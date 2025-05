Kreisliga A Rees-Bocholt: Der 30. Spieltag live

Den Angriff der DJK Rhede im Kampf um den zweiten Tabellenplatz der Kreisliga A Rees-Bocholt, der am Saisonende gemeinsam mit dem Hamminkelner SV den Aufstieg bedeutet, hatte Westfalia Anholt am Sonntag erfolgreich abgewehrt. Aber der Kampf geht am 30. Spieltag in die nächste Runde. Wieder hat die DJK Rhede dabei am Freitag beim Zwölften PSV Wesel II vorgelegt, diesmal muss Anholt dann sogar spielfrei zuschauen, hat dann aber natürlich noch ein Spiel mehr zu absolvieren. Der Abstiegskampf, in dem es wohl zwei, maximal aber drei Teams erwischen kann, hätte nur dann noch einen Funken Spannung, wenn Grün-Weiß Vardingholt am Sonntag bei den SF Lowick II gewinnen sollte. Der SV Brünen hat am Freitag den großen Wurf bereits klar verpasst.

So läuft der 30. Spieltag in der Kreisliga A Rees-Bocholt

Bereits am Freitag spielten: DJK Rhede verkürzt Rückstand auf Platz zwei

Wie schon in der Vorwoche hat die DJK Rhede im Kampf um den zweiten Tabellenplatz Westfalia Anholt weiter unter Druck gesetzt, den Rückstand auf den spielfreien Zweiten auf zwei Zähler verkürzt, der nun allerdings auch ein Spiel mehr zu absolvieren hat. Die DJK wollte beim 4:1 beim PSV Wesel II früh keine Zweifel zulassen, führte bereits nach 28 Minuten durch Treffer von Sebastian Kamps, Marco Moscheik (Elfmeter) und Maximilian Hackling mit 3:0. Um den Gastgebern jeden Wind aus den Segeln zu nehmen, folgte mit einem weiteren Strafstoß gleich nach der Pause das 4:0 durch Moritz Lenze. Zwar verkürzte Viktor Sawatzki noch für den PSV, doch das Spiel war längst entschieden. PSV Wesel II – DJK Rhede 1:4

PSV Wesel II: Louis Pomrehn, Artur Block, Jan Dekkers, Luca Malberg (87. Jonas Stroetmann), Mohamed Atanjaoui, Bastian Rupsch, Niklas Hückelkempken, Viktor Sawatzki, Jan Luca Rademacher, Philipp Schulte (70. Tom Groß), Paul Schnepel - Trainer: Michael Pielniok

DJK Rhede: Timo Busskamp, Sören van der Heiden (62. Max Kappenhagen), Leon Terbeck, Lukas van Veenendaal, Johannes Winkelmann (46. Moritz Lenze), Tom Schlütter, Maximilian Hackling, Miguel Otten (62. Tom Schlütter), Ebrima Touray (46. Nessim Bero), Marco Moscheik, Sebastian Kamps (46. Muhsin Kurum) - Trainer: Björn Kräbber

Schiedsrichter: Sebastian Bock (Hamminkeln) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Sebastian Kamps (2.), 0:2 Marco Moscheik (17. Foulelfmeter), 0:3 Maximilian Hackling (28.), 0:4 Moritz Lenze (47. Foulelfmeter), 1:4 Viktor Sawatzki (76.) SV Brünen bleibt nach 1:5 in Mehrhoog in Gefahr

Beim VfR Mehrhoog hat der SV Brünen die Chance verpasst, sich von Grün-Weiß Vardingholt auf Platz 16 weiter abzusetzen, der am Ende ein Abstiegsplatz sein könnte. Nach 17 Minuten und kurz nach der Pause traf beim 5:1 jeweils Jonas Flaswinkel für den VfR , dazwischen verkürzte Alexander Giese zum 1:1 Pausenstand. Nach dem Wechsel ging es Schlag auf Schlag, auf die erneute Führung folgten weitere Treffer durch ein Eigentor und einen Torerfolg von Marc Finn Thrien, zwei Minuten vor dem Ende stellte dann Nick Heynen den Endstand für den VfR Mehrhoog her. VfR Mehrhoog – SV Brünen 5:1

VfR Mehrhoog: Etienne Giesen, Robin Sperling, Yannick Bleckmann, Jonas Flaswinkel (77. Luca Tom Kiefer), Tristan Heikamp, Miguel Sperling, Nick Heynen, Hannes Dennert, Lias Giesen (88. Malte Kubzdela), Dominik Szalek (79. Miguel Sperling), Marc Finn Thrien - Trainer: Dennis Reddmann

SV Brünen: Jack Eimers, Yannick Nitschke, Mario Bonhoff (85. Ludvig Isselhorst), Luca Tom Terhardt, Norman Kalinowski (70. Johannes Buschmann), Nico Küppers, Malte Eimers, Lars Angenendt, Alexander Giese, Fabian Eric Mehl (70. Lasse Jan Schulte-Bunert), Tim Jenke (88. Malte Miebach) - Trainer: Markus Veelmann

Schiedsrichter: Timm Lehnert - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Jonas Flaswinkel (17.), 1:1 Alexander Giese (36.), 2:1 Jonas Flaswinkel (47.), 3:1 Yannick Nitschke (49. Eigentor), 4:1 Marc Finn Thrien (58.), 5:1 Nick Heynen (88.) Am Sonntag treten an:

Krechting - FC Olympia

Krechting - FC Olympia

SF Lowick II - Vardingholt

Mussum - SV Bislich

Mussum - SV Bislich

SV Spellen - Suderwick

SV Spellen - Suderwick

Haffen-Mehr - SV Vrasselt

Das sind die kommenden Spieltage:

31. Spieltag

Di., 06.05.25 20:00 Uhr Hamminkelner SV - Sportfreunde 97/30 Lowick II

Fr., 09.05.25 19:30 Uhr SV Brünen - TuS Haffen-Mehr

Fr., 09.05.25 20:00 Uhr Westfalia Anholt - SC TuB Mussum 1926

So., 11.05.25 15:00 Uhr FC Olympia Bocholt - PSV Wesel II

So., 11.05.25 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - VfR Mehrhoog

So., 11.05.25 15:00 Uhr SV Bislich - SV Spellen

So., 11.05.25 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - SV Krechting



32. Spieltag

Fr., 16.05.25 19:30 Uhr VfR Mehrhoog - SV Bislich

So., 18.05.25 15:00 Uhr FC Olympia Bocholt - DJK Rhede

So., 18.05.25 15:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SC Grün-Weiß Vardingholt

So., 18.05.25 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - GSV Viktoria Suderwick

So., 18.05.25 15:00 Uhr SV Krechting - SV Brünen

So., 18.05.25 15:00 Uhr PSV Wesel II - SV Emmerich-Vrasselt

So., 18.05.25 15:15 Uhr SV Spellen - Westfalia Anholt

