Kreisliga A Rees-Bocholt: Diese Transfers stehen schon fest

RSV PraestTrainer:
Marcel WoltersZugänge:
Jannis Papageorgiou (SuS Kalkar), Justin Ising (SV Haldern)Abgänge:
keineSC Grün-Weiß VardingholtTrainer:Zugänge:
Lucas Hegering (SC Grün-Weiß Vardingholt II), Nicolas Kieborz (), Janis Felix Kieborz ()Abgänge:
Kim Weidig (Vereinslos), Nils Kamperschroer (Remigianer SV Borken 22 Hoxfeld-Burlo), Tom Hüsken (DJK Rhede II)SC TuB Mussum 1926Trainer:Zugänge:
keineAbgänge:
keineSV Biemenhorst IITrainer:
Hendrik DiepmansZugänge:
keineAbgänge:
Mika Kamp (VfB Bottrop II zg.)SV BislichTrainer:
Firat SamhalZugänge:
Louis Pomrehn (PSV Wesel II)Abgänge:
keineSV BrünenTrainer:
Markus Rambach, Markus Veelmann, Heiner BauhausZugänge:
keineAbgänge:
keineSV Emmerich-VrasseltTrainer:
Thomas DrieverZugänge:
Gerrit Eul (Lohausener SV), Jens Wunder (Lohausener SV), Nick Konopatzki (), Damon Visser (RSV Praest II), Hendrik Stevens ()Abgänge:
Jan Kurt Giesbers (Sucht eine neue Herausforderung), Jan Kurt Giesbers (VfL Rhede), Marcel Flietel (SSV Berghausen II)SV KrechtingTrainer:
Hans-Georg TrinkerZugänge:
Kevin Juch (SV Blau-Weiß Dingden), Alexander Giese ()Abgänge:
keineSV SpellenTrainer:
Michael TyrannZugänge:
keineAbgänge:
keineTuB BocholtTrainer:
Andreas BußkampZugänge:
keineAbgänge:
Aurele Lilian Rupp (Viktoria Heiden)TuS Haffen-MehrTrainer:
Dennis LindemannZugänge:
Jan Kleine-Besten (PSV Wesel II)Abgänge:
keineTV VoerdeTrainer:
Jochen HülserZugänge:
Sebastian Pöss (SV Spellen II), Andre Feldkamp (), Tobias Pochwyt (SV Spellen II)Abgänge:
keineVfB Rheingold EmmerichTrainer:
Maik de Vries, Nils HandrupZugänge:
Justin Gertzen (FC Fortuna Elten), Sinan Nokta (Eintracht Emmerich)Abgänge:
Niklas Wiedersporn (VfB Rheingold Emmerich II)VfR MehrhoogTrainer:
Michael PasinskiZugänge:
Lasse Hoffmann (SV Blau-Weiß Dingden)Abgänge:
keine
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