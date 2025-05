Kreisliga A Rees-Bocholt: Kann die DJK Rhede am Freitag vorlegen?

Den Angriff der DJK Rhede im Kampf um den zweiten Tabellenplatz der Kreisliga A Rees-Bocholt, der am Saisonende gemeinsam mit dem Hamminkelner SV den Aufstieg bedeutet, hatte Westfalia Anholt am Sonntag erfolgreich abgewehrt. Aber das Duell geht am 30. Spieltag in die nächste Runde. Wieder will die DJK Rhede dabei am Freitag beim Zwölften PSV Wesel II vorlegen, diesmal muss Anholt dann sogar spielfrei zuschauen, hat dann aber natürlich dann noch ein Spiel mehr zu absolvieren. Der Abstiegskampf, in dem es wohl zwei, maximal aber drei Teams erwischen kann, hätte nur dann noch einen Funken Spannung, wenn Grün-Weiß Vardingholt am Sonntag bei den SF Lowick II gewinnen sollte.

So läuft der 30. Spieltag in der Kreisliga A Rees-Bocholt

Bereits am Freitag spielen:

Morgen, 19:30 Uhr PSV Wesel PSV Wesel II DJK Rhede DJK Rhede 19:30 PUSH

PSV Wesel II - DJK Rhede

Morgen, 19:30 Uhr VfR Mehrhoog Mehrhoog SV Brünen SV Brünen 19:30 PUSH

Mehrhoog - SV Brünen Am Sonntag treten an:

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr SV Krechting Krechting FC Olympia Bocholt FC Olympia 15:00 PUSH

Krechting - FC Olympia

SF Lowick II - Vardingholt

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 Mussum SV Bislich SV Bislich 15:00 PUSH

Mussum - SV Bislich

So., 04.05.2025, 15:15 Uhr SV Spellen SV Spellen GSV Viktoria Suderwick Suderwick 15:15 PUSH

SV Spellen - Suderwick

Haffen-Mehr - SV Vrasselt

Das sind die kommenden Spieltage:

31. Spieltag

Di., 06.05.25 20:00 Uhr Hamminkelner SV - Sportfreunde 97/30 Lowick II

Fr., 09.05.25 19:30 Uhr SV Brünen - TuS Haffen-Mehr

Fr., 09.05.25 20:00 Uhr Westfalia Anholt - SC TuB Mussum 1926

So., 11.05.25 15:00 Uhr FC Olympia Bocholt - PSV Wesel II

So., 11.05.25 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - VfR Mehrhoog

So., 11.05.25 15:00 Uhr SV Bislich - SV Spellen

So., 11.05.25 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - SV Krechting



32. Spieltag

Fr., 16.05.25 19:30 Uhr VfR Mehrhoog - SV Bislich

So., 18.05.25 15:00 Uhr FC Olympia Bocholt - DJK Rhede

So., 18.05.25 15:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SC Grün-Weiß Vardingholt

So., 18.05.25 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - GSV Viktoria Suderwick

So., 18.05.25 15:00 Uhr SV Krechting - SV Brünen

So., 18.05.25 15:00 Uhr PSV Wesel II - SV Emmerich-Vrasselt

So., 18.05.25 15:15 Uhr SV Spellen - Westfalia Anholt

