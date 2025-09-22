Kreisliga A: Red Stars mit erlösendem Sieg, vier Unentschieden

Der ASV Süchteln II verteidigte durch einen Dreier in Odenkirchen die Tabellenführung. Zeitgleich sicherte sich Red Stars Mönchengladbach durch einen Kantersieg gegen Neuwerk die ersten drei Zähler der Saison. Ein spätes Tor brachte zudem die Schelsener zum jubeln. Das war der sechste Spieltag:
Trotz einer 2:0-Führung schafftes es der SC Rheindahlen schlussendlich nicht die drei Punkte zuhause zu behalten. Hasan Er (33.) und Manuel Gottuso (38.) brachten die Hausherren in Front. Doch noch kurz vor der Halbzeit schlug die DJK Hehn durch Patrick Theveßen (43.) zurück. In der zweiten Hälfte drückten die Gastgeber auf den Ausbau der Führung, allerdings wurden die Chancen allesamt vergeben. Die Hehner blieben somit im Spiel und kamen in Person von Noah Wilms zum 2:2-Ausgleich (77.). Die DJK holte den zweiten Punkt der Spielzeit, während der SC auch im fünften aufeinanderfolgenden Liga-Spiel ohne Sieg verbleibt.
Zwar gelang dem SV Schelsen nicht der erste Dreier, jedoch bewiesen die Hausherren Kampfgeist bis zum Ende. Faisal Mirzada brachte die Gäste in Führung (20.) und diese schleppte der Polizei SV Mönchengladbach in die Halbzeitpause. In einer hitzigen aber chancenarmen Partie erzielte Lucas Jansen den Ausgleich (61.), ehe Marvin Küsters einen Foulelfmeter zum 2:1 für die Gäste verwandelte (75.). Die Schelsener drückten auf den erneuten Ausgleich, konnten den Ball allerdings nicht im Tor unterbringen, bis ein Steckpass bei David Ringel ankam und dieser die Kugel zum 2:2-Endstand verwandelte (90+10). Die Hausherren bewiesen bis zum Ende Moral, während der Polizei SV spät zwei Zähler verlor.
Der ASV Süchteln II ist weiterhin ungeschlagen und steht mit ganzen 16 Punkten auf dem ersten Tabellenplatz. Am vergangenen Spieltag wartete mit der SpVg Odenkirchen II jedoch ein harter Brocken auf den Tabellenführer. Thorben Schmitt brachte die Gäste früh in Front (6.), bevor Anthony Kreft den 1:1-Ausgleich herstellte (16.). Die Odenkirchener stellten den Tabellenführer immer wieder vor große Probleme, jedoch waren es die Gäste die schlussendlich das Duell mit weiteren Toren von Flondrit Atipi (58:) und Top-Torschütze Niklas Reimelt (64.) gewannen. Süchteln verweilt somit an der Spitze, während die SpVg den Sprung nach oben verpasste.
Es war das Aufeinandertreffen zweier Teams, die noch ohne einen Dreier da standen. Mit drei Unentschieden in vier Partien waren die Sportfreunde Neuwerk II die Remis-Könige der A-Liga. Gegen die Red Stars Mönchengladbach sollte sich dies ändern und der erste Dreier eingefahren werden - Allerdings kam es nicht wie geplant. Die Hausherren besiegten die Neuwerker deutlich mit 4:1 und sicherten sich so die ersten drei Punkte. Robin Beckers brachte die Gäste zwar in Führung (33.), jedoch sorgten mit Serhii Tsoi (33., 49.) und Leon Pfeiffer (71.,78.) zwei Doppeltorschützen für den 4:1-Kantersieg der Heimmannschaft. Die Gladbacher setzten somit ein deutliches Zeichen im Tabellenkeller. Gleichzeitig bleibt Neuwerk ohne einen Sieg.
Die Sportfreunde Neersbroich sorgten für einen ersten Punktverlust des Rheydter SV. Dabei starteten die Gäste wie gewohnt furios und führten nach 22 Minuten durch Treffer von Florian Vitia (9.) und Melih Karakas (22.) mit 2:0. Die Hausherren kamen allerdings noch in der ersten Hälfte durch die Tore von Christopher Link (27.) und Jan Pascal Kucklinski (38.) zum 2:2-Ausgleich. Trotz der Bemühungen beider Mannschaften in der zweiten Hälfte blieb es schlussendlich beim 2:2 und somit musste der Rheydter SV das erste Mal in der noch jungen Spielzeit einen Punktverlust hinnehmen. Die Neersbroicher setzten derweil ein weiteres Zeichen.
Sowohl der SV Otzenrath, als auch der VfB Korschenbroich erwischten einen überzeugenden Beginn. Während die Otzenrather vor der Partie mit zehn Zählern auf dem zweiten Tabellenplatz standen, sortierte sich der VfB mit sieben Punkten im Tabellenmittelfeld ein. Für die Korschenbroicher hätten es sicherlich gerne drei Zähler mehr sein können, allerdings wurde die Partie gegen Odenkirchen bei einer 2:0-Führung für den VfB abgebrochen. Im Duell der Überraschungsteams sorgte Tim Offermanns mit seinem fünften Saisontor für die Führung der Hausherren (25.). Ali Salgin glich jedoch noch kurz vor dem Halbzeitpfiff aus (44.). Auch in der zweiten Hälfte schenkten sich beide Teams nichts, schafften es allerdings auch nicht einen weiteren Treffer nachzulegen und so blieb es beim 1:1. Beide Vereine verpassten knapp den Sprung nach ganz oben.
SC Rheindahlen – DJK Hehn 2:2
SC Rheindahlen: Danny Gosemärker, Hasan Er, Ousmane Thiao, Jephte Chibalonza Kwanza, Fabian Lenz (81. Mesut Özegen), Tim Kiak, Marius Esser (74. Sayed Ahmad Alhaj Abo), Murat Tam, Manuel Gottuso, Lucas Scelza, Selami Nergiz (12. Emre Türkmen) - Trainer: Hasan Er - Trainer: Michael von Amelen
DJK Hehn: Henry Bradler, Christopher Wilting, Julian Brockmann, Gabriel Herrmann, Lars Schroers, Fabian Hentrup, Noah Wilms, Patrick Theveßen, Riad Ainouz, Karim Alazzeh, Sandi Qais Khider - Trainer: Torsten Müller - Trainer: Hendrik Schotten - Trainer: Holger Brockmann
Tore: 1:0 Hasan Er (33.), 2:0 Manuel Gottuso (38.), 2:1 Patrick Theveßen (43.), 2:2 Noah Wilms (77.)
SpVg Odenkirchen II – ASV Einigkeit Süchteln II 1:3
SpVg Odenkirchen II: Marvin Spinnrath, Tim van Luyk, Ryan Mc Culloch, Felix Zimmermann, Kevin Volkholz, Michael Nelißen, Kevin Yaramis, Sinan-Arda Cetin, Dominik Lichtschlag, Thorben Schmitt, Thomas Fialkowski - Trainer: Markus Anders
ASV Einigkeit Süchteln II: Jan Pitz, Anthony Kreft (74. Nils Wüsten), Rohan Hirsch (66. Björn Fruhen), Aaron Kliewer, Fynn Brocker, Noe Hirsch, Flondrit Atipi, Joe Recker, Jan Schouren (95. Adrian Golub), Niklas Reimelt (81. Matthias Bertges), Giuliano Güngör (90. Lion Lambertz) - Trainer: Julian Glöckner - Trainer: Marvin Hermes
Tore: 1:0 Thorben Schmitt (6.), 1:1 Anthony Kreft (16.), 1:2 Flondrit Atipi (58.), 1:3 Niklas Reimelt (64.)
SV Schelsen – Polizei SV Mönchengladbach 2:2
SV Schelsen: Tim Noever, Michael Prigge, David Ringel, Linus Bien (87. Luis Enrique Thomas), Marius Sentis, Lucas Jansen, Tayler Helm, Luka Tanaskovic (77. Artem Skriahin), Jeremy Beckers (46. Sebastian Gerhard Selke), Gian-Luca Jordans, Yehor Kachan (83. Vasilios Anthitsis) - Trainer: Dominic Schiffer - Trainer: Marc Gülzow
Polizei SV Mönchengladbach: Sergen Er, Oday Kayrouz (90. Gianluca Curti), Furkan Güven, Soner Güven, Marvin Küsters, Erhan Can Kuralay (80. Ahmed El Aboussi), Deniz Timur Demiray, Tahsin Kalaf, Elah Al Maghamseh (90. Nick Schaub), Faisal Mirzada, Jason Krüer (90. Ebrahem Ahmed) - Trainer: Erhan Kuralay - Trainer: Deniz Demiray
Schiedsrichter: Thorben Werner Fincks (Viersen) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Faisal Mirzada (20.), 1:1 Lucas Jansen (61.), 1:2 Marvin Küsters (75. Foulelfmeter), 2:2 David Ringel (90.+10)
Sportfreunde Neersbroich – Rheydter SV 2:2
Sportfreunde Neersbroich: Christian Lodes, Robin Jungbluth, Tim Grümmer, Felix Klomp, Nicolas Puhe, Nikolas Bergs, Marco Glogau, Nico Krätschmer, Jan Pascal Kucklinski (81. Jan Hüsges), Christopher Link, Jonas Hintsches (92. Mathis Beyer) - Trainer: Oliver Glogau - Trainer: Rainer Wildförster - Trainer: Dennis Kylau
Rheydter SV: Leon Vosen, Onur Altuntac, Vitali Kwitko (72. Baran Özekinci), Joel Bernards, Nils Schleszies, Kevin Adrovic, Aleksandar Milenovic (70. Nikita Maul), Matthis Zaum, Mats Schleszies, Melih Karakas, Florian Vitia (72. Baris Han Karaman) - Trainer: Karsten Waniek - Trainer: Arian Gerguri
Schiedsrichter: Marc Schmitz - Zuschauer: 65
Tore: 0:1 Florian Vitia (9.), 0:2 Melih Karakas (22.), 2:1 Christopher Link (27.), 2:2 Jan Pascal Kucklinski (38.)
SV 1909 Otzenrath – VfB Korschenbroich 1:1
SV 1909 Otzenrath: Gerardo César Marrero Suárez, Dominik Strauch, Hakan Karamermer, Jöran Waßenberg (46. Nils Ceglarek), Simon Schrey (67. Merlin Padberg), Andre Jakuszeit, Tim Reinartz (80. Raul Jimenez Ubeda), Henrik Wirtz (28. Jan-Hendrik Schmitz), Ilker Özkan, Arian Tolaj (59. Jan-Niklas Alexander Jaspers), Tim Offermanns - Trainer: Claudio Pezzino-Mayer - Trainer: Dominik Reinartz
VfB Korschenbroich: Leonit Nuraj, Kacper Kosciuk, Alvis Zejnaj (83. Kolja Wirtz), Florim Redzepi, Simon Lierz (87. Luan Kurhasku), Anastasios Koutras, Philip Schmitz (72. Luca Kindervatter), Elias Amani, Kyriakos Koutras, Noumouke Diabatè, Ali Salgin - Trainer: Boubacar Coulibaly - Trainer: Hasan Kamps
Schiedsrichter: Oliver Finken (Mönchengladbach) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Tim Offermanns (25.), 1:1 Ali Salgin (44.)
Red Stars Mönchengladbach – Sportfreunde Neuwerk II 4:1
Red Stars Mönchengladbach: Till Siebenmorgen, Alexander Chilko, Ahmet Sunkur (64. Kirill Schleicher), Dennis Beidniz (64. Nikita Graf), Ilja Lichtenwald (74. Meik Specht), Serhii Tsoi, Selim Mohamed Kasmi, Leon Pfeiffer, Daniel Schljanik, Micheal Erhunmwunosere, Gehad Jerdo - Trainer: Serhii Tsoi - Trainer: Ilja Lichtenwald
Sportfreunde Neuwerk II: Phillip Beckers (81. Patrick Kevin Scheulen), Maximilian Haupts, Fabio Joel Peters, Janik Richter, Florian Haupts, Marcel Bosbach, Christian van Vlodrop, Fabian Krah, Kevin Mommerskamp, Tim Güth, Noah Boecker - Trainer: Holger Rütten
Schiedsrichter: Georg Marckwardt (Erkelenz) - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 (33.), 1:1 Serhii Tsoi (33.), 2:1 Serhii Tsoi (49.), 3:1 Leon Pfeiffer (71.), 4:1 Leon Pfeiffer (78.)
Die kommenden Spieltage:
7. Spieltag
Do., 25.09.25 20:00 Uhr DJK Hehn - SV Schelsen
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr Rheydter SV - Liedberg
So., 28.09.25 12:30 Uhr SF Neuwerk II - Odenkirchen II
So., 28.09.25 12:30 Uhr ASV Süchteln II - SV Otzenrath
So., 28.09.25 15:30 Uhr Wickrathhahn - Korschenbr.
So., 28.09.25 15:30 Uhr Polizei SV - Red Stars MG
8. Spieltag
Fr., 03.10.25 20:00 Uhr Rheindahlen - Rheydter SV
Fr., 03.10.25 20:00 Uhr Korschenbr. - ASV Süchteln II
Sa., 04.10.25 18:30 Uhr Odenkirchen II - Polizei SV
So., 05.10.25 15:00 Uhr Neersbroich - Wickrathhahn
So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Otzenrath - SF Neuwerk II
So., 05.10.25 15:15 Uhr Red Stars MG - DJK Hehn