Kreisliga A Rees-Bocholt live: So läuft der Sonntag!

Mit einem echten Kellerduell startete der 24. Spieltag in der Kreisliga A Rees-Bocholt am Freitagabend. Der SV Brünen, beim PSV Wesel II gefordert, holte immerhin einen Zähler im Abstiegskampf. Grün-Weiß Vardingholt hat derweil kaum noch eine realistische Chance auf den Klassenerhalt. Ein Eigentor gegen den TuB Mussum besiegelte die 2:3-Niederlage. Tabellenführer DJK Rhede will am Sonntag den nächsten Schritt in Richtung Bezirksliga machen. Diese Spiele gibt es außerdem.
Ein Unentschieden was niemandem so wirklich weiterhilft, gab es zwischen dem PSV Wesel II und dem SV Brünen. 2:2 trennten sich die Mannschaften am Abend und stecken damit weiter mitten im Abstiegskampf fest. Innerhalb von vier Minuten hatte der SVB die Begegnung nach der Pause mit einem Doppelschlag gedreht und dann auch gleich wieder den Ausgleich kassiert. Noch ärgerlicher gestaltete sich die knappe 2:3-Niederlage von Tabellenschlusslicht Grün-Weiß Vardingholt. Schon nach sieben Minuten führten die Grün-Weißen mit 2:0, mussten allerdings kurz darauf erst den Anschlusstreffer und wenige Minuten vor der Pause den Ausgleich hinnehmen. Ausgerechnet ein Eigentor besiegte dann nach 74 Minuten den Heimsieg des SC TuB Mussum.
25. Spieltag
Do., 26.03.26 20:00 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - SV Biemenhorst II
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr DJK Rhede - SC TuB Mussum 1926
So., 29.03.26 15:00 Uhr TuB Bocholt - FC Olympia Bocholt
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Krechting - SV Bislich
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Brünen - GSV Viktoria Suderwick
So., 29.03.26 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - PSV Wesel II
So., 29.03.26 15:00 Uhr RSV Praest - TuS Haffen-Mehr
So., 29.03.26 15:15 Uhr SV Spellen - SV Emmerich-Vrasselt
So., 29.03.26 15:30 Uhr TV Voerde - VfB Rheingold Emmerich
26. Spieltag
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr SV Biemenhorst II - DJK Rhede
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Brünen - TV Voerde
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - SC Grün-Weiß Vardingholt
Do., 02.04.26 20:00 Uhr PSV Wesel II - RSV Praest
Do., 02.04.26 20:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - VfR Mehrhoog
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - VfB Rheingold Emmerich
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Bislich - SV Spellen
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Olympia Bocholt - SV Krechting
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - TuB Bocholt
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