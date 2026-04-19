Kreisliga A Rees-Bocholt live: Das sind die Duelle am Sonntag!

Eine klare Angelegenheit war das Duell zwischen Viktoria Suderwick und Grün-Weiß Vardingholt. Der Tabellendritte zeigte beim Vorletzten keine Gnade und machte das halbe Dutzend voll. Tom Boland schnürte einen Dreierpack, Niklas Mike Rossel traf doppelt und Luca Rappers einmal ins gegnerische Tor. Suderwick bleibt durch den Erfolg in Nähe zum Relegationsplatz, Suderwick kann langsam aber sich für die Kreisliga B planen.

Deutlich umkämpfter ging es zwischen dem TuB Mussum und dem SV Spellen zur Sache. Nach rund einer Stunde traf Oliver Vos zum 1:0 für die Gäste, was die Hausherren jedoch wenig später parieren konnten. Eine Viertelstunde vor dem Ende der regulären Spielzeit erzielte Marlon Kröber den Ausgleich und sorgte für eine Punkteteilung im Duell der Tabellennachbarn.