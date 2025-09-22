Kreisliga A: Red Stars mit erlösendem Sieg, vier Unentschieden

Die Sportfreunde Neersbroich sorgten für einen ersten Punktverlust des Rheydter SV. Dabei starteten die Gäste wie gewohnt furios und führten nach 22 Minuten durch Treffer von Florian Vitia (9.) und Melih Karakas (22.) mit 2:0. Die Hausherren kamen allerdings noch in der ersten Hälfte durch die Tore von Christopher Link (27.) und Jan Pascal Kucklinski (38.) zum 2:2-Ausgleich. Trotz der Bemühungen beider Mannschaften in der zweiten Hälfte blieb es schlussendlich beim 2:2 und somit musste der Rheydter SV das erste Mal in der noch jungen Spielzeit einen Punktverlust hinnehmen. Die Neersbroicher setzten derweil ein weiteres Zeichen.

Sowohl der SV Otzenrath, als auch der VfB Korschenbroich erwischten einen überzeugenden Beginn. Während die Otzenrather vor der Partie mit zehn Zählern auf dem zweiten Tabellenplatz standen, sortierte sich der VfB mit sieben Punkten im Tabellenmittelfeld ein. Für die Korschenbroicher hätten es sicherlich gerne drei Zähler mehr sein können, allerdings wurde die Partie gegen Odenkirchen bei einer 2:0-Führung für den VfB abgebrochen. Im Duell der Überraschungsteams sorgte Tim Offermanns mit seinem fünften Saisontor für die Führung der Hausherren (25.). Ali Salgin glich jedoch noch kurz vor dem Halbzeitpfiff aus (44.). Auch in der zweiten Hälfte schenkten sich beide Teams nichts, schafften es allerdings auch nicht einen weiteren Treffer nachzulegen und so blieb es beim 1:1. Beide Vereine verpassten knapp den Sprung nach ganz oben.

SC Rheindahlen – DJK Hehn 2:2

SC Rheindahlen: Danny Gosemärker, Hasan Er, Ousmane Thiao, Jephte Chibalonza Kwanza, Fabian Lenz (81. Mesut Özegen), Tim Kiak, Marius Esser (74. Sayed Ahmad Alhaj Abo), Murat Tam, Manuel Gottuso, Lucas Scelza, Selami Nergiz (12. Emre Türkmen) - Trainer: Hasan Er - Trainer: Michael von Amelen

DJK Hehn: Henry Bradler, Christopher Wilting, Julian Brockmann, Gabriel Herrmann, Lars Schroers, Fabian Hentrup, Noah Wilms, Patrick Theveßen, Riad Ainouz, Karim Alazzeh, Sandi Qais Khider - Trainer: Torsten Müller - Trainer: Hendrik Schotten - Trainer: Holger Brockmann

Tore: 1:0 Hasan Er (33.), 2:0 Manuel Gottuso (38.), 2:1 Patrick Theveßen (43.), 2:2 Noah Wilms (77.)

SpVg Odenkirchen II – ASV Einigkeit Süchteln II 1:3

SpVg Odenkirchen II: Marvin Spinnrath, Tim van Luyk, Ryan Mc Culloch, Felix Zimmermann, Kevin Volkholz, Michael Nelißen, Kevin Yaramis, Sinan-Arda Cetin, Dominik Lichtschlag, Thorben Schmitt, Thomas Fialkowski - Trainer: Markus Anders

ASV Einigkeit Süchteln II: Jan Pitz, Anthony Kreft (74. Nils Wüsten), Rohan Hirsch (66. Björn Fruhen), Aaron Kliewer, Fynn Brocker, Noe Hirsch, Flondrit Atipi, Joe Recker, Jan Schouren (95. Adrian Golub), Niklas Reimelt (81. Matthias Bertges), Giuliano Güngör (90. Lion Lambertz) - Trainer: Julian Glöckner - Trainer: Marvin Hermes

Tore: 1:0 Thorben Schmitt (6.), 1:1 Anthony Kreft (16.), 1:2 Flondrit Atipi (58.), 1:3 Niklas Reimelt (64.)

SV Schelsen – Polizei SV Mönchengladbach 2:2

SV Schelsen: Tim Noever, Michael Prigge, David Ringel, Linus Bien (87. Luis Enrique Thomas), Marius Sentis, Lucas Jansen, Tayler Helm, Luka Tanaskovic (77. Artem Skriahin), Jeremy Beckers (46. Sebastian Gerhard Selke), Gian-Luca Jordans, Yehor Kachan (83. Vasilios Anthitsis) - Trainer: Dominic Schiffer - Trainer: Marc Gülzow

Polizei SV Mönchengladbach: Sergen Er, Oday Kayrouz (90. Gianluca Curti), Furkan Güven, Soner Güven, Marvin Küsters, Erhan Can Kuralay (80. Ahmed El Aboussi), Deniz Timur Demiray, Tahsin Kalaf, Elah Al Maghamseh (90. Nick Schaub), Faisal Mirzada, Jason Krüer (90. Ebrahem Ahmed) - Trainer: Erhan Kuralay - Trainer: Deniz Demiray

Schiedsrichter: Thorben Werner Fincks (Viersen) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Faisal Mirzada (20.), 1:1 Lucas Jansen (61.), 1:2 Marvin Küsters (75. Foulelfmeter), 2:2 David Ringel (90.+10)

Sportfreunde Neersbroich – Rheydter SV 2:2

Sportfreunde Neersbroich: Christian Lodes, Robin Jungbluth, Tim Grümmer, Felix Klomp, Nicolas Puhe, Nikolas Bergs, Marco Glogau, Nico Krätschmer, Jan Pascal Kucklinski (81. Jan Hüsges), Christopher Link, Jonas Hintsches (92. Mathis Beyer) - Trainer: Oliver Glogau - Trainer: Rainer Wildförster - Trainer: Dennis Kylau

Rheydter SV: Leon Vosen, Onur Altuntac, Vitali Kwitko (72. Baran Özekinci), Joel Bernards, Nils Schleszies, Kevin Adrovic, Aleksandar Milenovic (70. Nikita Maul), Matthis Zaum, Mats Schleszies, Melih Karakas, Florian Vitia (72. Baris Han Karaman) - Trainer: Karsten Waniek - Trainer: Arian Gerguri

Schiedsrichter: Marc Schmitz - Zuschauer: 65

Tore: 0:1 Florian Vitia (9.), 0:2 Melih Karakas (22.), 2:1 Christopher Link (27.), 2:2 Jan Pascal Kucklinski (38.)

SV 1909 Otzenrath – VfB Korschenbroich 1:1

SV 1909 Otzenrath: Gerardo César Marrero Suárez, Dominik Strauch, Hakan Karamermer, Jöran Waßenberg (46. Nils Ceglarek), Simon Schrey (67. Merlin Padberg), Andre Jakuszeit, Tim Reinartz (80. Raul Jimenez Ubeda), Henrik Wirtz (28. Jan-Hendrik Schmitz), Ilker Özkan, Arian Tolaj (59. Jan-Niklas Alexander Jaspers), Tim Offermanns - Trainer: Claudio Pezzino-Mayer - Trainer: Dominik Reinartz

VfB Korschenbroich: Leonit Nuraj, Kacper Kosciuk, Alvis Zejnaj (83. Kolja Wirtz), Florim Redzepi, Simon Lierz (87. Luan Kurhasku), Anastasios Koutras, Philip Schmitz (72. Luca Kindervatter), Elias Amani, Kyriakos Koutras, Noumouke Diabatè, Ali Salgin - Trainer: Boubacar Coulibaly - Trainer: Hasan Kamps

Schiedsrichter: Oliver Finken (Mönchengladbach) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Tim Offermanns (25.), 1:1 Ali Salgin (44.)

Red Stars Mönchengladbach – Sportfreunde Neuwerk II 4:1

Red Stars Mönchengladbach: Till Siebenmorgen, Alexander Chilko, Ahmet Sunkur (64. Kirill Schleicher), Dennis Beidniz (64. Nikita Graf), Ilja Lichtenwald (74. Meik Specht), Serhii Tsoi, Selim Mohamed Kasmi, Leon Pfeiffer, Daniel Schljanik, Micheal Erhunmwunosere, Gehad Jerdo - Trainer: Serhii Tsoi - Trainer: Ilja Lichtenwald

Sportfreunde Neuwerk II: Phillip Beckers (81. Patrick Kevin Scheulen), Maximilian Haupts, Fabio Joel Peters, Janik Richter, Florian Haupts, Marcel Bosbach, Christian van Vlodrop, Fabian Krah, Kevin Mommerskamp, Tim Güth, Noah Boecker - Trainer: Holger Rütten

Schiedsrichter: Georg Marckwardt (Erkelenz) - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 (33.), 1:1 Serhii Tsoi (33.), 2:1 Serhii Tsoi (49.), 3:1 Leon Pfeiffer (71.), 4:1 Leon Pfeiffer (78.)

Die kommenden Spieltage:

7. Spieltag

Do., 25.09.25 20:00 Uhr DJK Hehn - SV Schelsen

Fr., 26.09.25 20:00 Uhr Rheydter SV - Liedberg

So., 28.09.25 12:30 Uhr SF Neuwerk II - Odenkirchen II

So., 28.09.25 12:30 Uhr ASV Süchteln II - SV Otzenrath

So., 28.09.25 15:30 Uhr Wickrathhahn - Korschenbr.

So., 28.09.25 15:30 Uhr Polizei SV - Red Stars MG

8. Spieltag

Fr., 03.10.25 20:00 Uhr Rheindahlen - Rheydter SV

Fr., 03.10.25 20:00 Uhr Korschenbr. - ASV Süchteln II

Sa., 04.10.25 18:30 Uhr Odenkirchen II - Polizei SV

So., 05.10.25 15:00 Uhr Neersbroich - Wickrathhahn

So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Otzenrath - SF Neuwerk II

So., 05.10.25 15:15 Uhr Red Stars MG - DJK Hehn