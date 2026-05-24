 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Kreisliga A Rees-Bocholt: Diese Transfers stehen schon fest

Alle Transfers der Kreisliga A Rees-Bocholt zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine in der laufend aktualisierten Übersicht.

von André Nückel · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Die Transfers der Kreisliga A Rees-Bocholt.
Die Transfers der Kreisliga A Rees-Bocholt. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

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Kreisliga A RE/BOH
TuB Bocholt
RSV Praest
TV Voerde
PSV Wesel II

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Kreisliga A Rees-Bocholt zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.

Kreisliga A Rees-Bocholt: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht

DJK Rhede
Trainer: Björn Kräbber
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Olympia Bocholt
Trainer: Maik Van Drünen
Zugänge: keine
Abgänge: keine

GSV Viktoria Suderwick
Trainer: Björn Beltermann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

PSV Wesel II
Trainer: Michael Pielniok
Zugänge: keine
Abgänge: Jan Kleine-Besten (TuS Haffen-Mehr), Michael Pielniok (), Louis Pomrehn (SV Bislich), Maximilian Brunner (VfB Homberg II), Michael Pielniok (VfB Homberg)

RSV Praest
Trainer: Marcel Wolters
Zugänge: Jannis Papageorgiou (SuS Kalkar), Justin Ising (SV Haldern)
Abgänge: keine

SC Grün-Weiß Vardingholt
Trainer:
Zugänge: Lucas Hegering (SC Grün-Weiß Vardingholt II), Nicolas Kieborz (), Janis Felix Kieborz ()
Abgänge: Kim Weidig (Vereinslos), Nils Kamperschroer (Remigianer SV Borken 22 Hoxfeld-Burlo), Tom Hüsken (DJK Rhede II)

SC TuB Mussum 1926
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Biemenhorst II
Trainer: Hendrik Diepmans
Zugänge: keine
Abgänge: Mika Kamp (VfB Bottrop II zg.)

SV Bislich
Trainer: Firat Samhal
Zugänge: Louis Pomrehn (PSV Wesel II)
Abgänge: keine

SV Brünen
Trainer: Markus Rambach, Markus Veelmann, Heiner Bauhaus
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Emmerich-Vrasselt
Trainer: Thomas Driever
Zugänge: Gerrit Eul (Lohausener SV), Jens Wunder (Lohausener SV), Nick Konopatzki (), Damon Visser (RSV Praest II), Hendrik Stevens ()
Abgänge: Jan Kurt Giesbers (Sucht eine neue Herausforderung), Jan Kurt Giesbers (VfL Rhede), Marcel Flietel (SSV Berghausen II)

SV Krechting
Trainer: Hans-Georg Trinker
Zugänge: Kevin Juch (SV Blau-Weiß Dingden), Alexander Giese ()
Abgänge: keine

SV Spellen
Trainer: Michael Tyrann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TuB Bocholt
Trainer: Andreas Bußkamp
Zugänge: keine
Abgänge: Aurele Lilian Rupp (Viktoria Heiden)

TuS Haffen-Mehr
Trainer: Dennis Lindemann
Zugänge: Jan Kleine-Besten (PSV Wesel II)
Abgänge: keine

TV Voerde
Trainer: Jochen Hülser
Zugänge: Sebastian Pöss (SV Spellen II), Andre Feldkamp (), Tobias Pochwyt (SV Spellen II)
Abgänge: keine

VfB Rheingold Emmerich
Trainer: Maik de Vries, Nils Handrup
Zugänge: Justin Gertzen (FC Fortuna Elten), Sinan Nokta (Eintracht Emmerich)
Abgänge: Niklas Wiedersporn (VfB Rheingold Emmerich II)

VfR Mehrhoog
Trainer: Michael Pasinski
Zugänge: Lasse Hoffmann (SV Blau-Weiß Dingden)
Abgänge: keine

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