wesel II)Abgänge: keineTV VoerdeTrainer: Andre FeldkampZugänge: Sebastian Pöss (SV Spellen II), Andre Feldkamp (), Tobias Pochwyt (SV Spellen II), Nicholas Kromer (TV Jahn Hiesfeld II)Abgänge: Umut Akin Mengünogul (SV Bislich), Eric Opitz (RWS Lohberg III)VfL Rhede IITrainer:Zugänge: Nils Wienand (DJK Rhede II), Nico Belting (VfL Rhede), Dion Eminhazeri (VfL Rhede)Abgänge: keineVfR MehrhoogTrainer: Michael PasinskiZugänge: Lasse Hoffmann (SV Blau-Weiß Dingden)Abgänge: Max Arnold (VfR Mehrhoog II), Sascha Groß (VfR Mehrhoog II), Lias Giesen (VfR Mehrhoog II), Dean Kuba (VfR Mehrhoog II), Robin Mischke (VfR Mehrhoog II), Christopher Kipp (Karriereende), Tristan Heikamp (Pausiert), Falk Fiedler (Karriereende), Sören Grüneboom (VfR Mehrhoog II), Paul Giesen (VfR Mehrhoog II)

Trainer: Tim Mensing

Zugänge: Fabian Mölders (DJK Barlo II), Max Meyer (FC Büderich III), Kevin Schöttler (Vereinslos)

Abgänge: Niklas Mölders (Karriereende)



GSV Viktoria Suderwick

Trainer: Björn Beltermann

Zugänge: keine

Abgänge: Conner Gehrs (GSV Viktoria Suderwick II), Michael Kania (Pause)



PSV Wesel II

Trainer:

Zugänge: keine

Abgänge: Jan Kleine-Besten (TuS Haffen-Mehr), Maximilian Brunner (VfB Homberg II), Michael Pielniok (VfB Homberg), Kai Szafranski (Altersteilzeit), Simon Harder (Hamminkelner SV), Mika Ebbing (SV Bislich III), Louis Pomrehn (Büdericher SV), Jonas Stroetmann (SV Bislich III), Henri Andreas Bothen (SV Rheinkraft Ginderich), David Adenaya (Hamminkelner SV)



SC TuB Mussum 1926

Trainer:

Zugänge: Luca Leander Hakken (Hamminkelner SV)

Abgänge: Reza Mohammady (Sportfreunde 97/30 Lowick)



STV Hünxe

Trainer: Marvin Schweds, Patrick Golz, Jörg Lieg

Zugänge: Jörg Lieg (STV Hünxe II), James Oliver Tochukwu (FC Rot Weiss Dorsten), Max Tekampe (TuS Drevenack), Viktor Klejonkin (SuS 09 Dinslaken), Iven Gosch (PSV Wesel)

Abgänge: Marvin Schweds (Vereinslos), Julian Weinand (Karriereende), Luca Leon Laszczyk (STV Hünxe II)



SV Biemenhorst II

Trainer: Hendrik Diepmans

Zugänge: Niklas Ridder (SV Biemenhorst), Henry Dehorn (SV Biemenhorst), Can Sebastian Löken (DJK Rhede)

Abgänge: Mika Kamp (VfB Bottrop II), Kevin Diepmans (SV Krechting), Hendrik Ritte (Karriereende), Sven Dohre (Karriereende), Timon Heßling (SC TuB Mussum 1926 II), Jan-Niklas Frieg (Karriereende), Hendrik Kortstegge (Pausiert), Timon Heßling (Grün-Weiß Lankern)



SV Bislich

Trainer: Firat Samhal

Zugänge: Bervedan Mengülogul (Weseler SV), Berdan Mengülogul (Weseler SV), Kaan Erhan (Weseler SV), Arda Hetem Ilkar (Weseler SV), Mohamed Al-Ali (Weseler SV), Umut Akin Mengünogul (TV Voerde), Emre Kazakli (Weseler SV), Tim Bruns (Hamminkelner SV), Bent Emmenegger (Hamminkelner SV), Berkay Kürekci (RWS Lohberg)

Abgänge: Geraldo Zamuangana Lukoki (), Andrei Botezatu (RWS Lohberg), Fabian Haaver (BSV Grün-Weiß Flüren), Veit Wetzel (BSV Grün-Weiß Flüren), Alessandro Trapani (SV 08/29 Friedrichsfeld), Finn Nowak (SV 08/29 Friedrichsfeld)



SV Brünen

Trainer: Markus Rambach, Markus Veelmann

Zugänge: Daniel Lueb (Westfalia Anholt)

Abgänge: keine



SV Emmerich-Vrasselt

Trainer: Jens Wunder

Zugänge: Gerrit Eul (Lohausener SV), Jens Wunder (Lohausener SV), Nick Konopatzki (), Damon Visser (RSV Praest II), Hendrik Stevens (), Alan Zabek (RSV Praest), Yashãr Yunoes Mansouri Filestan (Eintracht Emmerich), Florian Wirtz (Rückkehr nach Verletzung), Maveric Hülsmann (Rückkehr vom Ballermann), Marc van Holt (SV Emmerich-Vrasselt II), Jonathan Goncalves Schramm (Rückkehr nach Verletzung)

Abgänge: Jan Kurt Giesbers (Sucht eine neue Herausforderung), Jan Kurt Giesbers (VfL Rhede), Tuncay Nokta (Karriereende), Benjamin Jesche (SV Emmerich-Vrasselt II)



SV Haldern

Trainer: Jürgen Stratmann

Zugänge: Jan Schlaghecken (SV Blau-Weiß Bienen), Luca Torben Karczewski (SV Haldern II), Tristan Korten (SV Haldern II), Gustav Reichmann (JSG Millingen/Haldern/Bienen/Rees(Hönnepel-Niederm), Paul Stevens (JSG Millingen/Haldern/Bienen/Rees(Hönnepel-Niederm), Torsten Exo (Blau-Weiß Wertherbruch)

Abgänge: Phil Winzer (Karriereende), Justin Ising (RSV Praest), Milan Dogu (beruflich bedingt), Patrick Hildenhagen (Studium (pausiert)), Damian Hogendoorn (aufgrund Verletzung)



SV Krechting

Trainer: Dirk Juch

Zugänge: Kevin Juch (SV Blau-Weiß Dingden), Alexander Giese (), Tobias Heinrichs (DJK Rhede), Dirk Juch (SV Blau-Weiß Dingden II), Marlon Bußkamp (DJK Rhede II)

Abgänge: Hendrik Kluge (SV Werth), Johannes Frericks (SV Krechting II), Jonathan Frericks (SV Krechting II), Fabian Ridder (SV Krechting II)



SV Rees

Trainer: Meriton Arifi, Pascal Hühner

Zugänge: Cihan Ezer (SV Rhenania Hamborn), Simon Hensel (Doppelspielrecht), Tim Haal (1. FC Kleve), Sidan Güngor (VfL Rhede), Andrej Steinfeld (Zurück vom Auslandsjahr)

Abgänge: Daniel Landman (SG Kalkar / SV Hö-Nie), Jan-Harald Schau (SG Kalkar / SV Hö-Nie), Jahn Schüppel (SV Blau-Weiß Bienen), Nick Woll (Karriereende), Jörg Voß (SV Adler Weseke), Biyan Kesen (TuS Xanten), Felix Mai (SG Kalkar / SV Hö-Nie)



SV Spellen

Trainer: Michael Tyrann

Zugänge: Marius Laub (), Marvin Schumann (Hamminkelner SV), Manuel Wustrack (STV Hünxe II), Pierre-Mourice Wagner (STV Hünxe II), Dominik Marienfeldt (STV Hünxe II)

Abgänge: Yannick Dera (Grün-Weiß Lankern)



TuB Bocholt

Trainer: Andreas Bußkamp

Zugänge: Tobias Hesseling (RSV Praest), Ahmad Malik (VfL Rhede)

Abgänge: Aurele Lilian Rupp (Viktoria Heiden), Jesse Moddenborg (TuS Stenern), Muhamer Gashi (FC Olympia Bocholt), Leon Robert Kurchan (SV Biemenhorst III)



TuS Haffen-Mehr

Trainer: Dennis Lindemann

Zugänge: Jan Kleine-Besten (PSV Wesel II)

Abgänge: keine



TV Voerde

Trainer: Andre Feldkamp

Zugänge: Sebastian Pöss (SV Spellen II), Andre Feldkamp (), Tobias Pochwyt (SV Spellen II), Nicholas Kromer (TV Jahn Hiesfeld II)

Abgänge: Umut Akin Mengünogul (SV Bislich), Eric Opitz (RWS Lohberg III)



VfL Rhede II

Trainer:

Zugänge: Nils Wienand (DJK Rhede II), Nico Belting (VfL Rhede), Dion Eminhazeri (VfL Rhede)

Abgänge: keine



VfR Mehrhoog

Trainer: Michael Pasinski

Zugänge: Lasse Hoffmann (SV Blau-Weiß Dingden)

Abgänge: Max Arnold (VfR Mehrhoog II), Sascha Groß (VfR Mehrhoog II), Lias Giesen (VfR Mehrhoog II), Dean Kuba (VfR Mehrhoog II), Robin Mischke (VfR Mehrhoog II), Christopher Kipp (Karriereende), Tristan Heikamp (Pausiert), Falk Fiedler (Karriereende), Sören Grüneboom (VfR Mehrhoog II), Paul Giesen (VfR Mehrhoog II)