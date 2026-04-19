Kreisliga A Rees-Bocholt live: Das sind die Duelle am Sonntag!

Mit einem Kantersieg von Viktoria Suderwick gegen Grün-Weiß Vardingholt begann der Spieltag in der Kreisliga A Rees-Bocholt am Freitagabend. Ebenfalls unter Flutlicht trennten sich der SC TuB Mussum und SV Spellen unentschieden. Am Samstag schlug der SV Krechting die zweite Mannschaft des SV Biemenhorst. Diese Duelle gibt es am Sonntag.
Eine klare Angelegenheit war das Duell zwischen Viktoria Suderwick und Grün-Weiß Vardingholt. Der Tabellendritte zeigte beim Vorletzten keine Gnade und machte das halbe Dutzend voll. Tom Boland schnürte einen Dreierpack, Niklas Mike Rossel traf doppelt und Luca Rappers einmal ins gegnerische Tor. Suderwick bleibt durch den Erfolg in Nähe zum Relegationsplatz, Suderwick kann langsam aber sich für die Kreisliga B planen.
Deutlich umkämpfter ging es zwischen dem TuB Mussum und dem SV Spellen zur Sache. Nach rund einer Stunde traf Oliver Vos zum 1:0 für die Gäste, was die Hausherren jedoch wenig später parieren konnten. Eine Viertelstunde vor dem Ende der regulären Spielzeit erzielte Marlon Kröber den Ausgleich und sorgte für eine Punkteteilung im Duell der Tabellennachbarn.
Kein Erfolgserlebnis gab es für den guten Aufsteiger SV Biemenhorst II. Die Mannschaft unterlag dem SV Krechting am Samstag vor heimischer Kulisse mit 1:2. Schon nach vier Minuten erzielte Matthis van der Linde den Führungstreffer für den SVK, Philipp Rensing sorgte nach 70 Zeigerumdrehungen für die Vorentscheidung. Der SVB seinerseits gab sich noch nicht geschlagen, doch der Anschlusstreffer von Maximilian Heckrath per Foulelfmeter kam drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit zu spät.
29. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr RSV Praest - VfR Mehrhoog
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - SV Brünen
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr DJK Rhede - GSV Viktoria Suderwick
So., 26.04.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SC TuB Mussum 1926
So., 26.04.26 15:00 Uhr TuB Bocholt - PSV Wesel II
So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Krechting - TuS Haffen-Mehr
So., 26.04.26 15:15 Uhr TV Voerde - SV Bislich
So., 26.04.26 15:15 Uhr SV Spellen - SV Biemenhorst II
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - FC Olympia Bocholt
30. Spieltag
Do., 30.04.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SV Emmerich-Vrasselt
Do., 30.04.26 20:00 Uhr SV Brünen - DJK Rhede
So., 03.05.26 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - VfB Rheingold Emmerich
So., 03.05.26 12:30 Uhr PSV Wesel II - SV Krechting
So., 03.05.26 15:00 Uhr RSV Praest - TV Voerde
So., 03.05.26 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SC Grün-Weiß Vardingholt
So., 03.05.26 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - SV Spellen
So., 03.05.26 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - TuB Bocholt
So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - SV Bislich
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