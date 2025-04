Kreisliga A Rees-Bocholt: DJK Rhede schlägt HSV im Topspiel

Nach torloser erster Hälfte war ein ein Eigentor des Spitzenreiters Hamminkelner SV durch Keeper Sascha Tünte, das die DJK Rhede am Freitagabend im Topspiel in Führung brachte. Dabei blieb es zwar bis in die Nachspielzeit, zentral sollte dieser Treffer aber bleiben. Denn in der 95. Minute entschied Maximilian Hackling mit dem 2:0 die Partie endgültig. Damit setzte die DJK den Zweiten Westfalia Anholt schon einmal bestmöglich unter Druck.

Anholt - SF Lowick II

PSV Wesel II - Krechting

FC Olympia - Haffen-Mehr

SV Vrasselt - Mehrhoog

Die für den Donnerstag geplante Partie zwischen dem GSV Suderwick und TuB Mussum wurde auf Mittwoch, 30. April verlegt.

_______________

Das sind die nächsten Spieltage

30. Spieltag

Fr., 02.05.25 19:30 Uhr PSV Wesel II - DJK Rhede

Fr., 02.05.25 19:30 Uhr VfR Mehrhoog - SV Brünen

So., 04.05.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick II - SC Grün-Weiß Vardingholt

So., 04.05.25 15:00 Uhr SV Krechting - FC Olympia Bocholt

So., 04.05.25 15:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SV Bislich

So., 04.05.25 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - SV Emmerich-Vrasselt

So., 04.05.25 15:15 Uhr SV Spellen - GSV Viktoria Suderwick



31. Spieltag

Di., 06.05.25 20:00 Uhr Hamminkelner SV - Sportfreunde 97/30 Lowick II

Fr., 09.05.25 19:30 Uhr SV Brünen - TuS Haffen-Mehr

Fr., 09.05.25 20:00 Uhr Westfalia Anholt - SC TuB Mussum 1926

So., 11.05.25 15:00 Uhr FC Olympia Bocholt - PSV Wesel II

So., 11.05.25 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - VfR Mehrhoog

So., 11.05.25 15:00 Uhr SV Bislich - SV Spellen

So., 11.05.25 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - SV Krechting

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: