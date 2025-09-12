Kreisliga A: Punktlose Gladbacher in Süchteln, Kellerduell in Neuwerk

Überraschungen, Kantersiege und bis zum Ende spannende Partien. Die ersten vier Wochen der neuen Spielzeit hatten es in sich in der Kreisliga A im Kreis Mönchengladbach/Viersen. Nun steht der fünfte Spieltag an, der ebenfalls mit interessanten Duellen geschmückt ist. Das sind die Begegnungen:

Während es beim ASV Süchteln II nach Plan läuft, erwischten die Red Stars Mönchengladbach einen absoluten Fehlstart. Mit noch keiner Niederlage und zehn Zählern stehen die Süchtelner auf Rang Eins. Gleichzeitig steht der Absteiger aus Mönchengladbach nach vier Spielen noch ohne einen Zähler auf dem letzten Tabellenplatz. Das große Problem bei den Red Stars ist Defensive - Insgesamt kassierten die Gladbacher schon 21 Gegentore in den vier gespielten Partien. Der ASV stellt mit gerade einmal vier Gegentreffern die zweitbeste Abwehr der A-Liga. Vor dem direkten Duell beider Mannschaften stehen somit alle Vorzeichen auf einen Erfolg der Hausherren.

So., 14.09.2025, 12:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk SF Neuwerk II SV Schelsen SV Schelsen 12:30 PUSH

Sowohl die Zweitvertretung der Sportfreunde Neuwerk, als auch der SV Schelsen konnten noch keinen Dreier in der aktuellen Saison feiern. Die Neuwerker holten aus drei Spielen insgesamt zwei Zähler, während der SV nach vier Partien nur bei einem Punkt steht. Im direkten Aufeinandertreffen wollen nun beide Teams ihren ersten Erfolg feiern. In der vergangenen Spielzeit trafen beide Vereine schon aufeinander - Die zwei Begegnungen endeten jeweils mit einem klaren Erfolg der Neuwerker. Der Sieger dieses Duells würde sich zunächst einmal aus dem Tabellenkeller verabschieden. Partie der Überraschungsteams So., 14.09.2025, 15:00 Uhr VfB Korschenbroich Korschenbr. SpVg Odenkirchen Odenkirchen II 15:00 live PUSH

Die SpVg Odenkirchen II steht mit acht Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Mit nur einem Zähler weniger steht auf dem sechsten Rang der Aufsteiger VfB Korschenbroich. Während die Odenkirchener noch keine Pleite hinnehmen mussten, rehabilitierte sich der VfB nach der Auftaktniederlage gegen den TuS Liedberg. Die Spielvereinigung siegte in zwei aufeinanderfolgenden Spielen mit 5:1. Die Korschenbroicher werden sich hingegen am liebsten an den 6:1-Erfolg gegen Schelsen erinnern. Mit einem weiteren Dreier würde sich eine der Mannschaften im oberen Tabellenbereich festsetzen.

Die weiteren Partien des fünften Spieltags:

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr Polizei SV Mönchengladbach Polizei SV SC Rheindahlen Rheindahlen 15:30 PUSH