Kreisliga A Rees-Bocholt live: So laufen die Spiele am Sonntag

Der 31. Spieltag der Kreisliga A Rees-Bocholt bringt klare Ergebnisse: DJK Rhede baut die starke Saison gegen VfR Mehrhoog aus, SC TuB Mussum 1926 startet bei SV Bislich rasant, und SV Brünen holt im Tabellenkeller wichtige Punkte gegen TuB Bocholt.
DJK Rhede hat seine Ausnahmestellung in der Kreisliga A Rees-Bocholt weiter untermauert und das Heimspiel gegen VfR Mehrhoog mit 2:0 gewonnen. Der Tabellenführer, der nun bei 86 Punkten aus 31 Spielen steht und nur eine Niederlage in der Bilanz hat, stellte bereits vor der Pause die Weichen. Ben Schücker brachte Rhede nach 28 Minuten mit 1:0 in Führung und sorgte damit für die Grundlage eines weiteren kontrollierten Erfolgs. Mehrhoog, als Tabellenfünfter weiterhin solide platziert, hielt das Spiel lange offen, musste in der Schlussphase aber den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Tobias Heinrichs traf zum 2:0 (81.) und machte den Heimsieg endgültig perfekt. Rhede bleibt damit klar vor VfB Rheingold Emmerich, das zwar ein Spiel weniger absolviert hat, aber weiterhin sieben Punkte Rückstand aufweist.
SC TuB Mussum 1926 hat beim SV Bislich einen Auswärtssieg eingefahren, der vor allem durch die Anfangsphase geprägt wurde. Beim 3:0 erwischte Mussum einen Start nach Maß, weil Mislem Mislemani die Partie praktisch sofort in die gewünschte Richtung lenkte. Erst traf er nach fünf Minuten zum 1:0, nur drei Minuten später legte er bereits das 2:0 nach. Für Bislich, das mit 31 Punkten weiter im unteren Tabellendrittel steht, war dieser frühe Doppelschlag ein schwerer Rückschlag, von dem sich die Gastgeber nicht mehr entscheidend erholten. Noch vor der Pause erhöhte Denis Gök zum Endstand (38.) und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Mussum festigt mit dem Sieg den achten Platz, steht nun bei 43 Punkten und verbessert zugleich seine Auswärtsbilanz in einer Saison, in der der Abstand nach unten durch den Dreier deutlich komfortabler wirkt.
32. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr VfR Mehrhoog - TuB Bocholt
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - FC Olympia Bocholt
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr PSV Wesel II - VfB Rheingold Emmerich
So., 17.05.26 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - SV Bislich
So., 17.05.26 15:00 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - TV Voerde
So., 17.05.26 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - SV Emmerich-Vrasselt
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Brünen - SV Krechting
So., 17.05.26 15:00 Uhr RSV Praest - DJK Rhede
Do., 21.05.26 19:30 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SV Spellen
33. Spieltag
Do., 28.05.26 19:30 Uhr SV Spellen - SV Brünen
Fr., 29.05.26 19:30 Uhr SV Bislich - TuS Haffen-Mehr
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - TV Voerde
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr DJK Rhede - SC Grün-Weiß Vardingholt
Sa., 30.05.26 16:00 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - PSV Wesel II
So., 31.05.26 15:00 Uhr TuB Bocholt - RSV Praest
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Krechting - VfR Mehrhoog
So., 31.05.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - GSV Viktoria Suderwick
So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - SV Biemenhorst II
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